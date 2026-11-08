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OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
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dnes 8. listopadu 2026 v 11:00
Čas čtení 4:55

OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou

OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images
Richard Balog
Richard Balog
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Vyber, ktorá známa osobnosť predviedla v Los Angeles najlepší styling.

LACMA Art + Film Gala predstavuje vrchol jesenného červeného koberca, o čom sme sa presvedčili minulú noc, keď v priestoroch Los Angeles County Museum of Art prebehol 15. ročník udalosti. Bol plný známych osobností zo sveta umenia, kinematografie a módy. 

Prestížna udalosť, ktorú organizujú v spolupráci s módnym domom Gucci, ponúkla spojenie hollywoodskeho lesku s odvážnymi siluetami a majstrovským stylingom. 

Pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rosé či Salma Hayek-Pinault, opäť dokázali, že večerná móda nemusí podliehať klasickým šablónam – namiesto toho na červenom koberci predviedli dialóg medzi haute couture, nenúteným luxusom a sebavedomím. Od sochárskych rób cez jedinečné modely až po premyslené detaily, ktoré vzdávajú poctu filmovému aj výtvarnému umeniu.

Pozri si najlepšie outfity z LACMA Art + Film Gala, ktoré definovali atmosféru výnimočného večera v Los Angeles.

Ak ťa zaujíma móda a rád/-a sleduješ outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať aj v každodennom živote.

Kylie Jenner

Zoznam najlepších outfitov, ktoré sme videli na LACMA Art + Film Gala v honosných priestoroch Los Angeles County Museum of Art, otvára Kylie Jenner v tmavohnedom modeli od značky Ashi Studio s trendy „bambi“ potlačou. 

Priliehavá večerná róba bez rukávov, ktorej strih s dĺžkou až po zem, viazaním okolo krku a odhaleným chrbtom, dokonale kopíroval siluetu postavy rodáčky z LA.

Sofistikovaný večerný styling Jenner podčiarkla rozpustenými vlasmi upravenými do mäkkých, glamour vĺn a čistým líčením, ktoré nechalo vyniknúť prirodzený pôvab a luxusný charakter haute couture kúsku.

Kylie Jenner, Ashi Studio, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Kim Kardashian

Prestížny galavečer si nenechala ujsť ani Kim Kardashian, ktorá v posledných týždňoch predvádza na červenom koberci jeden skvostný outfit za druhým na celosvetových premiérach novej série All's Fair.

Na 15. ročník LACMA Art + Film Gala prišla v pôsobivých tmavočervených šatách Gucci, ktoré spájali zmyselnosť a moderný večerný glamour. Úzka silueta s dlhými rukávmi a vysokým golierom, kompletne posiata lesklými flitrami, pri každom pohybe 46-ročnej hviezdy odrážali svetlo a pôsobili vznešene. Sofistikovaným detailom je odvážny bočný výrez v páse, ktorý rafinovane odhaľoval pokožku a dodal inak klasickému strihu svieži a nečakaný šmrnc.

Kardashian doplnila styling rozpustenými vlasmi s jemnými vlnami a výrazným, dymovým líčením. 

Kim Kardashian, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Andrew Garfield

Spomedzi pánov nás na „červenom“ koberci zaujal Andrew Garfield, ktorý sa pred fotografov postavil v mimoriadne sofistikovanom outfite od módneho domu Gucci.

43-ročný rodák z Los Angeles zvolil čierny dvojradový oblek s jemnou textúrou a zakrivenými, špicatými klopami, ktorý skombinoval s rozopnutou čiernou košeľou. Najvýraznejším akcentom bola kontrastná ružovo-biela brošňa v tvare kvetu orchidey na klope, ktorá dodala tradičnej pánskej elegancii jemný umelecký nádych.

Styling podčiarkol prirodzene upravenými zvlnenými vlasmi a strniskom.

Andrew Garfield, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Monica Barbaro

Slovami chvály a obdivu nebudeme šetriť ani pri pohľade na outfit, ktorý včera v noci predviedla Monica Barbaro. 

Herečka stavila na oslnivý a minimalistický vzhľad, ktorý bol prácou návrhárskeho tímu Gucci. V priestoroch Los Angeles County Museum of Art zažiarila v dlhej bielej róbe s priliehavou siluetou, dlhými rukávmi a konzervatívnym predným dielom, ktorý v zadnej časti prechádzal do rafinovaného odhaleného chrbta. Povrch šiat mal jemnú textúru s leskom, ktorá podčiarkla večernú eleganciu. 

Monica Barbaro, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Alex Consani 

Na LACMA Art + Film Gala predviedla Alex Consani úchvatný a architektonicky pôsobivý vzhľad z dielní módneho domu Gucci.

23-ročná modelka pred fotografmi zažiarila v dramatickej čiernej róbe bez ramienok, ktorá sa vyznačovala precízne plisovanou textúrou po celej dĺžke rozširujúcej sa sukne. Najvýraznejším prvkom bol neštandardne tvarovaný, skladaný detail na jednom ramene, ktorý dodal siluete sochársky a avantgardný charakter.

Jemný make-up a účes nechali vyniknúť krásu haute couture modelu.

Alex Consani, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Sarah Paulson

Prvú polovicu zoznamu uzatvára Sarah Paulson, ktorá prišla do priestorov Los Angeles County Museum of Art v dramatickej čiernej róbe od módneho domu Gucci. 

Skúsená americká herečka, ktorá je držiteľkou prestížnych cien Golden Globe či Tony, potvrdila svoju lásku k haute couture. Štruktúrovaný model z mäkkého zamatu s dlhými rukávmi, vysokým, sochárskym golierom a objemnou sukňou, pripomínal monarchickú eleganciu skombinovanú s modernou gotickou estetikou. 

Minimalistický, ale precízny styling podčiarkla veľkými náušnicami, prsteňmi, hladko vyčesaným účesom s drdolom a výrazným červeným rúžom na perách.

Sarah Paulson, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Salma Hayek-Pinault

Salma Hayek-Pinault len pred približne dvomi mesiacmi oslávila 60. narodeniny, ale vyzerá božsky, o čom nás presvedčila aj počas včerajšej noci v Los Angeles v trblietavej červenej róbe s rukopisom módneho domu Gucci. 

Priliehavý model vynikal asymetrickým strihom s jedným dlhým rukávom a jemne zhrnutým výstrihom, ktorý dodal siluete dynamiku a moderný šarm. Trblietavý povrch látky odrážal svetlá reflektorov a podčiarkol luxusnú atmosféru „červeného“ koberca.

Herečka, ktorú môžeš poznať z filmov ako Desperado alebo Wild Wild West, doplnila styling malou kabelkou, oslnivými diamantovými šperkami a rozpustenými zvlnenými vlasmi.

Salma Hayek-Pinault, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Rosé

Veľkú radosť nám urobila aj speváčka Rosé, známa z K-pop skupiny Blackpink, ktorá na „červenom“ koberci v Los Angeles predviedla sofistikovaný parížsky chic vzhľad s rukopisom návrhára Anthonyho Vaccarella a módneho domu Saint Laurent.

Štruktúrovanú siluetu tvoril čierny zamatový model šiat v štýle kabáta s dlhými rukávmi a výrazným vysokým golierom, oživený o honosné zlaté gombíky a veľkú mašľu umiestnenú v páse, ktorá dodala romantický akcent. Strih s vysokým rozparkom odhalil priehľadné pančuchy a elegantné lodičky. 

Rosé styling dotvorila vlasmi vyčesanými do drdola s uvoľnenými prameňmi okolo tváre a šperkami.

Rosé, Saint Laurent, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Anya-Taylor Joy 

Skvelý look v priestoroch Los Angeles County Museum of Art predviedla včera v noci aj Anya-Taylor Joy, ktorá stavila na archívny a vizuálne podmanivý model od Pierre Cardin.

Elegantný model šiat na tenkých ramienkach doplnila majestátnym štruktúrovaným priehľadným plášťom s dramatickými volánmi, ktoré lemujú celú siluetu. Éterický a zároveň avantgardný kúsok dokonale podčiarkol jedinečný štýl herečky známej z filmov The Menu alebo Dune.

Vzhľad povýšila oslnivým diamantovým náhrdelníkom obopínajúcim krk, prsteňom a hladko vyčesanými vlasmi stiahnutými dozadu, čo nechalo vyniknúť výrazné črty tváre.

Anya Taylor-Joy, Pierre Cardin, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Jordan Firstman

Spomedzi pánov, ktorí boli pozvaní na 15. ročník LACMA Art + Film Gala v Los Angeles, si našu priazeň získal tiež Jordan Firstman v elegantnej siluete s rukopisom Gucci. 

35-ročný rodák z New Yorku sa na „červenom“ koberci objavil v klasickom čiernom dvojradovom obleku s precízne strihaným sakom a voľnými nohavicami, ktoré vdýchli moderný, uvoľnený vibe. Elegantnú estetiku doplnil bielou košeľou a tmavohnedou kravatou.

Styling obohatil o štýlové dioptrické okuliare s tenkým kovovým rámom, upravenými kučeravými vlasmi s jemným strniskom, čo podčiarklo intelektuálny a osobitý šarm sympatického herca.

Jordan Firstman, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Jordyn Woods-Towns

Krásny vzhľad predviedla na LACMA Art + Film Gala tiež speváčka Jordyn Woods-Towns, ktorá stavila na priehľadnú siluetu Gucci a urobila veľmi dobré rozhodnutie. 

Tmavohnedý kúsok s dlhými rukávmi a vysokým golierom dokonale kopíroval siluetu manželky hviezdneho basketbalistu Karla-Anthonyho Townsa, pričom vynikali jemnou, trblietavou čipkovanou textúrou a priehľadnými detailmi, ktoré dodali zmyselný šarm. Trblietavý povrch látky odrážal svetlá reflektorov a podčiarkoval luxusnú atmosféru galavečera. 

Woods-Towns doplnila elegantný styling rovnými vlasmi s cestičkou uprostred a čistým, žiarivým líčením. Výsledný vzhľad pôsobil mimoriadne sebavedomo a nadčasovo.

Jordyn Woods-Towns, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Rosie Huntington-Whiteley

Bodku za zoznamom najlepších outfitov na 15. ročníku LACMA Art + Film Gala dáva modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley v neprehliadnuteľnom čiernom modeli Gucci. 

Mimoriadne odvážnu, ale rafinovanú siluetu s dlhými rukávmi, ostrými ramenami a vysokým, dramatickým golierom, ktorý prechádzal do odhaleného chrbta a vysokého rozparku, nosila 39-ročná rodáčka z Plymouthu s neskutočnou gráciou.

Sexepilom nabitý, minimalistický vzhľad podčiarkla špicatými lodičkami, vlasmi s hladkým copom a decentnými šperkami, ktoré nechali vyniknúť krásu Huntington-Whiteley. Výsledný outfit spojil aristokratickú vznešenosť a modernú zmyselnosť hodnú prestížneho galavečera. 

Rosie Huntington-Whiteley, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images
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Zdroj: vogue.com
Foto: TASR, Getty Images
Náhledový obrázek: Monica Schipper/Getty Images
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