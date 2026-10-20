Hvězda seriálu Jak jsem poznal vaši matku do toho práskla. Herec se oženil s tanečnicí Taylor Swift

Herec Jason Segel se oženil s o 11 let mladší tanečnicí Kaylou Radomski.
Populární herec Jason Segel, kterého má většina fanoušků a fanynek zafixovaného jako ikonického Marshalla z kultovního sitcomu How I Met Your Mother (Jak jsem poznal vaši matku) nebo ze seriálu Shrinking (Terapie pravdou), je oficiálně v chomoutu. 46letý herec a jeho o 11 let mladší partnerka Kayla Radomski si řekli svoje „ano“ v sobotu 17. října v botanické zahradě The Huntington Library v kalifornské Pasadeně.
Svatba podle všeho proběhla bez zbytečného mediálního cirkusu a pár si svůj velký den užil jen v kruhu nejbližší rodiny a přátel. Kayla na sebe poprvé výrazněji upozornila v americké taneční soutěži So You Think You Can Dance, po které začala tancovat pro největší hvězdy jako Taylor Swift. Postupně se prosadila i před kamerou – mihla se například v tarantinovském trháku Tenkrát v Hollywoodu, seriálu Palm Royale a po boku svého novopečeného manžela si zahrála i v letošní akční novince Over Your Dead Body.
Ačkoliv si dvojice své soukromí celou dobu celkem přísně střeží, na veřejnosti spolu poprvé ruku v ruce vyrazili na podzim 2023 a oficiální červený koberce poprvé vymetli na Zlatých glóbech v roce 2024. Po loňských červnových zásnubách tak romance vyvrcholila víkendovou svatbou, o kterou se nevěsta podělila na svém Instagramu fotkou v závoji a jednoduchým vzkazem: „S láskou, paní Segelová.“ Pro oba partnery jde o vůbec první manželství v životě.