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Chceš se posunout v kariéře? MBA můžeš studovat i při full-time práci
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Tento článek je PR zpráva společnosti Business Institut EDU, a.s.
dnes 23. října 2026 v 13:30
Čas čtení 2:00
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Chceš se posunout v kariéře? MBA můžeš studovat i při full-time práci

Chceš se posunout v kariéře? MBA můžeš studovat i při full-time práci
Zdroj: Pexels/Keira Burton
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Titul MBA na Business Institutu nabízí vzdělávání, které ti může poskytnout kariérní náskok.

Rychlý vývoj trhu a neustálé proměny firemního prostředí vyžadují od profesionálů a profesionálek v práci především přizpůsobivost a aktuální manažerské know-how. Studium na Business Institutu představuje optimální příležitost pro každého, kdo odmítá dělat kompromisy mezi pracovními povinnostmi a osobním růstem. 

Je stoprocentně online, takže úplně odpadají nutnost pravidelného dojíždění i vázanost na pevný harmonogram přednášek. Získat prestižní profesní titul můžeš jednoduše z domova, z pracovní kanceláře nebo odkudkoliv, kde je k dispozici internet. Podání přihlášky není časově omezené – začít je možné ihned, což z podzimních měsíců činí ideální období pro start osobního rozvoje. 

Proč online MBA vyhovuje zaneprázdněným profesionálům a profesionálkám?

Vedení školy vychází vstříc náročným časovým možnostem ředitelů*ředitelek, manažerů*manažerek i dalších specialistů a specialistek, proto má online režim nastavená jasná pravidla pro maximální svobodu:

  • Studium odkudkoliv a kdykoliv: Portál e-learningu funguje nepřetržitě sedm dní v týdnu, což umožňuje přizpůsobit harmonogram individuálním zvyklostem – ať už jde o ranní hodiny před odchodem do práce nebo klidné večery.
  • Individuální tempo a přehledná struktura: Vzdělávací proces je rozdělený do přehledných modulů podpořených moderními texty, videopřednáškami a přímou možností konzultací s lektory. Místo klasických zkoušek probíhá ověřování nabytých vědomostí formou postupových prací, které mají okamžitý praktický dopad na reálné firemní procesy.
  • Úspora cenného času: Absence nutnosti fyzického přesunu do učeben ušetří hodiny času, což ocení každý s nabitým denním kalendářem.
dištančné vzdelávanie,online vzdelávanie,študent,učiteľ
Zdroj: Pexels/Vanessa Garcia

27 MBA programů

Nabídka Business Institutu patří k nejrozsáhlejším na trhu a čítá celkem 27 specializovaných online MBA programů, které reagují na aktuální poptávku v byznysu. Zvolit si lze z obecných i vysoce specializovaných směrů, jako jsou například:

  • Strategický management a leadership,
  • Finance, účetnictví a controlling,
  • Marketing a komunikace včetně moderních odvětví jako AI Marketing,
  • Personalistika a řízení lidských zdrojů,
  • Event management,
  • Programy pro zdravotnictví, logistiku, módní průmysl či IT management.

Garantstvem každého oboru jsou zkušení lektoři a lektorky z řad špičkových expertů a expertek z praxe, což zajišťuje vysokou relevanci a aktuálnost předávaných poznatků pro současný trh.

Propojení teorie s reálným byznysem

Hlavním smyslem studia je okamžitý přenos nabytých vědomostí do každodenní praxe. Namísto teoretických zkoušek zpracovávají studenti a studentky závěrečný projekt, který se často dotýká konkrétního problému v jejich vlastní firmě, díky čemuž se investice do vzdělání začíná vracet ještě před samotným dokončením. Účastníci a účastnice získají širší vnitřní přehled o chodu organizace, vypilují své rozhodovací a strategické schopnosti a posílí svou pozici na trhu práce. Pozitivní zkušenosti absolventek a absolventů dokazují, že volba konkrétního programu na míru přináší hmatatelné výsledky. 

studentka
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Využij podzim naplno

Není důvod odkládat profesní růst na jaro – podzimní měsíce skvěle vybízejí k zahájení nových projektů a investici do vlastní budoucnosti. Samotné online studium trvá jen jeden rok a všichni zapsaní studenti a studentky navíc automaticky obdrží atraktivní bonusy ke studiu. Business Institut nabízí i kombinovanou formu studia, která se otevírá vždy dvakrát ročně a hodí se pro všechny, kteří mají zájem o networking a osobní kontakt na lektorských setkáních v Praze. 

Celý proces podání přihlášky probíhá elektronicky, je zcela nezávazný a zdarma. Vyber si z nabídky 27 programů, získej konkurenční výhodu a vykroč ke své kariérní budoucnosti ještě dnes.

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