Pod luxusným bývaním si mnohí ešte stále predstavia mramor, zlaté kohútiky a obrovskú vilu na kopci.
Dnes sa však luxus meria inak: tichom, súkromím a tým, koľko starostí ti dom zoberie. Ako vyzerá luxusné bývanie súčasnosti, sme si pozreli na príklade rezidencie Viladomy Trnové pri Žiline.
Luxus, ktorý nekričí
Okázalosť vystriedal pokoj. Moderné luxusné domy stavajú na čistých líniách, jednoduchých tvaroch, kvalitných materiáloch a veľkých preskleniach, cez ktoré prúdi dovnútra denné svetlo.
Tento prístup nie je nový. Moderná architektúra ho rozvíja už od 20. storočia a ikonické vily z tých čias dodnes inšpirujú architektov po celom svete. Stačí spomenúť Vilu Tugendhat v Brne, Müllerovu vilu v Prahe, Vilu Savoye pri Paríži, Vilu Mairea vo Fínsku či Glass House v USA. Všetky spája jednoduchosť, svetlo a prepojenie interiéru s prírodou, teda presne to, čo dnes nazývame tichým luxusom.
Presne takto vyzerá privátna rezidencia Viladomy Trnové, ktorú v žilinskej mestskej časti Trnové postavil developer Constario DEVELOPMENT. Tvorí ju osem rodinných domov a každý má päť izieb, terasu a vlastnú záhradu. Ploché vegetačné strechy prepájajú architektúru s okolitou zeleňou. Interiér plynulo prechádza do záhrady a terasy rozširujú obytný priestor smerom von. Developer tento koncept nazýva Smart Luxury Living.
Súkromie ako nový status
Naše životy sú dnes neustále online, a preto patrí pokoj od okolia k najcennejším veciam, aké si človek môže dopriať.
Za bránou rezidencie v Trnovom stojí iba osem domov. Brána rozpozná poznávaciu značku auta a otvorí sa sama. Spoločné priestory stráži kamerový systém, okná aj dvere chráni elektronické zabezpečenie a návštevu uvidíš na videovrátniku skôr, než jej otvoríš. Bezpečie tu teda nestojí na vysokých plotoch a mrežiach. Deti sa môžu hrať v záhrade a ty sa môžeš vrátiť z cesty bez obáv, ako je doma.
Dom, ktorý si vyrobí elektrinu aj teplo
Kým väčšina domácností sleduje, o koľko zas stúpnu ceny energií, toto luxusné bývanie si energiu vyrába samo. Na strechách je fotovoltika, elektrinu uchováva centrálne batériové úložisko a dve kogeneračné jednotky vyrábajú naraz teplo aj ďalšiu energiu.
Výsledkom je energeticky nezávislý dom, ktorý nestojí a nepadá na výkyvoch cien na trhu. Pre domácnosť to znamená úsporu energie aj väčšiu istotu.
Technológie, ktoré nevidno
Smart dom už nie je hračka na ukazovanie hosťom. Dobré technológie pracujú v pozadí a zjednodušujú bežný deň. Každý dom v Trnovom má optické pripojenie, prípravu na nabíjanie elektromobilu a ovládaš ho cez mobil odkiaľkoľvek.
Príroda za oknom, mesto na dosah
K dnešnému luxusu patrí aj možnosť mať oboje: ticho prírody a mesto, keď ho potrebuješ. Rezidencia leží na samom konci mestskej časti Trnové, na ulici Na Bárek, s výhľadom na okolité lesy. Napriek tomu máš všetko dôležité blízko:
- centrum Žiliny: 7 km, približne 10 minút autom,
- nákupy v OC Dubeň: 6 km, 10 minút,
- ranný beh okolo Vodného diela Žilina: 5 km, 8 minút,
- predstavenie v Mestskom divadle Žilina: 7 km, 11 minút,
- nedeľná prechádzka v Budatínskom parku: 9 km, 12 minút.
- Na víkendy máš blízko Malú Fatru aj Rajecké Teplice.
„Keď som pred siedmimi rokmi prvýkrát stál na mieste dnešnej rezidencie, mal som víziu priestoru, v ktorom vznikne domov, o akom som vždy sníval pre seba a svoju rodinu,“ spomína Ján Urík z Constario DEVELOPMENT.
Priestor pre rodinu aj prácu
Luxusné bývanie dnes počíta aj s tým, že časť života trávime prácou z domu. Každý z ôsmich domov má päť izieb, obytnú plochu 140 až 180 m² a pozemok s rozlohou od 196 do 596 m². V rezidencii sú tri typy domov:
- bungalov s veľkou terasou a garážou,
- radový dvojpodlažný dom s jednou až tromi terasami, niektoré aj s pracovňou,
- samostatný dvojpodlažný dom so záhradou, letnou kuchyňou a záhradným domčekom.
Každý dom má vlastný charakter, spája ich však rovnaká architektúra a starostlivosť o detail. Všetky pôdorysy nájdeš na webe rezidencie.
Viladom, alebo rodinný dom?
Pojem viladom sa v posledných rokoch objavuje čoraz častejšie. Ide o rodinný dom so všetkým, čo k rodinnému bývaniu patrí: vlastnou záhradou, terasou a parkovaním. Od bežného rodinného domu ho však odlišuje architektúra a vybavenie modernej vily, teda nadčasový dizajn, veľkorysé presklenia, kvalitné materiály a nadštandard. Viladom je skrátka rodinný dom, len o niečo bližšie k vile.
Viladomy Trnové v číslach
- 8 rodinných domov v privátnej rezidencii
- 5 izieb v každom dome
- 140 – 180 m² obytnej plochy
- 196 – 596 m² pozemky
- 1 – 3 terasy podľa typu domu
- 10 minút autom do centra Žiliny
Kto stojí za rezidenciou
Rezidenciu postavil žilinský developer Constario DEVELOPMENT. Za sebou má viac ako 13 projektov a 250 bytov, medzi nimi Malú Prahu, 2DUBY Považská či Rezidenciu Kmeťa.
Koľko stojí luxusné bývanie pri Žiline
Ceny domov v rezidencii Viladomy Trnové sa začínajú približne na úrovni 500 000 eur za holodom, teda dom bez dokončeného interiéru. Pri najväčších domoch sa blížia k 1 000 000 eur.
Ak hľadáš rodinné domy pri Žiline s takýmto štandardom, fotografie ti ukážu veľa, skutočný pocit však zažiješ až na mieste. Rezidenciu si môžeš pozrieť osobne, v pokoji, bez ponáhľania a bez záväzkov. Stačí si dohodnúť zážitkovú obhliadku.
Časté otázky
Ako vyzerá luxusné bývanie dnes?
Menej okázalo ako kedysi. Stavia na súkromí, nadčasovom dizajne, smart technológiách a vlastnej výrobe energie.
Čo je energeticky nezávislý dom?
Dom, ktorý si energiu vyrába sám, napríklad z fotovoltiky, batériového úložiska a kogeneračných jednotiek.
Čo je viladom?
Rodinný dom s architektúrou a vybavením modernej vily.
Kde sa nachádza rezidencia Viladomy Trnové?
V mestskej časti Žilina-Trnové, na ulici Na Bárek, asi 7 km od centra Žiliny.
Kto postavil rezidenciu Viladomy Trnové?
Žilinský developer Constario DEVELOPMENT, ktorý má za sebou viac ako 13 projektov a 250 bytov.
Koľko stoja domy v rezidencii Viladomy Trnové?
Približne od 500 000 eur za holodom, pri najväčších domoch takmer 1 000 000 eur.