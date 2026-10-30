Feed Explore
Feed Explore Profil
První gala večer Airbnb ukázal, jak se dělá charita ve velkém. Světové hvězdy se spojily pro lidi bez domova
0
0
0
dnes 30. října 2026 v 12:00
Čas čtení 0:00
Filip Myslík/refresher.sk

První gala večer Airbnb ukázal, jak se dělá charita ve velkém. Světové hvězdy se spojily pro lidi bez domova

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
Adela Jergová Zdroj: TASR/JORDAN STRAUSS/INVISION/AP
1 / 19
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Filip Myslík/refresher.sk
Náhledový obrázek: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
OSOBNOSTI
Doporučujeme
Veselá kráva se přestala smát
Sponzorovaný obsah
Veselá kráva se přestala smát
20. 10. 2026 7:30
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
Refresher Club
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
26. 10. 2026 10:00
Milka Extra Fun
Sponzorovaný obsah
Milka Extra Fun
včera v 18:35
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
Sponzorovaný obsah
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
18. 10. 2026 9:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa
před 3 hodinami
Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let
včera v 21:20
Kit Harington září v kampani značky Kith. Podívej se na aristokratickou kolekci Winter 2026
včera v 12:12
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny 2
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
před 2 dny 1
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 3 dny
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
před 3 dny 1
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Zpravodajství
Česko Politika Petr Pavel Španělsko
Více
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
před hodinou
Sněmovní výbor přerušil debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo. Ředitel televize jednal s Babišem
před hodinou
Stovky lidí demonstrovaly v Madridu po srážce vlaků, policie nasadila slzný plyn
před 2 hodinami

Více z tématu Osobnosti

Všechno
Kdo podpořil ČT a rozhlas? Tyhle celebrity vystoupily na demonstraci Milionu chvilek
Kdo podpořil ČT a rozhlas? Tyhle celebrity vystoupily na demonstraci Milionu chvilek
26. 10. 2026 10:45
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
před 2 dny
1
Papež dostal klíčové výsledky testů. Rakovina se nerozšířila, další léčbu nepotřebuje
Papež dostal klíčové výsledky testů. Rakovina se nerozšířila, další léčbu nepotřebuje
22. 10. 2026 10:30
O nejlepším fotbalistovi je rozhodnuto. Zlatý míč získal 2026 Harry Kane
O nejlepším fotbalistovi je rozhodnuto. Zlatý míč získal 2026 Harry Kane
před 3 dny
Harry Styles vydal nový klip. V písni Coming Up Roses spojuje tanec neznámých lidí
Harry Styles vydal nový klip. V písni Coming Up Roses spojuje tanec neznámých lidí
před 3 dny
„Tohle jsem na sebe prozradit nechtěl.“ Vojtěch Vodochodský hovoří o tom, jak si nastavil hranice pro své soukromí
„Tohle jsem na sebe prozradit nechtěl.“ Vojtěch Vodochodský hovoří o tom, jak si nastavil hranice pro své soukromí
před 25 minutami
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
Sponzorovaný obsah
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
17. 8. 2026 11:30
Voda nenahradí lubrikační gel. Těchto pět doporučení bys měl*a dodržet, když dojde na letní intimitu
15. 7. 2026 13:30
Kdy jsi naposledy strávil*a čas s babi a dědou? Těchto pět aktivit vás sblíží víc než obyčejná návštěva
23. 8. 2026 10:30
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Už dnes večer má premiéru jeden z nejočekávanějších českých seriálů roku
Už dnes večer má premiéru jeden z nejočekávanějších českých seriálů roku
25. 10. 2026 16:30
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
před 2 dny
1
Reportáž z Ji.hlavy. Kde se najíst, vyspat nebo zakalit?
před 4 dny
Více z tématu Showbyznys & Zábava Všechno
Toto je nejvíce sexy muž světa. Prestižní titul magazínu People získal oblíbený herec Noah Wyle
Toto je nejvíce sexy muž světa. Prestižní titul magazínu People získal oblíbený herec Noah Wyle
před 2 dny
U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla
25. 10. 2026 7:45
Nevěř nikomu, podezřívej všechny. Jak na vyřazení reaguje pátý vyhlasovaný?
23. 10. 2026 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
„Tohle jsem na sebe prozradit nechtěl.“ Vojtěch Vodochodský hovoří o tom, jak si nastavil hranice pro své soukromí
„Tohle jsem na sebe prozradit nechtěl.“ Vojtěch Vodochodský hovoří o tom, jak si nastavil hranice pro své soukromí
před 24 minutami
Skládací běžecký pás je řešením i do malého bytu
PR zpráva
Skládací běžecký pás je řešením i do malého bytu
před hodinou
První gala večer Airbnb ukázal, jak se dělá charita ve velkém. Světové hvězdy se spojily pro lidi bez domova
První gala večer Airbnb ukázal, jak se dělá charita ve velkém. Světové hvězdy se spojily pro lidi bez domova
před hodinou
„Ikdyž se pohádáme, tak jdeme spolu na večeři,“ tvrdí beachvolejbalistky sestry Anna a Kateřina Pavelkovy.
„Ikdyž se pohádáme, tak jdeme spolu na večeři,“ tvrdí beachvolejbalistky sestry Anna a Kateřina Pavelkovy.
před 2 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny
2
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
Sponzorovaný obsah
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
13. 10. 2026 12:30
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00
1
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny
2
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00
1
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
25. 10. 2026 10:49
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30