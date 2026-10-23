Titul MBA na Business Institutu nabízí vzdělávání, které ti může poskytnout kariérní náskok.
Rychlý vývoj trhu a neustálé proměny firemního prostředí vyžadují od profesionálů a profesionálek v práci především přizpůsobivost a aktuální manažerské know-how. Studium na Business Institutu představuje optimální příležitost pro každého, kdo odmítá dělat kompromisy mezi pracovními povinnostmi a osobním růstem.
Je stoprocentně online, takže úplně odpadají nutnost pravidelného dojíždění i vázanost na pevný harmonogram přednášek. Získat prestižní profesní titul můžeš jednoduše z domova, z pracovní kanceláře nebo odkudkoliv, kde je k dispozici internet. Podání přihlášky není časově omezené – začít je možné ihned, což z podzimních měsíců činí ideální období pro start osobního rozvoje.
Proč online MBA vyhovuje zaneprázdněným profesionálům a profesionálkám?
Vedení školy vychází vstříc náročným časovým možnostem ředitelů*ředitelek, manažerů*manažerek i dalších specialistů a specialistek, proto má online režim nastavená jasná pravidla pro maximální svobodu:
- Studium odkudkoliv a kdykoliv: Portál e-learningu funguje nepřetržitě sedm dní v týdnu, což umožňuje přizpůsobit harmonogram individuálním zvyklostem – ať už jde o ranní hodiny před odchodem do práce nebo klidné večery.
- Individuální tempo a přehledná struktura: Vzdělávací proces je rozdělený do přehledných modulů podpořených moderními texty, videopřednáškami a přímou možností konzultací s lektory. Místo klasických zkoušek probíhá ověřování nabytých vědomostí formou postupových prací, které mají okamžitý praktický dopad na reálné firemní procesy.
- Úspora cenného času: Absence nutnosti fyzického přesunu do učeben ušetří hodiny času, což ocení každý s nabitým denním kalendářem.
27 MBA programů
Nabídka Business Institutu patří k nejrozsáhlejším na trhu a čítá celkem 27 specializovaných online MBA programů, které reagují na aktuální poptávku v byznysu. Zvolit si lze z obecných i vysoce specializovaných směrů, jako jsou například:
- Strategický management a leadership,
- Finance, účetnictví a controlling,
- Marketing a komunikace včetně moderních odvětví jako AI Marketing,
- Personalistika a řízení lidských zdrojů,
- Event management,
- Programy pro zdravotnictví, logistiku, módní průmysl či IT management.
Garantstvem každého oboru jsou zkušení lektoři a lektorky z řad špičkových expertů a expertek z praxe, což zajišťuje vysokou relevanci a aktuálnost předávaných poznatků pro současný trh.
Propojení teorie s reálným byznysem
Hlavním smyslem studia je okamžitý přenos nabytých vědomostí do každodenní praxe. Namísto teoretických zkoušek zpracovávají studenti a studentky závěrečný projekt, který se často dotýká konkrétního problému v jejich vlastní firmě, díky čemuž se investice do vzdělání začíná vracet ještě před samotným dokončením. Účastníci a účastnice získají širší vnitřní přehled o chodu organizace, vypilují své rozhodovací a strategické schopnosti a posílí svou pozici na trhu práce. Pozitivní zkušenosti absolventek a absolventů dokazují, že volba konkrétního programu na míru přináší hmatatelné výsledky.
Využij podzim naplno
Není důvod odkládat profesní růst na jaro – podzimní měsíce skvěle vybízejí k zahájení nových projektů a investici do vlastní budoucnosti. Samotné online studium trvá jen jeden rok a všichni zapsaní studenti a studentky navíc automaticky obdrží atraktivní bonusy ke studiu. Business Institut nabízí i kombinovanou formu studia, která se otevírá vždy dvakrát ročně a hodí se pro všechny, kteří mají zájem o networking a osobní kontakt na lektorských setkáních v Praze.
Celý proces podání přihlášky probíhá elektronicky, je zcela nezávazný a zdarma. Vyber si z nabídky 27 programů, získej konkurenční výhodu a vykroč ke své kariérní budoucnosti ještě dnes.