Mysleli si, že našli životnú lásku, ale stali sa obeťami podvodníka. Ich príbehy inšpirovali nový seriál na Voyo

Na Voyo prichádza nová šesťdielna séria Sériový manžel inšpirovaná skutočnými prípadmi romantických podvodov.
Tri ženy, tri odlišné životy a jeden muž, ktorý im všetkým sľubuje lásku. Nový český seriál Sériový manžel odštartuje na platforme Voyo už v piatok 13. novembra 2026.
Šesťdielna séria je voľne inšpirovaná skutočnými prípadmi romantických podvodov a ukáže, ako sa môže z vysnívaného vzťahu stať nočná mora.
Hlavnou postavou je Milan Bareš v podaní Jakuba Prachařa. Na prvý pohľad pôsobí ako ideálny partner. Je pozorný, empatický a vždy vie povedať presne to, čo chce žena počuť. Postupne si tak získa dôveru mäsiarky Táne, poštárky Lídy a tehotnej brigádničky Mirky.
Ani jedna z nich však netuší, že muž, ktorému uverila, vedie paralelne niekoľko životov. Namiesto spoločnej budúcnosti ich čaká manipulácia, zneužitá dôvera a boj o získanie kontroly nad vlastným životom.
Jakub Prachař musel kvôli úlohe pribrať 15 kilogramov
Herec Jakub Prachař pre stvárnenie Milana Bareša podstúpil výraznú fyzickú premenu a pribral približne 15 kilogramov. Pri hraní manipulátora sa zároveň rozhodol staviť na prirodzenosť namiesto prehnaných hereckých prejavov.
„My sme si hneď na začiatku povedali, že to vlastne nebudem nijako ‚hrať‘. Že najlepšie bude jednoducho sa v tých situáciách normálne pohybovať a nič zbytočne nepridávať. Ten človek totiž nemá pocit, že robí niečo zle. Jemu všetko pripadá úplne v pohode,“ opisuje Jakub Prachař.
Režisérka Tereza Kopáčová, ktorá s hercom spolupracovala už na oceňovanej sérii Studňa, vysvetlila, že postava Milana Bareša nesmela pôsobiť ako očividný podvodník. Práve jeho nenápadnosť a schopnosť vzbudzovať dôveru sú totiž kľúčové pre celý príbeh.
„Samozrejme, nemohol pôsobiť ako očividný podvodník, to by mu snáď nikto nenaletel. Ale je tak sebastredný a vypočítavý a snaží sa udržať toľko loptičiek vo vzduchu, že to úplne vierohodne zvládať nemôže… Toto všetko sme sa s Jakubom Prachařom snažili vybalansovať v každej jeho scéne,“ vysvetľuje režisérka Tereza Kopáčová.
Seriál upozorní aj na varovné signály toxických vzťahov
Tvorcovia pri príprave scenára spolupracovali s odborníkmi, z ktorých niektorí sa priamo podieľali na vyšetrovaní podobných prípadov. Ich skúsenosti pomohli vierohodne zachytiť psychológiu manipulácie aj správanie ľudí, ktorí zneužívajú dôveru svojich partnerov.
Cieľom seriálu tak nie je iba vyrozprávať dramatický príbeh troch žien, ale aj upozorniť na varovné signály, ktoré sa môžu objavovať vo vzťahoch poznačených manipuláciou.
„Boli by sme radi, keby séria okrem silného príbehu dokázala divákom priblížiť aj niektoré mechanizmy manipulácie a varovné signály, ktoré sa v podobných vzťahoch môžu objavovať. Ak vďaka tomu niekto dokáže takúto situáciu včas rozpoznať, bude mať pre nás projekt ešte hlbší zmysel,“ uvádza Tomáš Hruška, kreatívny producent TV Nova a Voyo.
Za novinkou stoja oceňovaní českí televízni tvorcovia. Režisérka Tereza Kopáčová má na konte série Ochranca a Studňa, ktoré získali České levy. Kreatívny producent Tomáš Hruška je zase držiteľom Českého leva za sériu Metóda Markovič: Hojer.
Séria vznikla podľa scenára Jakuba Votýpku a Ireny Nadažy v spolupráci so spoločnosťou Beast Production producentky Martiny Stránskej.
Okrem Jakuba Prachaře sa v hlavných úlohách predstavia Nataša Bednářová, Jindřiška Dudziaková a Petra Hřebíčková. Herecké obsadenie dopĺňajú Pavel Řezníček, Jakub Štáfek, Martina Preissová, Petr Buchta, Lucie Vondráčková, Barbora Lukešová či Ondřej Volejník.