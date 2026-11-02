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Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
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včera 2. listopadu 2026 v 17:00
Čas čtení 13:40

Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje

Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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V telefóne jej s mamou našli stovky znepokojujúcich správ. O tom, čo skutočne robili s učiteľkou, dievča priznalo až lekárom na psychiatrii.

V texte vzhľadom na ochranu súkromia maloletej osoby neuvádzame jej pravé meno ani pravé meno jej sestry. Na účely článku sme sa rozhodli maloletú volať Ema a sestru Petra. Skutočné mená respondentky aj maloletej poznáme v redakcii.

„Chcela som viac, ako si myslíš. Nemôžem za to, že sme neboli samé. A keď sme boli, využili sme to. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni. Viem, že na krátko, ale boli.“

Toto je len jedna zo stoviek znepokojujúcich správ, ktoré našla mama s dcérou Petrou v telefóne jej 12-ročnej sestry. Dievčaťu ich posielala učiteľka zo základnej školy v obci neďaleko Nitry, ktorú navštevovala. Sestre sa podarilo z telefónu zachrániť približne tristo screenshotov z ich spoločnej konverzácie, no niektoré – pravdepodobne tie najexplicitnejšie správy – chýbali. Učiteľka sa totiž so žiačkou dohodla, že hneď ako si ich prečíta, správy vymaže.

V tomto článku si prečítaš:

  • Ako si obvinená učiteľka podľa rodiny získavala dôveru 12-ročnej žiačky a izolovala ju od kamarátov.

  • Ako sa k problému údajne postavil riaditeľ školy, na ktorej učiteľka učila.
  • Prečo niektorí dospelí dodnes obviňujú dieťa a čo je to sekundárna viktimizácia.
  • Čo všetko obvinená učiteľka písala žiačke podľa screenshotov, ktoré má redakcia k dispozícii.
  • Ako v správach presviedčala, že sa pred ňou nemusí hanbiť byť nahá.

Rodina nekontrolovala dievčaťu telefón bezdôvodne. Už dlhšie si všímali jej neštandardný vzťah s učiteľkou. Doučovala ju, chodievali na spoločné prechádzky po dedine a často u nej prespávala, hlavne vtedy, keď jej mama išla do nočnej smeny. Hoci to obom pripadalo čudné, boli presvedčené, že sú s učiteľkou iba kamarátky. Navyše, veľmi dobre ju poznali.

 

Bývala vo vedľajšom vchode tej istej bytovky s manželom a dvoma malými deťmi, pravidelne chodila do kostola, a preto im ani nenapadlo, že by mohla mať s dievčaťom nekalé úmysly. Dokonca boli aj vzdialená rodina. O to väčší šok zažili, keď si prečítali ich spoločnú konverzáciu.

Screenshoty najskôr poslali psychologičke a expertke, ktorá sa špecializuje na prevenciu sexuálneho zneužívania detí, a spolu s jej odbornou správou ich odovzdali polícii. Tá učiteľku aj na základe neskoršej výpovede žiačky a znaleckých posudkov obvinila zo pokračovacieho zločinu sexuálneho zneužívania.

Sídlo Europolu v Haagu, október 2021. Stretnutie Video Task Force 10, na ktorom sa analyzovala nedávno zaistená pornografia z celého sveta. Po skončení konferencie bolo identifikovaných 24 detí. Grooming./Ilustračné foto Grooming./Ilustračné foto Grooming./Ilustračné foto
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O celom prípade nám bližšie porozprávala sestra maloletej, Petra. Prezradila, ako si učiteľka dievča postupne získavala, ako riaditeľ školy odmietol podniknúť kroky voči učiteľke, ale aj to, čo všetko musela jej sestra prežívať, keď dospelí zľahčovali správanie učiteľky a vyčítali jej, že žene pokazila život.

Ako fungujú predátori a ako manipulujú svoje obete, nám bližšie vysvetlil bývalý vyšetrovateľ Roman Abrahám, ktorý sa ešte počas policajnej služby venoval mnohým prípadom detskej pornografie. V roku 2023 opustil policajný zbor a založil slovenskú národnú linku hotline Ochráňma.sk, ktorá bojuje proti nevhodnému obsahu v internetovom priestore, predovšetkým proti zneužívaniu detí.

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Susedka, rodinná známa a obľúbená pani učiteľka

Predtým, než Ema začala tráviť čas s učiteľkou, bola podľa slov jej sestry veľmi veselé a spokojné dieťa. Venovala sa spevu, hrala na hudobných nástrojoch a v dedine mala vlastnú kapelu aj veľa kamarátov. „Jednoducho bola normálne šťastné 12-ročné dievča,“ hovorí Petra.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako si obvinená učiteľka podľa rodiny získavala dôveru 12-ročnej žiačky a izolovala ju od kamarátov.
  • Ako sa k problému údajne postavil riaditeľ školy, na ktorej učiteľka učila.
  • Prečo niektorí dospelí dodnes obviňujú dieťa a čo je to sekundárna viktimizácia.
  • Čo všetko obvinená učiteľka písala žiačke podľa screenshotov, ktoré má redakcia k dispozícii.
  • Ako v správach presviedčala, že sa pred ňou nemusí hanbiť byť nahá.
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