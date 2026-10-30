Běháš a sníš o běžeckém pásu na doma? Jenže jsi si až doposud myslel*a, že se k tobě do obýváku nevejde? Skládací běžecký pás může být přesně tím, co potřebuješ.
Domácí běžecký pás měří kolem 150 centimetrů na délku a 70 až 77 na šířku. To je ale jen obrys stroje. Kolem stroje přidej přibližně 60 centimetrů volného místa. U pásu s půdorysem 152 × 72 centimetru to dělá plochu 2,7 × 1,9 metru, tedy něco přes pět metrů čtverečních. Což je v garsonce celý obývací kout.
TIP: Vylep si obrys pásu na podlahu malířskou páskou a přidej i těch šedesát centimetrů za ním. Nech to tam týden. Pokud ti prostor nechybí, můžeš si pořídit standardní běžecký pás.
Jaké varianty skládacího běžeckého pásu existují
- Sklápí se madla: Například u pásu inSPORTline ZenRun 20 klesne po složení výška ze 117 na 18 centimetrů, délka ale zůstane na 160 centimetrů. Ze stroje se stane nízká deska, kterou zasuneš pod postel nebo za pohovku.
- Sklápí se celá běžecká plocha: ZenRun Fold 20 se z délky 151,5 centimetru složí do desky vysoké 107,5 centimetru a hluboké 23 centimetrů. Po složení zabere méně místa než kuchyňská židle – a můžeš ho zasunout třeba za skříň.
- Chodící pásy: ZenRun Fold 10 se ze 127 centimetrů složí na 75 centimetrů a má 16,5 centimetru na výšku. Takže se vejde i na dno šatní skříně. Chodící pásy jsou ale omezené maximální rychlostí, a té běžecké nemusí dosáhnout.
Pro běžné běhání skládací pás bohatě stačí
Rozdíly skládacího běžeckého pásu, oproti tomu běžnému:
- Kratší a užší běžecká plocha: V nabídce skládacích pásů se délka plochy drží mezi 106 a 130 centimetry. Pro většinu lidí je to dostačující plocha. Existují ale i o něco větší pásy pro pokročilejší běžce a běžkyně, a dokonce i modely s délkou 170 centimetrů, které se skládají na plocho. Viz níže v textu.
- Nižší nosnost: Bývá 110 až 120 kilo, ideální je, když máš ke své váze ještě nějakou rezervu a pás nemusí jet na doraz. Vybrané modely mají nosnost až 150 kilogramů.
- Nastavení sklonu: Nejskladnější modely ho většinou nemají. Většina běžců a běžkyň ale stejně na páse běhá po rovině, takže to vadit nemusí. V nabídce však najdeš i skládací běžecké pásy se sklonem 12 procent.
- Více vibrací: Lehčí konstrukce se pod došlapem rozkmitá dříve než robustní pás, takže základem by měla být kvalitní tlumící podložka.
Verdikt: Na chůzi a běh do dvanácti kilometrů v hodině skládací pás bohatě stačí. Na jeho limity narazíš, až ve chvíli, kdy jsi výkonnostní běžec nebo běžkyně a budeš chtít běhat například rychlé intervaly.
Pro pokročilejší běžce a běžkyně existují také výkonnější modely
Zaujmou tě například běžecké pásy ZenRun 120 a ZenRun 150:
- plocha 150 × 52 centimetrů
- nosnost 150 kilogramů
- rychlost až 22 kilometrů za hodinu
- sklon 12 procent
- o složení výška 28 centimetrů, respektive 31 centimetrů.
Kompromisem jsou pak běžecké pásy, které se skládají naplocho, takže délka zůstává kolem 170 centimetrů a váží 80 – 95 kilogramů.
Praktičnost na prvním místě
Důležité by pro tebe mělo být také to, jak snadno se pás skládá. Pokud s ním sotva pohneš, nemusí to být stroj pro tebe, pravděpodobně bys ho nechtěl*a stále rozkládat a skládat a zůstal by zastrčený v koutě. Pokud ale pás složíš za půl minuty a jednou rukou, pravděpodobnost, že u běhání vydržíš, se výrazně zvyšuje.
Do malého bytu se běžecký pás vejde. Základem je pečlivý výběr – kolik prostoru pás skutečně zabere (složený i rozložený) a jak snadno se s ním manipuluje.