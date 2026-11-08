Väčšinu času ani nevie o tom, že sa vôbec plaví.
„Väčšinu času ani nevnímam, že sa vôbec plavíme. Pochádzam z klubového prostredia, v zime hrávam v Alpách a v lete v Grécku, no na lodi sa stretneš s novými výzvami, keďže hrávaš pre cieľovku s rôznym hudobným vkusom,“ prezrádza Aleš Majerčík, ktorý je dídžejom na výletných lodiach v Karibiku.
- Ako prebieha pracovný pohovor na dídžeja na výletnej lodi.
- Čo najdivnejšie musel počas pohovoru absolvovať.
- Ako prebieha zdravotná prehliadka pred nástupom na loď.
- Čo robí, keď mu pred tisíckami ľudí vypadne technika.
- Ako to má na lodi s ubytovaním či stravou.
- Ako sa dá vydržať pol roka na lodi bez prestávky.
V rozhovore pre Refresher porozprával o tom, aké náročné je vôbec dostať sa na takúto loď, ako sa mu tam pracuje, čo všetko tam denne zažíva a ako zvláda život na veľkej lodi.
„Na loď sa musíš pozerať ako na komplex na vode. Znamená to, že väčšinu času ani nevieš, že sa hýbete. Občas cítiš mierne vibrácie – a, samozrejme, niekedy sa plavíš aj cez rozbúrenejšie more a musíš sa pridržať. Niektorých vie potrápiť aj morská choroba, ale mňa sa to našťastie netýka,“ hovorí Aleš.
Ako prvé sa od Aleša dozvedáme, že v čase telefonátu má sa plavia na súkromný ostrov, kde strávia celý deň.
Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi, ktorí pracujú v zahraničí. Prečítaj si napríklad o lešenárovi Aďovi či Števke, ktorá chodí na jablkové brigády do Talianska.
Prémiový obsah vzniká len vďaka členom Refresher Clubu, pridaj sa dnes za zvýhodnenú cenu len 1 euro a užívaj si okrem prístupu k článkom aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Ako sa ti dnes hralo?
Super, začal som o 12:45 nášho času, hral som viaceré eventy, striedal som sa s karibskou kapelou. Mal som tiež polhodinku oldies pre staršiu cieľovku, to bola rýchlovka a paráda.
Ako si sa vlastne dostal k tejto práci?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako prebieha pracovný pohovor na dídžeja na výletnej lodi.
- Čo najdivnejšie musel počas pohovoru absolvovať.
- Ako prebieha zdravotná prehliadka pred nástupom na loď.
- Čo robí, keď mu pred tisíckami ľudí vypadne technika.
- Ako to má na lodi s ubytovaním či stravou.
- Ako sa dá vydržať pol roka na lodi bez prestávky.
Posielal som maily rôznym lodným spoločnostiam, spolu ich bolo možno aj 220. Nakoniec to vyšlo. Ozvali sa z Royal Caribbean, čo je jedna z najväčších svetových spoločností s tými najväčšími výletnými loďami, ktoré majú kapacitu až 10-tisíc pasažierov. Ja teraz hrávam na menšej, tu je tak 2 500 ľudí.
Ako prebieha taký pohovor na DJ-a na lodi?
Na začiatku musíš absolvovať dlhé interview, ktoré je veľmi náročné. Pýtajú sa ťa kvantum otázok a testujú tvoju osobnosť.
Ešte pred pohovorom posielaš životopis a musíš dodať kontakt na manažment každého pracoviska, kde si predtým pracoval. Preklepnú si ťa. Klamať sa neoplatí, pretože keď im raz povieš klamlivú informáciu, vyškrtnú ťa.
Ako prebieha test osobnosti?
Musíš vyplniť formulár a dotazník, ktoré sú také dlhé, že ak ich chceš prejsť dôkladne celé, musíš si na ne vyčleniť minimálne 3 hodiny. Pri teste nemáš na výber žiadne možnosti, musíš sa vynájsť. Chcú vidieť, ako by si reagoval na rôzne situácie.
Aké napríklad?
Čo urobím, ak vypadne technika, čo urobím, ak sa dav nebude baviť a podobne. Chcú vidieť, ako reaguješ. To bola však iba jedna časť výberového procesu.
Čo také si musel ešte absolvovať?
Ja som síce „len“ dídžej, ale zároveň som kvázi aj člen posádky. Musel som ísť na bezpečnostné školenie, na ktorom ma učili, ako postupovať, keď loď napríklad napadnú piráti.
Zdravotná prehliadka bola tiež zaujímavá. Zabudni na to, že ju absolvuješ u svojho obvoďáka. Musel som ísť do Prahy, pretože jedine tam je zazmluvnený lekár pre Royal Caribbean. Formulár som vypisoval 2 hodiny, zazmluvnených lekárov majú vo svete tak 50.
Koľko času ubehlo od prvého kontaktu až po nástup na loď?
Dva a pol mesiaca. Letel som z Viedne cez Zürich do Tampy, tam som sa nalodil a tak začala moja 6,5-mesačná jazda. A hneď prvý deň som hral na welcome párty pre približne 2-tisíc ľudí.
Nemáš problém meniť štýly?
Práve to je základ dídžejingu na lodi, musíš byť pripravený a vedieť prepnúť do rôznych štýlov. Pre nás Európanov je ťažšie aj to, že tunajšia americko-karibská kultúra má v hudbe oveľa bližšie napríklad k RnB veciam. Hlavne musíš stále držať úroveň a hrať na 100 %.
Čo to znamená?
Na týchto lodiach kladú dôraz na to, aby všetko fičalo na najvyššie obrátky, vrátane dídžeja. Denne hrám 3 – 4 eventy a na každom z nich musím byť plne oddaný ľuďom a atmosfére. Okrem púšťania hudby musím byť aj dobrý hypeman, moderátor a sprevádzať to s mikrofónom v ruke, čiže si to vyžaduje všetku pozornosť, aj keď je človek niekedy unavený.
Koľko hodín hráš?
To záleží na programe ľudí a lode. Dnes som začal tesne poobede, medzi jednotlivými eventmi máš pauzu. Ak je dlhšia, idem si pospať do kajuty, lebo večer hrám v nočnom klube a tam končíme neraz aj po 2:00 v noci. Ale ja som veľmi vďačný, že to tu môžem celé zažívať.
Opakovane spomínaš techniku. Stalo sa ti, že ti niekedy vypadla, keď ťa na to tak precízne pripravovali?
Hneď v ten prvý deň. Hral som možno druhú hodinu a padlo to. Nastalo ticho a základným pravidlom v takej situácii je nedovoliť, aby trvalo príliš dlho.
Čo si teda robil?
Povedal som, aby všetci tlieskali. Tlieskanie rozbilo ticho a po niekoľkých sekundách technika znova naskočila.
Aké sú tvoje pracovné pravidlá a povinnosti?
Musíš byť všade včas. Ak opakovane meškáš, vyhodia ťa. Rovnako ti hrozí výpoveď, ak si nepríjemný ku kolegom alebo dostaneš zlý feedback. Telefón počas pracovného rozvrhu neexistuje. Dostanem zoznam akcií, ktoré hrám. Keď skončím, idem spať a počas dňa mimo hrania oddychujem. Máme svoju klubovňu, kde kolegovia hrajú na PlayStatione.
Čo bolo pre teba v začiatkoch iné oproti hraniu na svahoch či plážach?
Klientela. Po týždni prídu tisíce nových ľudí a ty netušíš, aký je ich vkus a či sa budú baviť. Nevieš, či im sadne to, čo sadlo minulý týždeň iným pasažierom. Musím teda skladať playlisty a „odbočky“ podľa každého eventu a zároveň som pripravený a reagujem na to, čo ľudia chcú. Mixujem to za pochodu. Pred niekoľkými týždňami tu bolo veľa ľudí z Portorika, hral som Bad Bunnyho, potom prišli zas Američania, ktorí sa bavia viac na rape.
Čo bizarné zažívaš počas eventov? Každý týždeň sa nájdu dámy, ktoré ma začnú volať „Slovak papi“. Tak by som to uzavrel. (smiech)
Ako je to s platom?
Konkrétne čísla povedať nemôžem kvôli zmluvným pravidlám, ale je to tak, že rezident ako ja si na takej lodi zarobí pekné peniaze a k tomu získam obrovské skúsenosti.
Dá sa to porovnať s honorárom dídžejov na Slovensku?
Ak si dobrý, dá sa dobre zarobiť aj na Slovensku. Rozdiel je v tom, že Slovensko ešte nie je trhom, kde vie dídžej hrať sedem dní v týždni, takže sa musíš obracať za eventmi. Platí pravidlo 80/20 – 20 % dídžejov na Slovensku sa tým vie živiť a nemusia mať ďalšiu prácu.
Zo začiatku možno tie peniaze nie sú veľké, ale ak makáš, odmena príde. Ja mám napríklad teraz výhodu v tom, že možno nezarobím raketu, ale vidím miesta, ktoré by som nikdy nevidel.
Ako je to s ubytovaním a stravou na lodi?
Mám kajutu so spolubývajúcim, no 90 % času sa míňame, čiže často som tam sám. Trávim v nej však veľmi málo času. Počas dňa, keď sa plavíme, sa presúvam za hraním alebo oddychujem na palube, a keď kotvíme, idem spoznávať krajinu. Na našej lodi mám denne na výber z 24 rôznych jedál, za ktoré neplatím. Firma má zásadu, že všetko, čo je tu v rámci gastra, si môžeš dať zadarmo.
Spadá do toho aj alkohol?
Ani neviem, keďže vôbec nepijem. Počas pracovného času musí byť každý člen posádky stopercentne pripravený na výkon svojej práce. Spoločnosť má v tomto smere prísne pravidlá.