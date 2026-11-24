Modlitby v komunite začínajú už o 4:00 ráno. Trvajú hodinu a pol a hneď potom sa idú všetci naraňajkovať.
Zaujímalo ťa niekedy, ako vyzerá život človeka, ktorý má turban na hlave a dlhú bradu? Nás áno, a preto sme sa ich rozhodli navštíviť v bratislavskej komunite, ktorú dennodenne využívajú na stretávanie a modlenie.
Sikhovia sú charakteristickí tým, že nosia nezvyčajné oblečenie. No najtypickejší je pre nich práve turban. Spája sa s ním dlhá história a presne 24. novembra oslavujú sviatok, ktorý tieto tradície pripomína deň, keď ich bývalý vodca guru Tegh Bahadur obetoval život za slobodu iných a jeho nástupca zaviedol turban ako symbol odvahy a rovnosti.
Hneď pri vstupe som narazil na prvé prekvapenie. Pred budovou si človek musí vyzuť topánky a nasadiť šatku, ak nemá na hlave práve turban. Znaky s pravidlami pri dverách som si najskôr vôbec nevšimol, no intuitívne som si hneď vyzul topánky, ale ponožky som si nechal na sebe a bez pokrývky hlavy som vstúpil dnu.
Vnútri boli prevažne muži a neskôr len pár žien. Keď ma zbadali, človeka inej národnosti a bez šatky, ostali trochu prekvapení a na chvíľu akoby nevedeli, čo tam vlastne robím. Jeden z nich za mnou prišiel a lámavou angličtinou mi vysvetlil, čo mám spraviť: vyzuť som si nakoniec musel aj ponožky a nohy som si umyl vodou. Potom mi podal šatku oranžovej farby, aby som si zakryl hlavu.
Pocitovo som sa v tej chvíli ocitol akoby v úplne cudzom svete, a to som bol stále vo svojej vlastnej krajine.Všetka neistota však rýchlo opadla. Ľudia tam boli nesmierne skromní a každý môj pohľad mi okamžite opätovali úsmevom.
Povedal som im, že hľadám niekoho, s kým by som sa mohol porozprávať. Odpovedali mi, že o chvíľu príde jeden pán. Po dlhšom čakaní keďže v Indii vnímajú čas predsa len trochu voľnejšie než my v Európe, prišiel zakladateľ spoločenstva Parminder Singh Gohal, a to s obrovským úsmevom a pokorou. Krátko sme prehodili pár slov a mohli sme začať točiť. Pán Parminder mi vysvetlil, že sikhovia by mali vstávať skoro ráno . Ako sám hovorí, je to čas, keď celý vesmír stíchne.
Po modlitbách sa presunú do komunitnej kuchyne na raňajky. Dobrovoľníci tam pripravujú výhradne vegetariánske jedlá a pečú tradičné placky, ako sú čapátí či naan. Modlitebňa aj kuchyňa fungujú nepretržite celý deň. Ľudia priebežne prichádzajú, pomodlia sa, najedia a opäť idú po svojom.
Samozrejme, pohostili aj mňa a ponúkli mi teplý čaj s mliekom a korením, takzvaný masala chai, ktorý chuťou pripomína chai latte.
Celým priestorom ma neskôr previedol pán Rupinder Singh Deol, ktorý v Bratislave žije s rodinou už šesť rokov. Snažia sa čo najviac začleniť do spoločnosti. Samotný Rupinder má už aj deti, ktoré ho dokonca učia po slovensky. Zároveň si uvedomuje, že Slováci nie sú na turban či dlhú bradu bežne zvyknutí, a tak u miestnych ľudí občas vycíti neistotu.
Čo sa týka obliekania, v komunite nepanujú žiadne prísne obmedzenia. Niekto siahne po tradičnom odeve,iný, vrátane žien, pokojne príde v bežnom západnom oblečení.
Pre miestnych sikhov má toto miesto obrovský význam. Jedna z členiek komunity, Ravideep Kaur, prišla na Slovensko za lepšími príležitosťami a neskrývala radosť z toho, že aj tu konečne vznikol priestor, kam môže pravidelne chodiť a stretávať sa s ľuďmi rovnakého vierovyznania.
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