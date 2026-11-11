Až 80 % Slovákov považuje čas s rodinou za najdôležitejšiu súčasť Vianoc. Takmer polovica domácností oznamuje darčeky zvončekom

Naše Vianoce sú stále silne zakotvené v tradíciách, ktoré praktizovali aj naši starí rodičia.
Slovenské Vianoce sa vracajú k tomu, čo je na nich najcennejšie. Najnovší prieskum* spoločnosti Coca-Cola o vianočných tradíciách ukázal, že stále viac ľudí uprednostňuje spoločne strávený čas pred materiálnymi darčekmi. Za najdôležitejšiu súčasť Vianoc považuje 80 % Slovákov čas s rodinou, zatiaľ čo samotné darčeky označilo za kľúčové iba 14 % respondentov.
Významnú úlohu zohráva aj štedrovečerná večera, ktorá pre polovicu Slovákov predstavuje jeden z najdôležitejších vianočných okamihov a rozbaľovanie darčekov sa stále oznamuje zazvonením zvončeka v 47 % domácností.
Napriek tomu, že takmer tretina Slovákov plánuje tento rok obmedziť množstvo nakupovaných darčekov, na význame získava to, čo sa pod stromček zabaliť nedá – spoločné zážitky, rodinné tradície a čas strávený s najbližšími. Či už ide o zazvonenie zvončeka, obľúbenú rozprávku alebo chvíle pri štedrovečernom stole, práve tieto okamihy podľa prieskumu tvoria skutočné kúzlo Vianoc a spájajú generácie.
Tradície, ktoré spájajú generácie
Napriek rýchlo sa meniacemu svetu zostávajú slovenské Vianoce pevne ukotvené v tradíciách. Rovnaké alebo veľmi podobné vianočné zvyky ako vo svojom detstve dodržiava 74 % ľudí, čo potvrdzuje, že sviatočné rituály majú v slovenských domácnostiach stále svoje pevné miesto. Až 35 % ich má takmer rovnaké.
Medzi najobľúbenejšie tradície patrí spoločná štedrovečerná večera, sledovanie rozprávok, krájanie jablka alebo počúvanie či spievanie kolied. Silným symbolom slovenských Vianoc zostáva aj zvonček. Takmer polovica Slovákov stále začína rozbaľovanie darčekov jeho zazvonením, pričom táto tradícia je mimoriadne silná aj medzi mladšou generáciou.
Vianoce zostávajú predovšetkým sviatkami domova. Až 96 % respondentov trávi Štedrý deň doma alebo u svojich príbuzných, čo potvrdzuje, že najväčšiu hodnotu majú pre Slovákov práve chvíle strávené s rodinou a najbližšími.
Štedrovečerný stôl zostáva srdcom slovenských Vianoc
Napriek tomu, že sa jednotlivé zvyky môžu v rôznych rodinách líšiť, jeden okamih spája väčšinu slovenských domácností. Štedrovečerná večera. Práve okolo sviatočného stola sa schádza rodina, zdieľa svoje zážitky, pripomína si tradície a vytvára nové spomienky.
„Kúzlo Vianoc vzniká vo chvíľach, keď sa ľudia zastavia a sú spolu. Rodinné tradície, spoločná večera alebo stretnutie s blízkymi patria k okamihom, ktoré dávajú Vianociam ich jedinečnú atmosféru. Sme radi, že Coca-Cola je už po generácie súčasťou týchto spoločných vianočných okamihov aj štedrovečerných stolov,“ hovorí Kateřina Třísková, brand manažérka značky Coca-Cola pre Česko a Slovensko.
Dodáva: „Osobne sa navyše teším, že si tohtoročné sviatky spríjemním našou limitovanou novinkou Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla, ktorá podľa mňa skvele ladí s vianočnou atmosférou.“
Nech sa rozoznejú kúzelné Vianoce aj tým, ktorí to potrebujú
Tohtoročná vianočná kampaň Coca-Cola oslavuje chvíle, ktoré spájajú rodiny a blízkych. Jej súčasťou bude aj tradičný vianočný kamión Coca-Cola, ktorý počas adventu zavíta do slovenských a českých miest a prinesie návštevníkom sviatočnú atmosféru.
Kampaň zároveň už tradične podporí Červený kríž celkovou čiastkou 60-tisíc eur. Do pomoci sa budú môcť zapojiť aj návštevníci vianočnej kamiónovej roadshow, pretože výťažok z predaja občerstvenia a merchandisingu putuje práve na podporu aktivít Červeného kríža.
„Vianočné stretnutia našich zamestnancov, dobrovoľníkov, klientov a komunít územných spolkov Slovenského Červeného kríža sú príležitosťou poďakovať sa za celoročné nasadenie. Cieľom je stráviť spoločný čas v príjemnej sviatočnej atmosfére a načerpať novú energiu. Zároveň pomáhajú posilňovať vzťahy medzi ľuďmi, ktorých spája pomoc druhým, a podporujú spolupatričnosť a súdržnosť komunít,“ uviedla Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.
Dodáva na záver: „Veľmi si vážime podporu spoločnosti Coca-Cola, vďaka ktorej môžeme vytvárať priestor na takéto zmysluplné stretnutia a posilňovať vzájomnú blízkosť a solidaritu.“
Prieskum Vianočné tradície realizoval Ipsos pre spoločnosť Coca-Cola Česko a Slovensko v októbri 2026 na vzorke 1000 respondentov v Česku a na Slovensku. Kompletné informácie o vianočnej kampani a roadshow vianočného Coca-Cola kamiónu nájdeš na tejto stránke.