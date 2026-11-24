Ľudia jej na internete píšu, že je nenažraná, no ona tvrdí, že jej z ceny zostane len zlomok. Aby si mohla otvoriť vlastný salón, musela predať byt.
Janka si dnes pýta za melír aj 600 eur a klientky za ňou cestujú z Bratislavy, Rimavskej Soboty aj zo zahraničia. Keď však na Instagrame povedala, že ženy sú ochotné zaplatiť za kvalitnú prácu aj 250 eur a viac, pod videom sa strhla lavína komentárov o „nenažraných“ kaderníčkach. Janka to vidí inak: „Peniaze od klientky nám nejdú do vrecka. Najprv z nich zaplatíme dane, materiál a nájom.“ Tvrdí, že z každej sumy jej na konci roka pri veľkom šťastí zostane 30 percent, väčšinou len 20.
Cesta k vlastnému luxusnému salónu ju stála viac, než by si väčšina ľudí myslela. Musela predať byt, roky nemala dovolenku ani voľný víkend a stálo ju to aj zdravie. Popritom bojovala s klientkami, ktoré si zarezervovali šesť hodín a vôbec neprišli. Takýchto dní môže mať kaderníčka podľa nej aj desať do mesiaca. Takéto klientky Janka otvorene nazýva bezočivými a sebeckými.
Ak ťa zaujíma, koľko presne jej zostane z melíru za 600 eur, ako klientky reagovali na zálohy a pokuty za neohlásené termíny, čo radí kaderníčkam, ktoré sa boja zdražiť, a prečo si luxusný salón otvorila v Novej Dubnici, a nie v Bratislave, prečítaj si celý článok teraz len za 1 euro.