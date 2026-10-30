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Podnikáš a neznášaš opletačky s administratívou? Slováci vymysleli systém, ktorý ťa odbremení a ocenia ho aj tvoji zákazníci
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Tento článok je PR správa spoločnosti Besteron Booking.
dnes 30. října 2026 v 10:30
Čas čtení 4:36
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Podnikáš a neznášaš opletačky s administratívou? Slováci vymysleli systém, ktorý ťa odbremení a ocenia ho aj tvoji zákazníci

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Rezervácie, rušenie či presúvanie termínov je niečo, čomu sa žiadny biznis so službami nevyhne. Načo sa však zbytočne zaťažovať – keď existuje efektívne riešenie?

Telefonáty kvôli voľným termínom, zapisovanie rezervácií, kontrola platieb či pripomínanie blížiacich sa návštev. Úlohy, ktoré jednotlivo zaberú len niekoľko minút, no počas pracovného dňa sa dokážu nepríjemne nazbierať.

Pre majiteľov salónov, wellness centier či ďalších prevádzok poskytujúcich služby môže administratíva predstavovať výraznú záťaž, ktorá ich oberá o čas na samotných zákazníkov. Odborníci zo spoločnosti Besteron upozorňujú, že efektívnejšie fungovanie nemusí nevyhnutne znamenať viac zamestnancov alebo dlhšie pracovné hodiny.

Riešením môže byť automatizácia opakujúcich sa činností, ktorá drvivej väčšine podnikateľov uvoľní ruky, zjednoduší organizáciu práce a pomôže predchádzať nevyužitým termínom.

Zákazníci chcú šetriť čas. Prečo by to malo byť v službách inak?

Bezmála tri štvrtiny slovenských podnikateľov vnímajú byrokraciu na základe vlaňajšieho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska za vážny problém a približne štvrtina respondentov označila stratu času za jej najhorší dôsledok. Časová úspora dnes teda nepochybne patrí medzi významné benefity digitálnych služieb, pričom platí to aj pri rezervovaní služieb.

Zákazník, ktorý sa chce objednať ku kaderníkovi, kozmetičke či masérovi, nemusí mať priestor telefonovať počas otváracích hodín. Možnosť vybrať si termín online, napríklad večer z pohodlia domova, preto predstavuje praktickú výhodu. 

pexels
Zdroj: Pixabay/andrey_braynsk

Digitalizácia rezervácií však neprináša benefity iba zákazníkom. Pre samotných podnikateľov môže znamenať menej vyrušovania počas práce, jednoduchšiu organizáciu termínov a lepší prehľad o fungovaní prevádzky.

60 % slovenských podnikateľov totiž označuje administratívu za záťaž, ba až zbytočnú prekážku. Ak rezervačný systém zvládne okrem rezervácií aj iné činnosti, a teda podnikateľ má „zastrešených“ čo najviac vecí od jedného dodávateľa, odpadá mu tak zbytočná administratíva a na trpkú minulosť plnú zmlúv či faktúr môže pokojne zabudnúť. 

„V malých prevádzkach často jedna osoba zastrešuje všetko – od samotnej služby cez komunikáciu so zákazníkmi až po administratívu. Každý telefonát či manuálne zapisovanie termínu pritom znamená prerušenie práce,“ vysvetľuje Peter Herda, Head of Partnerships vo fintech spoločnosti Besteron, ktorá sa špecializuje na moderné platobné riešenia pre podnikateľov, firmy a e-shopy.

Dodáva: „Ak však zákazník zvládne rezerváciu samostatne a systém automaticky zabezpečí jej potvrdenie či pripomenutie, podnikateľ získava čas, ktorý môže venovať tomu najdôležitejšiemu – svojim klientom. Technológia by mu nemala pridávať ďalšie povinnosti, ale naopak, odbremeniť ho od tých opakujúcich sa.“ 

Keď každá minúta rozhoduje

Predstav si bežný pracovný deň v kaderníckom salóne. Počas strihania zákazníka zazvoní telefón. Niekto sa chce objednať, ďalší potrebuje presunúť termín a iný si chce overiť cenu služby. Medzitým prichádzajú správy cez sociálne siete a po skončení pracovného dňa ešte zostáva skontrolovať kalendár na ďalší deň. Podobné situácie poznajú aj ďalšie prevádzky, ktorých fungovanie závisí od rezervácií.

Problém pritom nespočíva iba v samotnom čase strávenom jednotlivými úkonmi, ale aj v neustálom prerušovaní práce. Podnikateľ tak musí rozdeľovať svoju pozornosť medzi zákazníka, ktorému sa práve venuje, a organizáciu ďalších návštev.

pexels
Zdroj: Depositphotos/160275

Práve tu sa ukazuje potenciál automatizácie. Podľa interných údajov spoločnosti Besteron môže využívanie jej rezervačného systému pomôcť znížiť počet telefonátov súvisiacich s rezerváciami až o 70 %. Zákazníci si totiž môžu dostupné termíny vyberať samostatne online, bez potreby kontaktovať prevádzku.

Rezervácie sa automaticky zapisujú do kalendára a systém zabezpečuje aj ich potvrdenie či pripomenutie. Zamestnanci sa tak nemusia venovať každému objednaniu osobitne a získavajú viac priestoru na svoju hlavnú činnosť.

Prázdny termín môže znamenať stratenú tržbu

Pre podnikateľov v oblasti služieb predstavujú osobitnú komplikáciu aj nevyužité rezervácie. Ak zákazník na dohodnutý termín nepríde a vopred ho nezruší, prevádzke vzniká časové okno, ktoré už nemusí stihnúť obsadiť ďalším klientom. Pri službách, kde je kapacita priamo naviazaná na dostupnosť konkrétneho pracovníka, môže každá takáto situácia znamenať stratu potenciálneho príjmu.

Jedným zo spôsobov, ako toto riziko obmedziť, sú automatické pripomienky, ktoré zákazníka včas upozornia na blížiacu sa návštevu. Užitočným nástrojom môže byť aj možnosť zaplatiť za službu vopred, prípadne uhradiť zálohu priamo pri rezervácii. Zákazník tak získava väčšiu motiváciu dodržať dohodnutý termín a prevádzka môže lepšie plánovať svoje kapacity.

nechty
Zdroj: Pexels/Cheda Stankovic

„Neobsadený termín nie je len prázdne miesto v kalendári. Pre podnikateľa predstavuje čas, ktorý už nedokáže využiť na poskytnutie služby inému zákazníkovi. Práve preto odporúčame prevádzkam pracovať s automatickými pripomienkami a možnosťou platby či zálohy vopred. Cieľom nie je zákazníkom rezervovanie komplikovať, ale nastaviť ho tak, aby bolo jednoduché pre obe strany a zároveň pomáhalo predchádzať zbytočným výpadkom tržieb,“ upozorňuje expert Peter Herda.

Peter dodáva, že dôležitý je zároveň prehľadný rezervačný kalendár, ktorý zohľadňuje dostupnosť jednotlivých zamestnancov a pomáha predchádzať duplicitným rezerváciám. Automatizácia tak neslúži iba na šetrenie času, ale aj na efektívnejšie využívanie kapacít prevádzky.

Rezervačný systém, ktorý pracuje za teba

Práve na tieto potreby pružne reaguje Besteron Booking. Ten predstavuje revolučný rezervačný systém, ktorý prepája organizáciu termínov, platby, pokladňu, vernostný program aj automatickú komunikáciu so zákazníkmi do jedného komplexného a unikátneho riešenia.

Je určený pre podnikateľov, ktorí chcú zjednodušiť každodenné fungovanie prevádzky bez potreby používať niekoľko samostatných nástrojov. Tento systém nemá na Slovensku obdobu, komplexné riešenie, ktoré by prepájalo rezervácie, pokladňu aj platby a presahuje (minimálne) región strednej Európy, totiž zatiaľ nikto z konkurencie pod Tatrami nemá.  

Zákazníci si môžu sami vybrať službu, dostupný termín či konkrétneho pracovníka, a to 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Rezerváciu je možné vytvoriť prostredníctvom rezervačnej stránky alebo odkazu dostupného na sociálnych sieťach. Systém následne automaticky zaznamená termín do kalendára a podľa nastavenia zabezpečí aj potvrdenie či pripomenutie návštevy.

kozmeticka
Zdroj: Pexels/Ivan S

Výhodou je tiež prepojenie s platobnými riešeniami Besteron. Môžeš si za službu zaplatiť už počas rezervácie online alebo priamo na mieste prostredníctvom platobného terminálu prepojeného s vlastným pokladničným riešením.

Prevádzkovateľ tak získava prehľad o rezerváciách a súvisiacich platbách na jednom mieste. Rezervačný systém možno prepojiť aj s pokladňou a evidenciou predaja, vďaka čomu odpadá potreba opakovaného zadávania rovnakých údajov.

Súčasťou riešenia je podľa zvoleného balíka aj vernostný program, ktorý umožňuje odmeňovať pravidelných zákazníkov. Odmeny sa môžu prideľovať automaticky na základe histórie návštev, čím sa zjednodušuje správa zákazníckych výhod a podporuje ich motivácia opakovane využívať služby prevádzky.

„Skutočná úspora času neprichádza len s tým, že si zákazník dokáže rezervovať termín online. Dôležité je, aby na seba jednotlivé procesy nadväzovali. Ak podnikateľ používa jeden nástroj na rezervácie, ďalší na platby a tretí na evidenciu zákazníkov, stále musí množstvo vecí kontrolovať a prepájať manuálne. Naším cieľom je, aby celý proces od objednania cez platbu až po ďalšiu návštevu fungoval čo najjednoduchšie a bez zbytočných krokov. Podnikateľ sa tak môže sústrediť na svoje služby namiesto spravovania niekoľkých systémov,“ dopĺňa Peter Herda.

Menej administratívy, viac priestoru na rast

Automatizácia každodenných činností neznamená, že by technológie mali nahradiť osobný kontakt. Práve naopak, v odvetviach, kde zákazníci očakávajú individuálny prístup a kvalitné služby, môže byť technológia spôsobom, ako vytvoriť viac priestoru na ľudskú stránku podnikania.

Čas, ktorý zamestnanci nemusia venovať vybavovaniu telefonátov, potvrdzovaniu rezervácií či evidencii platieb, môžu využiť na starostlivosť o zákazníkov, rozvoj ponuky alebo zlepšovanie služieb. Zjednodušenie administratívy môže zároveň pomôcť najmä menším prevádzkam, v ktorých majiteľ často zastáva viacero úloh súčasne.

Pre podnikateľov preto nemusí byť najdôležitejšou otázkou, ako do pracovného dňa zmestiť viac povinností, ale ako z neho odstrániť tie, ktoré už za nich dokáže vykonať technológia. Pretože dobre fungujúca prevádzka nie je len tá, ktorá má plný kalendár, ale aj tá, v ktorej zostáva dostatok času venovať sa zákazníkom.

Zjednoduš si podnikanie s Besteron Booking
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