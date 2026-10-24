Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur

Ešte pred pár rokmi si Kája a Filip strážili každú korunu. Dnes majú biznis z cestovania. Keď začali zarábať viac, rozhodli sa nenechať peniaze len tak ležať a prvé väčšie sumy investovali do nehnuteľností.
Na sociálnych sieťach ich sleduje vyše 300-tisíc ľudí. Pracujú z Bali, cestujú po svete a plánujú ľuďom dovolenky na mieru, za ktoré dnes klienti bez váhania zaplatia aj vyššie tisícky eur. Ešte pred pár rokmi však Kája a Filip riešili úplne iné veci: brigády, školu, lacné letenky a hlavne to, ako si na vlastné cestovanie zarobiť.
Dnes z projektu Levně po světě vybudovali fungujúci biznis. Spoločne precestovali viac ako 50 krajín, naplánovali tisíce dovoleniek a vytvorili stovky podrobných itinerárov. Klienti im zverujú plánovanie ciest do Japonska, na Maldivy alebo na grécke ostrovy. Sami pritom hovoria, že na začiatku žiadny veľký podnikateľský plán nemali. Všetko vznikalo postupne.
Ich príbeh však nezačal na Bali ani na Instagrame. Obaja boli od mladosti zvyknutí pracovať, cestovať a premýšľať o tom, čo s vyrobenými peniazmi urobia. Práve ich rozdielny vzťah k financiám dnes výrazne ovplyvňuje to, ako podnikajú, investujú aj ako premýšľajú o budúcnosti.
Kája si našla brigádu už v 15 rokoch
Kája vyrastala na dedine v rodine, kde sa podľa jej slov obracala každá koruna. Peniaze preto začala vnímať inak ako mnohí jej rovesníci. Už v 15 rokoch si našla prvú brigádu a postupne ich mala naraz aj niekoľko.
Popri škole pracovala, venovala sa modelingu a cestovala do zahraničia. Práve modeling jej zároveň dal jednu z prvých lekcií finančnej samostatnosti. Keď bola na cestách, dostávala presne stanovené vreckové a nemohla sa spoľahnúť na to, že jej rodičia kedykoľvek pošlú ďalšie peniaze.
„Mali sme približne 80 eur vreckové na týždeň, a to napríklad v Kórei. Nemala som komu zavolať, nech mi pošlú peniaze. Nemala som žiadny vlastný účet, nič. Ak som s tým nevyžila, tak som nevyžila,“ spomína.
Musela preto plánovať, koľko minie, čo si môže dovoliť a čo si radšej nechá na neskôr. Zároveň si ale z domu odniesla aj veľmi silný návyk šetriť.
Hovorí, že dnes ju Filip učí trochu opačnú vec – aby sa za míňanie automaticky necítila previnilo. Snaží sa hľadať rovnováhu medzi šetrením, investovaním a tým, aby si peniaze aj užili.
Najprv brigády, potom Dánsko a život s pár stovkami eur
Ani Filip sa k podnikaniu nedostal bez predchádzajúcich skúseností. Vyskúšal si prácu čašníka, fast food, kancelársku prácu a rozvoz pizze. V Dánsku sa nakoniec na dva roky stal sushi kuchárom.
Do krajiny pritom obaja odišli ešte ako veľmi mladí. Pôvodne mali byť iba spolubývajúci na vysokej škole, no ešte pred odchodom sa z nich stal pár. Po dvoch mesiacoch vzťahu tak začali spolu žiť, a rovno v cudzej krajine.
„Bolo toho naozaj veľa a na začiatku bol náš vzťah veľmi komplikovaný. Ale naučili sme sa spolu pracovať a myslím si, že sme za to obaja strašne radi,“ hovorí Kája.
Ani ich prvé cestovanie pritom nebolo o luxuse. Ako študenti hľadali lacné letenky a jednoduché ubytovanie, ale nechceli šetriť na samotných zážitkoch. Na Filipínach si napríklad požičali skúter a s obrovskými batohmi prechádzali ostrovy.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo ich viedlo k založeniu cestovateľského profilu.
- Ako z pár videí denne postupne vybudovali úspešný biznis.
- Kto vyhľadáva ich služby a ako pomáhajú klientom.
- Ako vyzerá ich život na Bali a do čoho sa rozhodli investovať.
- Koľko na Bali minú za bývanie a jedlo.
Ubytovanie nemuselo byť luxusné, ale muselo mať dobré hodnotenie. Dnes si už môžu dovoliť väčší komfort, základný princíp im však zostal. „Nešetríme za každú cenu, najdôležitejší je pre nás pomer cena/výkon,“ vysvetľuje Kája.
Instagram pôvodne vôbec nemal byť ich biznis
Ich cestovateľský projekt vznikol trochu z núdze. Kája si chcela urobiť kurz sociálnych sietí, lenže naň nemala peniaze. Filip jej preto navrhol, že si ho zaplatia spoločne – hoci jeho samého sociálne siete v tom čase vôbec nezaujímali.
Neskôr sa Kája pokúšala robiť sociálne siete pre české firmy, no z Dánska narážala na praktické problémy. Nakoniec si povedali, že skúsia vytvoriť vlastný profil. Na začiatku publikovali predovšetkým edukačný obsah. Nechceli iba zdieľať lacné letenky, ale ukazovať ľuďom, ako si lacnejšie cestovanie skutočne naplánovať.
A fungovalo to. „V tom čase sme ako takmer jediní dávali ľuďom hodnotu a hovorili sme im, ako sa to robí,“ opisuje Kája začiatky. Publikovali až tri edukačné videá denne a vydržali tak približne rok a pol. K tomu odpovedali na správy, natáčali stories a neustále vymýšľali nový obsah. Finančne ich pritom na začiatku nestála najviac technika, ale čas.
Ľudia chceli dovolenky na mieru zadarmo
Postupne im začali ľudia písať s otázkou, či im nenaplánujú dovolenku na mieru. Spočiatku to robili zadarmo. Časom ale zistili, koľko práce takáto služba skutočne obnáša.
Keď napríklad odpoveď trvala dlhšie, niektorí klienti boli nespokojní. Dvojica preto pochopila, že ak má byť z projektu skutočný biznis, musia začať svoju prácu spoplatňovať. Tak vznikla služba, ktorá je dnes jednou z hlavných častí ich podnikania.
Začínali s lacnejšími európskymi destináciami, kde si potrebovali vybudovať dôveru klientov. „Dnes nám už zveria dovolenku do Japonska na mesiac, ktorá stojí približne 8- až 12-tisíc eur,“ hovorí Filip.
Medzi ich klientov pritom dávno nepatria len mladí ľudia, ktorí hľadajú najlacnejšie letenky. Ich najväčšou cieľovou skupinou sú dnes rodiny s deťmi a ľudia okolo tridsiatky, ktorí majú peniaze, ale nechcú tráviť desiatky hodín plánovaním dovolenky.
Využívajú ich dokonca aj skúsení cestovatelia. „Veľa ľudí si myslí, že je to len pre ľudí, ktorí to nevedia. Ale nie je to tak,“ vysvetľuje Filip. Podľa neho ich služby využívajú aj ľudia, ktorí už precestovali množstvo krajín, ale chcú ušetriť čas alebo peniaze.
Z troch videí denne k biznisu, ktorý ich živí
Dnes otvorene hovoria, že podobný projekt podľa nich už nie je jednoduché vybudovať. Deväťdesiatdeväť percent ich klientov prichádza zo sociálnych sietí. Kto chce podľa nich vstúpiť do rovnakého segmentu dnes, musí najprv vybudovať publikum, ktoré mu bude klientov privádzať.
„U nás 99 percent klientov chodí zo sociálnych sietí,“ hovorí Filip. Zároveň podľa nich nejde o biznis, ktorý by sa dal postaviť iba na googlovaní informácií. Aby mohli ľuďom radiť, musia sami cestovať, skúšať ubytovanie, reštaurácie alebo dopravu a zbierať vlastné skúsenosti.
„Je strašne nákladné mať travel profil, pretože k nemu musí byť cestovanie. Museli sme tam ísť, museli sme to prežiť, museli sme tie skúsenosti nazbierať,“ vysvetľuje Kája.
Až tohto roku si podľa vlastných slov začali dopriavať pravidelný voľný deň. Zarobené peniaze nechceli len minúť. Investovali do nehnuteľností.
Prvá väčšia investícia bola do bytu v Prahe. Rozhodli sa v priebehu troch dní
Zatiaľ čo na začiatku míňali voľné peniaze hlavne na cestovanie a časť investovali do kryptomien, neskôr začali premýšľať nad stabilnejšími investíciami. Prvú investičnú nehnuteľnosť kúpili približne rok a pol po začiatku podnikania. A keďže nechceli ísť cestou menšieho bytu niekde na okraji, rozhodli sa pre Prahu.
Rozhodnutie pritom padlo veľmi rýchlo. „Prišla fajn ponuka a rozhodli sme sa asi v priebehu troch dní. Viac času sme na rozhodnutie nemali. Bolo to chceš, nechceš, a my len: Ježišmária, tak asi áno,“ spomína Filip.
Práve táto investícia ich podľa neho naučila o peniazoch viac ako kopa teórie. Museli riešiť úver, zmluvy, právnikov, technický stav nehnuteľnosti aj veci, na ktorých sa podľa nich môže človek pri kúpe ľahko spáliť.
Kája, ktorá je podľa vlastných slov veľmi šetrná, spočiatku nechcela míňať peniaze navyše. Filip však trval na tom, aby si nechali zmluvy skontrolovať právnikom.
„Filip hovoril, že musíme investovať do právnikov, aby prešli zmluvy. Nakoniec som strašne rada, že sme to urobili, pretože tam bolo kopec nezmyslov, ktoré by nebolo múdre podpísať.“
Na Bali im začína chýbať obyčajný život
Na Bali majú dnes prenajatú vilu, v ktorej plánujú zostať približne rok. Čoskoro však odídu na Lombok, potom do Číny a potom sa vrátia späť na Bali.
Za samotné bývanie platia približne 1 440 eur. Tentoraz si pohodlie neodpierajú: majú veľkú vilu s dvoma terasami, bazénom aj vírivkou.
Za jedlo minú približne 400 až 600 eur mesačne na osobu, keďže často jedia v reštauráciách alebo si nechávajú jedlo doviezť. Podľa nich sa však na Bali dá žiť aj oveľa lacnejšie. Pri rozumnom výbere ubytovania sa dá podľa Filipa dostať zhruba na 820 eur mesačne.
Paradoxne im však na živote digitálnych nomádov začína chýbať niečo, čo by človek nečakal. „Chýba nám obyčajný, jednoduchý život. Tu na Bali má človek všetko zariadené: pranie, upratovanie, jedlo si každý nechá priviezť z reštaurácie,“ hovorí Filip.
Možno aj preto dnes o budúcnosti premýšľajú inak ako pred niekoľkými rokmi. Keď sa kedysi sťahovali do Dánska, čakalo ich hlavne dobrodružstvo. Neskôr cestovali po Ázii, žili v rôznych krajinách a z cestovania si dokonca spravili živobytie.
Ich predstava budúcnosti sa mení
Pred pár rokmi by Kája návrat do Česka odmietla. Dnes je to pre ňu miesto, kde si vie predstaviť rodinu.
„Robila som si srandu z českých gaučákov a tvrdila som, že Česko je hrozné a nikdy sa tam nevrátim. A nakoniec tam máme úplne všetko,“ hovorí. V Česku podľa nej nemusí riešiť, že sú cudzinci, hľadať pomoc s úradmi ani premýšľať, či ich dieťa nebude vyrastať s pocitom, že niekam nepatrí.
Obaja zároveň hovoria, že ich skúsenosti zo zahraničia naučili vážiť si veci, ktoré doma považovali za samozrejmé. Na Bali plánujú zostať minimálne rok a zatiaľ nevedia, či ich pobyt v Ázii skončí za rok, za dva, alebo za tri. Jedno však vedia už teraz: nechcú celý život žiť s batohom na chrbte.
Minulý týždeň sa zasnúbili, a okrem práce tak začínajú plánovať aj svadbu a ďalšiu etapu života. „Pre rodinu a stabilnejší život sme zatiaľ lepšie miesto ako Česko nenašli,“ uzatvára Filip.