Dokáže AI vytvoriť dobrý film? V Bratislave sa uskutoční prvý ročník festivalu Umelina, ktorý predstaví filmy vytvorené pomocou AI

Porotu povedie producentka Wanda Adamík Hrycová.
Spolu so spisovateľom Danielom Hevierom, filmovým kritikom Jurajom Malíčkom, odborníčkou na nové technológie Danielou Švihrovou Grečnerovou a marketingovým stratégom Dušanom Tatranským bude hodnotiť filmy vytvorené pomocou umelej inteligencie. Festival sa uskutoční 6. marca 2027 v Edison Film Hub v Bratislave.
Čo robí dobrý film dobrým, keď pri jeho vzniku pomáha umelá inteligencia? Prvý ročník AI festivalu Umelina spojí pri hodnotení súťažných snímok päť osobností z filmu, literatúry, popkultúry, reklamy a nových technológií.
Pestré zloženie poroty má pomôcť hodnotiť nielen technické spracovanie, ale aj príbeh, originalitu a autorské rozhodnutia.
„S AI pracujem každý deň a viem, že dokáže takmer všetko, akurát nemá dôvod rozprávať príbeh. Ako porotkyňu ma preto nezaujíma, čo všetko stroj dokázal vygenerovať, ale či za filmom cítim človeka, ktorý má čo povedať,“ hovorí Wanda Adamík Hrycová, predsedníčka poroty AI festivalu Umelina.
„Keby malo umenie jasne dané hranice, nemali by sme radosť o ňom diskutovať. Festival AI filmov nám dáva príležitosť skúmať jeho hranice, posúvať ich a objavovať nové možnosti tvorby. Verím, že pokiaľ zostane rozhodujúca ľudská kreativita, výsledok prinesie niečo, čo stojí za pozornosť,“ hovorí Anna Barseghyan, programová riaditeľka AI festivalu Umelina zo spoločnosti Gratex International.
Päť osobností, päť pohľadov na tvorbu
- Wanda Adamík Hrycová: Od tvorivého zámeru k divákovi
Slovenská filmová a televízna producentka patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasného domáceho audiovizuálneho priemyslu. Ako producentka priniesla divácky mimoriadne úspešné filmy Čiara (2017), Známi Neznámi (2021) a Vlny (2024). Do hodnotenia prinesie producentskú skúsenosť s tým, čo potrebuje film, aby fungoval ako celok a oslovil publikum. Bez ohľadu na to, akými nástrojmi vznikol.
- Daniel Hevier: Predstavivosť, ktorá nezostáva pri jednom médiu
Básnik, dramatik, textár, výtvarník a jeden z najvšestrannejších slovenských umelcov výrazne ovplyvnil detskú literatúru aj populárnu hudbu. Vo svojej súčasnej tvorbe sa obracia aj na generáciu alfa. Do poroty prinesie cit pre jazyk, príbeh a autorskú obrazotvornosť, ale aj skúsenosť tvorcu, ktorý skúša nové cesty k svojmu publiku.
- Juraj Malíček: Film v kontexte popkultúry
Slovenský teoretik popkultúry, estetik, filmový kritik, publicista a vysokoškolský pedagóg patrí k najvýraznejším domácim hlasom, ktoré akademicky aj popularizačne reflektujú film, hry, komiksy a masmediálnu kultúru. Do poroty prinesie kritický pohľad na film a schopnosť čítať ho v širších kultúrnych súvislostiach.
- Daniela Švihrová Grečnerová: Nové technológie v širších súvislostiach
Výkonná riaditeľka Asociácie AI - ASAI na Slovensku, má viac ako 15-ročnú prax v médiách, startupoch a komunikačných agentúrach. Venuje sa digitálnemu PR, inováciám a prepájaniu umelej inteligencie s biznisovým prostredím. Do poroty prinesie pohľad na to, ako AI mení tvorivé postupy, komunikáciu a vzťah verejnosti k novým technológiám.
- Dušan Tatranský: Nápad, ktorý musí fungovať
Marketingový stratég a kreatívec s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v reklame a budovaní značiek pôsobí ako kreatívny a strategický riaditeľ agentúry Promiseo a podpredseda správnej rady Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA). V porote Umeliny je gestorom kategórie Reklama & branded content, pre ktorú pripravil metodiku hodnotenia a zastúpi pohľad reklamnej kreativity, stratégie a zrozumiteľnej komunikácie. Pretože pôsobivý obraz a dobrý nápad nie sú automaticky to isté.
Prvý ročník v marci 2027
Prvý ročník súťažného festivalu krátkeho AI filmu sa uskutoční 6. marca 2027 v Edison Film Hub v Bratislave. Súťaž bude otvorená tvorcom zo Slovenska a Česka v štyroch kategóriách: Naratívny film, Hudobný videoklip, Reklama & branded content a Mikroformát.
Jednodňový program bude postavený na projekciách, súťažných blokoch a diskusii o tom, čo generatívna umelá inteligencia mení a čo nemení na filmovej tvorbe. Podrobnosti o prvom ročníku bude festival zverejňovať postupne na umelina.sk.
Prihlasovanie diel prebieha od 1. do 30. novembra 2026 cez platformu FilmFreeway, prihlásenie je bezplatné.
Organizátorom a generálnym partnerom festivalu je Gratex International. Festival sa koná pod záštitou Asociácie AI - ASAI na Slovensku. Technologickým partnerom festivalu je ITAS – IT Asociácia Slovenska.
Jedným z jeho projektov je Roasted Ducks Project, ktorý s využitím AI oživuje pôvodné piesne Emila Krausa z 80. rokov a pretvára ich do podoby súčasných hudobných nahrávok a videoklipov.