Doživotne odsúdený vrah ušiel z prísne stráženej väznice. Muža z Tennessee, ktorý zakopal svojho kolegu v krabici, naháňali 9 dní

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Nakoniec ho zadržali na poli v úplne inom štáte. V dodávke, ktorú ukradol mal tri zbrane.
Zastrelil kolegu, sexuálne zneuctil jeho telo a potom ho zakopal pod vlastným domom. 28-ročný Američan Jacob Morley si za tento zločin odpykával doživotný trest vo väznici Northwest Correctional Complex v Tennessee. Za mrežami bol od roku 2022 do 25. októbra 2026, keď sa mu podarilo utiecť.
Jacoba Morleyho kryl pri večernom počítaní spoluväzeň, s ktorým sedel na jednej cele. Bachari netušili, že im chýba odsúdený, keď on už preliezal plot väznice. Kým stihli zalarmovať príslušné orgány a políciu, Morley bol už dávno v inom štáte.
- Prečo bachari zalarmovali políciu až po niekoľkých hodinách.
- Ako Jacob Morley už pri zatýkaní v roku 2022 utekal cez hranice štátov.
- Aký odkaz napísal majiteľovi auta, ktoré ukradol na úteku.
- Ako polícia po týždni zistila, kde sa Morley skrýval.
„Kým niekto z dozorcov vôbec stihol zavolať komukoľvek mimo väzenskej správy, bol už v meste Marion v Illinois,“ povedal pre americkú televíziu WSMV okresný prokurátor Tennessee Danny Goodman.
Po väzňovi na úteku pátrali deväť dní. Nakoniec ho našli na poli v Missouri, kde v ukradnutej dodávke zapadol do blata.
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Predtým, ako sa spoločne pozrieme na útek Jacoba Morleyho, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Spoluväzeň zaklamal, že v cele sú dvaja
Keď dozorca v nedeľu 25. októbra o 21.30 vykonával večernú kontrolu počtu väzňov, všimol si, že na cele Jacoba Morleyho, v ktorej býval s ďalším spoluväzňom, bolo zatvorené okno. Napriek tomu odsúdených nepožiadal, aby ho otvorili, iba sa opýtal, koľkí sú vo vnútri. Z cely sa ozval mužský hlas, ktorý povedal, že sú dvaja. Dozorca viac nepotreboval, do oficiálneho dokumentu zapísal dvojku a išiel k ďalšej cele, píše WSMV.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo bachari zalarmovali políciu až po niekoľkých hodinách.
- Ako Jacob Morley už pri zatýkaní v roku 2022 utekal cez hranice štátov.
- Aký odkaz napísal majiteľovi auta, ktoré ukradol na úteku.
- Ako polícia po týždni zistila, kde sa Morley skrýval.
O pol hodinu neskôr robil kontrolné počítanie väzňov ďalší dozorca. Tentoraz dôkladnejšie, pretože okno na cele otvoril a zistil, že im jeden odsúdený chýba. Mimoriadne počítanie väzňov, ktoré malo definitívne potvrdiť zmiznutie odsúdeného, však vo väznici napriek tomu vyhlásili až o ďalšie dve hodiny, píše CNN.
Personál začal prehľadávať ústav krátko pred polnocou. Bachari boli presvedčení, že sa Jacob Morley ukrýval niekde v areáli väznice. Keď ho však nenašli ani do druhej hodiny v noci, zavolali internému vyšetrovateľovi väzenia. Ten medzi pol štvrtou a štvrtou našiel poškodený plot. V tom momente mu bolo jasné, že odsúdený je preč.
O 5:30 vyšetrovateľ zalarmoval väzenskú správu aj prokuratúru. O trištvrte hodiny neskôr sa správy o väzňovi na úteku dostali aj k policajtom z Tennessee. Jacob Morley bol však už vtedy v meste Marion, v susednom štáte Illinois.
Zatiaľ čo väzeň utekal, vyšetrovatelia detailne kontrolovali kamerové záznamy z ústavu. Zistili, že sa v čase prvého počítania skrýval v chodbe medzi paletami a vozíkom na odpad za hlavnou kuchyňou väznice. Odtiaľ nepozorovane vybehol von a prešiel cez poškodený plot.
Zo záznamov z bezpečnostných kamier na uliciach v okolí väznice zistili, že o približne jednej v noci ukradol firemný biely nákladiak Ford F-350. Ďalšia kamera ho zachytila o 18 minút neskôr, ako na aute prešiel popri hasičskej stanici v mestečku Hornbeak, ktoré je vzdialené zhruba 25 kilometrov od väzenia. Jacoba kamery naposledy zachytili až o 4:40 ráno v Illinois, ako odparkoval kradnutú dodávku a odišiel pešo.
Zabil kolegu a ukryl ho pod vlastným domom
Jacob Morley si vo väznici Northwest Correctional Complex odpykával doživotný trest za vraždu svojho kolegu Codyho Birchfielda, ktorý zmizol ešte vo februári 2022.
Vyšetrovatelia našli v Birchfieldovom dome stopy po násilí. Keďže svedkovia naposledy videli muža práve s Morleym, automaticky ho začali podozrievať, že má so zmiznutím kolegu niečo spoločné, a vybavili si súdny príkaz na prehliadku jeho pozemku.
Keď sa u Jacoba objavili muži v uniformách, spanikáril, nasadol do auta a začal im utekať. Policajtom sa ho podarilo zadržať až v Severnej Karolíne.
O mesiac neskôr forenzní špecialisti vykopali na Morleyho pozemku kartónovú krabicu, v ktorej sa nachádzali pozostatky Codyho Birchfielda. Nakoniec sa priznal, že kolegu strelil do hlavy a sexuálne zneuctil jeho telo.
Obhajcovia Jacoba Morleyho sa porotu neúspešne snažili presvedčiť, že ich klient trpel bipolárnou poruchou a v čase vraždy bol nepríčetný. Vo februári 2025 ho súd uznal vinným z vraždy prvého stupňa, nekrofílie a marenia dôkazov. Morleymu naparil doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia.
Keď sa v októbri rodina Codyho Birchfielda dozvedela o jeho úteku z väzenia, pohoršilo ich to. Sestra obete Carrie Norman pre televíziu WCYB povedala, že keď o tom prvýkrát počula, zdvíhal sa jej žalúdok: „Otvorilo to všetky naše staré rany, o ktorých sme si mysleli, že sme ich už spracovali. Všetky tie príšerné pocity sa nám vracajú späť.“
Auto našli po 24 hodinách, no Morley bol už preč
Ukradnutú dodávku, v ktorej sa Jacob Morley odviezol do Marionu v Illinois, zaistili policajti približne 24 hodín po tom, čo ušiel z väzenia.
„Odišiel z miesta, kde odparkoval dodávku a pokračoval po štátnej ceste. Máme k dispozícii zábery z bezpečnostných kamier, na ktorých sme videli, ako kráča popri ceste. Nakoniec sme ho však stratili,“ povedal pre CNN ešte na konci februára šerif Jeff Diederich, ktorý sa zúčastňoval pátrania po väzňovi na úteku.
Nasledujúcich osem dní nemali policajti o Jacobovi žiadne informácie. Zatiaľ čo obyvatelia mestečka Marion žili celý týždeň v strachu, správa väzníc Tennessee pridala jeho meno do zoznamu najhľadanejších odsúdených. Na Jacoba dokonca vypísali odmenu 17 500 dolárov (približne 15 600 eur, pozn. red.).
Policajti celé dni preverovali rôzne tipy od ľudí a prezerali hodiny nekvalitných kamerových záznamov. Na stopu mu prišli až 3. novembra. Jeden z obyvateľov mesta nahlásil, že sa v kôlni pri miestnom poľovníckom tábore skrýva neznámy muž. Presne v tom istom čase im nahlásil majiteľ neďalekej farmy krádež dodávky. Páchateľ mu dokonca na pozemku nechal rukou napísaný odkaz.
„Zanechal list s konkrétnymi informáciami. Napísal niečo v zmysle ‚prepáčte, že som vám ukradol auto' a ‚povedzte mojej mame, že ju mám rád' a podobne,“ prezradil pre CNN obsah listu šerif Diederich.
Policajti nepochybovali o tom, že list napísal Morley. Boli presvedčení, že sa ukrýval niekde v lesoch susediacich s národným parkom. „Mohol prespávať v poľovníckom posede alebo v neobývanej chate a potom prišiel na farmu a ukradol auto,“ upresnil šerif. Väzeň na úteku okrem dodávky ukradol aj oblečenie a tri strelné zbrane.
Zradilo ho blato na poli
Policajtom sa vďaka kamerovým záznamom, ktoré čítajú ŠPZ, podarilo zistiť, že Jacob Morley vyrazil na západ po diaľnici, ktorá spája St. Louis a Kansas City. Keď ho v utorok 3. novembra lokalizovali približne 550 kilometrov od Marionu, nasadili na neho policajtov v civilných autách aj helikoptéru.
Akonáhle si Jacob Morley uvedomil, že ho prenasledujú, asi 80 kilometrov od Kansas City prudko zišiel z cesty na pole, kde zapadol do blata. Policajti ho okamžite zadržali, pričom podľa hovorcu policajného zboru Justina Ewinga nekládol odpor. V aute našli aj všetky tri ukradnuté zbrane.
Keď majiteľ obchodu s outdoorovým oblečením v Marione Josh Malone ešte v ten deň uvidel fotografie zadržaného väzňa v televízii, neudržal sa a vybuchol od smiechu. Zistil totiž, že Jacob Morley mal na sebe oblečenie s logom jeho podniku „LCO Marion, IL“. Pravdepodobne ho ukradol z farmy, odkiaľ odcudzil aj auto. Práve tam mal totiž svoju klubovňu, v ktorej sa stretával s kamarátmi.