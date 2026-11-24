Niekedy nevieš nájsť správne slová. No sú vety, ktoré by smútiaci človek určite nechcel počuť.
Poznáš niekoho, komu zomrel blízky človek? Niekedy nie je jednoduché nájsť správne slová. Niekedy premýšľaš, čo povedať, inokedy radšej mlčíš.
Plamienok je nezisková organizácia, v ktorej okrem iného pracujú s deťmi, dospelými, ale aj tínedžermi, ktorí niekoho stratili, a ponúkajú im bezplatné terapie. Za roky ich práce už vedia, že po strate blízkeho sú vety, ktoré je lepšie pri rozhovore vynechať:
👉🏼 Všetci raz zomrieme
Týmito slovami zľahčuješ zármutok, pretože hovoríš, že sa „musíme zmieriť s osudom“. To, že je smrť v živote každého človeka nevyhnutná, neznamená, že po strate blízkeho nesmútime.
👉🏼 Vzchop sa!
Takéto „povzbudzovanie“ môže v smútiacom človeku len vzbudiť pocit viny, že nie je schopný sa okamžite pozbierať.
👉🏼 To prejde
Smútiaci človek smúti tu a teraz, potrebuje prijatie, nie ubezpečenie, že to raz bude inak. To, že sa veci zmenia, môže znieť momentálne veľmi vzdialene. Navyše, smútok za blízkym človekom nikdy úplne neprejde, mení sa jeho intenzita, časom sa však dokážeme otvoriť aj radosti a pekným spomienkam.
👉🏼 Ja by som to nedokázal... Obdivujem ťa!
Smútiaci človek si nevybral, že mu niekto zomrie. Takéto slová nemusí brať ako prejav obdivu, ale ako posudzovanie alebo odmietnutie jeho smútku. Ani on nevedel vopred, že to bude musieť zvládnuť.
👉🏼 Pozri sa na to z lepšej stránky
Pre smútiaceho človeka momentálne žiadna „lepšia“ stránka neexistuje a môže to brať ako znevažovanie a zľahčovanie jeho bolesti.
👉🏼 Mohlo to byť aj horšie, pozri sa, čo sa deje iným
Nemá zmysel porovnávať, koho nešťastie je väčšie alebo menšie, každý prežívame intenzívne to svoje. Akoby si tým hovoril/-a: Popri iných veľkých tragédiách si tvoja strata a tvoj smútok nezaslúžia pozornosť.
👉🏼 V nebi sa má určite lepšie
Smútiaci blízky túži, aby bol jeho blízky pri ňom. Aj vtedy, ak je veriaci.
👉🏼 Presne viem, čo teraz cítiš
Nevieš a nemôžeš to vedieť, hoci sme tiež prežili podobné veci. Každý smútok prežíva po svojom a nikto nechce, aby sme prirovnávali jeho pocity k svojim.
👉🏼 Čas to vyrieši
Čas samotný to nevyrieši. Ak je smútok veľký a nezvládnuteľný, je užitočné vyhľadať odbornú pomoc.
Postačí, ak sa krátko ozveš e-mailom na [email protected] alebo môžeš zavolať na telefónne číslo: 02/207 18 169 (v pracovnom čase). Viac informácií nájdeš aj na www.plamienok.sk.