Slovák Peter trpí neurologickým ochorením známym ako Visual Snow Syndrom. V rozhovore nám prezradil, ako sa naučil fungovať s permanentným zrnením pred očami a neutíchajúcim pískaním v ušiach.
„Keď sa pozriem priamo do slnka, prejavuje sa to ako vlny. Ťažko sa to opisuje, ale skús si predstaviť rozvírené more. Okolo slnka vidím tunel, ktorý sa víri smerom dovnútra, k jeho stredu.“
Takto opisuje svoje videnie Peter, ktorý trpí tzv. Visual Snow Syndrome. Odkedy si pamätá, má pred očami neustály šum. Najsilnejšie ho vníma v tme a so zavretými očami, no zrnenie nezmizne ani cez deň. Okrem toho mu celý čas píska v ušiach.
Hoci sa podľa odhadov môže tento syndróm týkať približne 2 % populácie, mnohí o ňom nikdy nepočuli. Na Slovensku naň podľa Petra neexistuje liečba ani konkrétne postupy diagnostiky a lekári sa vraj na pacientov s takýmito ťažkosťami často pozerajú ako na bláznov.
- Ako Peter prišiel na to, že vidí svet inak ako ostatní.
- Čo podľa vedcov môže za to, že niektorí ľudia vidia šum, a prečo ho Peter zároveň aj počuje.
- Čo mu povedal neurológ, keď sa mu zdôveril so svojím problémom.
- Čo videl, keď raz vyskúšal marihuanu, a prečo sa jej odvtedy vyhýba.
V rozhovore nám Peter prezradil, prečo ho šum na rozdiel od mnohých iných ľudí s rovnakou diagnózou neobťažuje, kedy mu to vie byť veľmi nepríjemné a či ho vidí aj vo snoch. Porozprával aj o tom, ako syndróm znášajú ľudia, ktorým sa objaví až v dospelosti:
„Predstav si, že jeden deň vidíš normálne a na druhý deň šum. Vieš, ako si videl, o aký komfort si prišiel, chceš to riešiť, a potom zistíš, že to poriadne nejde. Musí to byť na zbláznenie.“
V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad odborníka na detektor lži či Mareka, ktorý čistí extrémne zanedbané domácnosti. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.
Ako by si opísal, čo vlastne vidíš?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako Peter prišiel na to, že vidí svet inak ako ostatní.
- Čo podľa vedcov môže za to, že niektorí ľudia vidia šum, a prečo ho Peter zároveň aj počuje.
- Čo mu povedal neurológ, keď sa mu zdôveril so svojím problémom.
- Čo videl, keď raz vyskúšal marihuanu, a prečo sa jej odvtedy vyhýba.
Vidím šum, akoby zrnenie v obraze. Najsilnejší je pri slabšom osvetlení, napríklad teraz. Keď zasvietim a v okolí je viac svetla, postupne začne miznúť. Čím som však vo väčšej tme, tým je výraznejší. Najzreteľnejšie ho vidím, keď zavriem oči.
Takže šum vidíš len potme? Ako reaguješ, keď sa pozrieš do ostrého svetla – napríklad do slnka?
Nie, nevidím ho len potme. Napríklad, keď sa pozriem priamo do slnka, prejavuje sa to ako vlny. Ťažko sa to opisuje, ale skús si predstaviť rozvírené more. Okolo slnka vidím tunel, ktorý sa víri smerom dovnútra, k jeho stredu. To isté vidím, keď sa večer na ulici pozriem na rozsvietenú pouličnú lampu.
Jemné zrnenie v tme podľa mňa vidí asi každý.
Áno, ale ja ho vidím neustále, aj cez deň. Ako hovorím, čím je viac svetla, tým je slabší, ale nikdy nezmizne natoľko, aby som ho dokázal nevnímať. Na druhej strane, už som si na to zvykol. Vidím ho celý život.
Keď som si čítal o Visual Snow Syndrome, niektorí ľudia, ktorí ním trpia, opisujú, že vidia v šume aj rôzne záblesky či tvary. Vidíš ich aj ty?
Niekedy áno.
Kedy si si prvýkrát uvedomil, že vidíš inak ako ostatní?
Asi v treťom ročníku na základnej škole. Spýtal som sa jedného kamaráta, či keď sa pozerá do svetla, vidí čisto, alebo vidí šum. Paradoxne to bol presne typ kamaráta, ktorý si rád vymýšľal a chcel byť zaujímavý, takže mi, samozrejme, povedal, že to vidí tiež.
Pomyslel som si, že je to asi normálne. Niekoľko rokov som to potom neriešil a prijal som, že ľudia jednoducho tak vidia.
Kedy si teda zistil, že to tak nemajú všetci?
Ako tínedžer, keď som si o tom začal viac čítať a zisťovať, či je to normálne, alebo nie.
Čo môže za to, že vidíš svet takto?
Presnú príčinu neviem, pretože to stále skúmajú. Ide o pomerne vzácnu diagnózu. Z toho, čo som čítal, je jednou z možných hypotéz, že mám narušenú časť mozgu, ktorá je zodpovedná za filtrovanie takýchto signálov. Tieto signály neodfiltruje a prejavujú sa v mojom zrakovom centre.
Ide teda o neurologické ochorenie, ktoré sa nedá liečiť?
Ťažko povedať, lebo to ešte nie je dobre preskúmané. Je to jedna z možností. Táto hypotéza patrí medzi najviac akceptované.
Šum však nielen vidíš, ale aj počuješ. Nie je to niečo podobné ako tinnitus?
Je to tinnitus. Teraz napríklad počujem pískanie a zároveň vidím šum. Keď si o tom začneš čítať, pacienti často hovoria, že šum nielen vidia, ale aj počujú.
Aj to vedie k teórii, že ide o neurologickú chorobu. Tá istá časť mozgu je totiž zodpovedná za filtrovanie oboch vnemov. Nefiltruje teda len to, čo vidíš, ale aj to, čo počuješ.
Bol si s tým za lekárom?
Na Slovensku na teba lekári väčšinou pozerajú ako na blázna, pretože o tejto diagnóze ešte nepočuli. Raz som však bol za neurológom s iným problémom a povedal som mu o tom. Medzi rečou mi potvrdil, že pravdepodobne pôjde o Visual Snow Syndrome, ale tým, že na túto diagnózu na Slovensku ešte neexistuje liečba ani konkrétne postupy diagnostiky, ďalej to neriešil.
Z toho, čo som sa dočítal, však viem, že v zahraničí to už skúmajú a hľadajú spôsoby, ako to liečiť. Existujú viaceré klinické štúdie, ale väčšinou ide stále len o hypotézy.
Vieš, koľko ľudí na svete trpí týmto ochorením?
Veľmi málo, a to najmä preto, že o Visual Snow Syndrome sa hovorí relatívne krátko. Možno iba posledných desať rokov.
Existujú nejaké oficiálne inštitúcie, ktoré združujú pacientov?
Áno. Napríklad Visual Snow Initiative robí osvetu a pomáha dostať tento syndróm do povedomia spoločnosti. Rovnako tak nájdeš kopec vlákien na Reddite či Facebooku, kde si ľudia zdieľajú osobné skúsenosti. Sám som bol v jednej takejto skupine.
Spomínal si, že existujú aj ľudia, ktorí to nemajú od narodenia ako ty, ale objaví sa im to počas života.
Áno, mnohým sa to začne prejavovať veľmi náhle a vraj to znášajú dosť zle. Nečudujem sa im. Predstav si, že jeden deň vidíš normálne a na druhý deň šum. Vieš, ako si videl, o aký komfort si prišiel, chceš to riešiť, a potom zistíš, že to poriadne nejde. Musí to byť na zbláznenie.
Ako veľmi ti to znepríjemňuje život?
Vôbec mi ho neznepríjemňuje. Je to pre mňa status quo, východiskový stav, s ktorým žijem. Nikdy ma to nerušilo a nemá to vplyv ani na moju náladu či psychiku. Jednoducho som si na to zvykol. Nepríjemné to býva možno jedine vtedy, keď chcem zaspať, počujem pískanie a za zavretými očami vidím šum.
Dokážeš si šum úplne odmyslieť?
Úplne nie. Keď sa na to nesústredím, nevidím ho, ale viem, že tam je. Keď sa na to znovu zameriam, opäť ho vidím.
A čo pískanie v ušiach?
Keď som v úplnom tichu, šum v uchu vie byť trochu nepríjemný. Také ticho, kde nepočuješ nič, ani ruch mesta, je však len na málo miestach. Nájdeš ho možno iba niekde v prírode.
Stalo sa ti niekedy, že sa šum pretvoril na niečo, čo v skutočnosti neexistovalo? Napríklad, že si videl siluetu postavy?
Možno iba keď som bol pod vplyvom omamných látok. Napríklad, keď sa opijem. Neviem však, či skutočne ide o postavy. Vidím rôzne tvary šumu a mozog si to dotvára do niečoho, čo pozná.
Raz, keď som vyskúšal marihuanu, tak som videl napríklad fraktálové tvary, aké ľudia opisujú napríklad po užití psychedelických húb. Videl som tunel, blesky a nekonečnú špirálu, ktorá sa predo mnou točila. Odvtedy som sa jej radšej už nedotkol. (smiech)
Bojíš sa, že sa ti to môže zhoršiť?
Áno, ale nie preto, že by sa to zhoršilo samo od seba. Skôr mám strach, aby mi to nezhoršili nejaké lieky alebo práve spomínané omamné látky. Aj to je dôvod, prečo sa marihuane a iným podobným veciam oblúkom vyhýbam.
Vidíš šum aj vo snoch?
Asi nie. Sny si pamätám, ale tam si ho asi neuvedomujem.
Hovoril si o Visual Snow Syndrome niekedy s kamarátmi?
Spomínal som im to, ale nikdy som sa o tom s nikým nebavil do hĺbky. Takto podrobne o tom hovorím prvýkrát.
Čo by ľudia o tejto diagnóze mali podľa teba vedieť?
To je ťažká otázka. Podľa mňa je najhoršie, že nie je dobre preskúmaná. Môžu tak existovať ľudia, ktorí tým trpia, ale nevedia o tom. Najmä tí, ktorí sa menej analyzujú.
Koľko je takých, ktorí majú napríklad halucinácie alebo vidia veci, ktoré neexistujú, a v skutočnosti majú podobnú diagnózu? Len nad tým nerozmýšľajú, a tak o tom nevedia. Niektoré takéto situácie by to možno vysvetlilo.
Keby existoval liek alebo operácia, podstúpil by si ju?
Určite áno. Čakám, kedy sa tým začne zaoberať nejaký lekár alebo klinika na Slovensku. Keď to príde, budem jedným z prvých pacientov.
Čo by bola prvá vec, ktorú by si urobil, keby si zrazu videl bez šumu?
Fungoval by som normálne. Ako hovorím, môj život to nijako neovplyvňuje. Asi by som viac hral počítačové hry. (smiech)