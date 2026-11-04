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XTB za 3. štvrťrok 2026: vyše milióna nových klientov a rekordný objem aktív klientov v najúspešnejšom prevádzkovom roku
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Tento článok je PR správa spoločnosti XTB.
včera 4. listopadu 2026 v 10:42
Čas čtení 2:58
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XTB za 3. štvrťrok 2026: vyše milióna nových klientov a rekordný objem aktív klientov v najúspešnejšom prevádzkovom roku

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Vďaka rozširovaniu ponuky produktov a silnej globálnej značke získala spoločnosť XTB v treťom štvrťroku viac ako 335-tisíc nových používateľov (+51,4 % medziročne), čím sa celková investorská základňa rozrástla na takmer 3,14 milióna (+64,8 % medziročne).

  • Počet aktívnych klientov dosiahol nový rekord, keď prekročil 1,56 milióna, čo predstavuje nárast o 70,3 percenta v porovnaní s minulým rokom.
  • Aktíva klientov dosiahli ku koncu 3. štvrťroka 2026 hodnotu 12,7 miliardy eur, pričom najväčší podiel tvorili akcie (5,8 miliardy eur) a ETF (5,3 miliardy eur).
  • Odhadované výsledky XTB prekonali očakávania analytikov. Konsolidovaný čistý zisk medziročne vzrástol o 295,2 percenta na 49,3 milióna eur a prevádzkové výnosy dosiahli 143,8 milióna eur.

Predbežné výsledky za 3. štvrťrok 2026 potvrdzujú, že rok 2026 je z prevádzkového hľadiska zatiaľ najúspešnejším rokom spoločnosti XTB, ktorá pokračuje v budovaní poprednej európskej investičnej aplikácie. Vďaka cielenej marketingovej komunikácii a športovým sponzorstvám firma rozšírila svoju používateľskú základňu a dosiahla výrazný rast výnosov, a to napriek nižšej volatilite na trhoch v období od júla do septembra.

„Uplynulý štvrťrok ukázal, že naša stratégia je účinná nielen v obdobiach zvýšenej volatility na finančných trhoch. Posledné mesiace sa vyznačovali výrazne pokojnejším vývojom než prvý polrok 2026, a napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť finančné výsledky, ktoré prekonali očakávania analytikov,“ uviedol Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB, a dodal: „Verím, že ďalším rozširovaním našej ponuky produktov dokážeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky. V posledných mesiacoch sme do našej aplikácie pridali nové funkcie a produkty, ktoré nám umožňujú určovať štandardy na európskom investičnom trhu.“ 

Nezastaviteľný rast počtu klientov

Od začiatku tohto roka získala spoločnosť XTB takmer 1,04 milióna nových klientov, čím sa celkový počet klientov zvýšil na takmer 3,14 milióna (+64,8 % medziročne). To znamená, že v každom jednotlivom štvrťroku 2026 XTB s výrazným náskokom prekročila cieľ vedenia, ktorým bolo získanie 250- až 290-tisíc klientov za štvrťrok. Okrem toho počet aktívnych klientov dosiahol historické maximum, keď presiahol 1,56 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 70,3 %.

 

V aktívnej klientskej základni XTB majú výrazné zastúpenie mladí ľudia, pričom vysokú mieru zapojenia vykazujú pracujúci profesionáli aj ľudia, ktorí práve začínajú svoju kariéru. Investori vo veku 25 až 34 rokov a 35 až 44 rokov tvoria spolu väčšinu, konkrétne 60,2 percenta aktívnych klientov. Najväčšou skupinou naďalej zostávajú investori vo veku 25 až 34 rokov, ktorí predstavujú 33,7 percenta. Najrýchlejší rast však zaznamenala veková skupina 18 až 24 rokov, ktorej podiel vzrástol zo 16,9 percenta na 19,0 percent, teda o 2,1 percentuálneho bodu.

Investori mladší ako 35 rokov tak v roku 2026 tvoria viac ako polovicu aktívnej klientskej základne (52,7 % v roku 2026 oproti 52,3 % v roku 2025).

finance
Zdroj: Gettty Images

Viac ako 84 percent nových klientov začína investovaním do ETF a akcií

XTB rýchlo napreduje v premene na komplexnú investičnú platformu s viacerými triedami aktív. Tento strategický posun sa odráža aj v správaní klientov: 84,4 percenta nových používateľov začína investovaním do akcií, ETF alebo prostredníctvom personalizovaných investičných plánov, zatiaľ čo závislosť od tradičných CFD produktov naďalej klesá. Od začiatku roka klienti XTB uskutočnili viac ako 70 miliónov transakcií s akciami, ETF a investičnými plánmi, čo je dvojnásobok objemu zaznamenaného v období od 1. do 3. štvrťroka minulého roka.

 

Dopyt po budovaní majetku v dlhodobom horizonte zostáva na európskych trhoch silný. Kľúčovými hnacími silami sú Poľsko, kde bolo otvorených viac ako 225 000 účtov IKE a 65 000 účtov IKZE, Francúzsko s viac ako 19 400 účtami PEA a Spojené kráľovstvo s viac ako 11 700 účtami ISA a Cash ISA. XTB svoju ponuku ďalej rozšírila koncom 3. štvrťroka 2026, keď v Maďarsku predstavila účty TBSZ so zvýhodneným daňovým režimom.

Tento posun smerom k dlhodobému investovaniu do akcií priamo urýchlil rast aktív klientov, ktorých celkový objem ku koncu 3. štvrťroka presiahol 12,7 miliardy eur. Z toho tvorili viac ako 5,8 miliardy eur a ETF takmer 5,3 miliardy eur. Spolu tak predstavovali viac ako 86 percent všetkých aktív klientov držaných v XTB.

Rekordná ziskovosť

V 3. štvrťroku 2026 dosiahla spoločnosť XTB konsolidovaný čistý zisk vo výške 49,3 milióna eur, čo predstavuje nárast o viac ako 295,2 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Za prvé tri štvrťroky tohto roka presiahol konsolidovaný čistý zisk skupiny XTB celkovo 289,9 milióna eur. Pre porovnanie, v zodpovedajúcom období roka 2025 dosiahol 109,4 milióna eur.

 

Za osobitnú zmienku stojí rastúci význam ďalších finančných nástrojov, vrátane akcií a ETF, v štruktúre výnosov spoločnosti XTB. Len v 3. štvrťroku 2026 priniesli výnosy z tejto kategórie viac ako 143,8 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 63,3 percenta. Za prvé tri štvrťroky tohto roka dosiahli výnosy z tejto kategórie celkovo 633,1 milióna eur, čo je o 74,5 percenta viac než v zodpovedajúcom období predchádzajúceho roka.

Aktuálnu správu obsahujúcu predbežné výsledky za 3. štvrťrok 2026 si môžete pozrieť online alebo stiahnuť vo formáte PDF tu.

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