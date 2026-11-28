Jeden z najkrajších projektov, ktoré sme videli v tomto roku.
Architekti Kakhaber Kakhishvili a Mariam Supatashvili zo štúdia Werkraum navrhli na svahovitom pozemku v štvrti Kaklebi v Tbilisi súkromnú rezidenciu s úžitkovou plochou 630 štvorcových metrov, ktorá prepisuje pravidlá moderného bývania v prírode.
Namiesto jedného dominantného monolitu zvolili skúsení architekti citlivú kompozíciu niekoľkých objemov rôznej veľkosti a výšky, ktoré kaskádovito kopírujú prirodzený sklon terénu, vďaka čomu opticky zmenšujú mierku stavby a umožňujú jej nenútene splynúť s okolitým lesom.
Každá výšková úroveň má jedinečný kontakt so zemou aj vlastnú perspektívu výhľadov do zelene, pričom k presklenému hlavnému vstupu vedie vonkajšie schodisko zarezané do svahu.
Kľúčovým prvkom návrhu je absolútny rešpekt k pôvodnej vegetácii. Stupňovitým usporiadaním architekti zachovali vzrastlé stromy – mohutné kmene borovíc a listnáčov vyrastajú v tesnej blízkosti stavby a doslova prerastajú medzi jednotlivými časťami.
Zvislý obklad zo svetlého prírodného dreva dodáva hmote jednotný charakter a v priebehu dňa zachytáva jemnú hru tieňov korún stromov. V kontraste s prírodným drevom sú tmavozelené okenné rámy a vertikálne členenie fasády, ktoré návrh ukotvujú v lesnom prostredí.
Srdcom projektu je intímne centrálne patio – vnútorný dvor chránený pred vetrom, ale veľkoryso otvorený dennému svetlu, ktorý funguje ako hlavná obytná miestnosť pod holým nebom a prepája jednotlivé časti domu. Z drevenej paluby patia vyrastá mladý strom, pri ktorom stoja minimalistické sieťované kreslá. Ide o ideálne miesto na rannú kávu v absolútnom súkromí a tichu.
Dvor lemujú presklené chodby a posuvné steny na celú výšku poschodia, ktoré udržiavajú neustály vizuálny kontakt medzi jednotlivými časťami interiéru a zaplavujú priestor slnečným svetlom.
Po prekročení prahu sa odhaľuje interiérový koncept postavený na kontraste ušľachtilých a surových materiálov – pohľadové betónové stropy s priznanou štruktúrou debnenia a čiernymi svietidlami v tvare valcov vnášajú do priestoru prísny architektonický výraz, ktorý okamžite zjemňujú dubové podlahy v teplom odtieni.
Dominantou spoločenskej zóny je monolitické teleso krbu s integrovaným priestorom na drevo, ktoré prirodzene oddeľuje obývaciu časť od kuchyne. Do kuchyne sa vstupuje cez subtílné posuvné sklenené dvere v tenkom čiernom ráme. Vo vnútri vládne čistý minimalizmus – hladké drevené skrinky od podlahy až po strop dopĺňa kuchynský ostrovček v tlmenejolivovozelenejj farbe a veľkoformátové okná, ktoré rámujú pohľady do záhrady ako živé obrazy.
Skutočným klenotom interiéru je točité schodisko so sochárskou presnosťou, ktoré prepája jednotlivé poschodia. Zakrivené betónové zábradlie dostalo z vnútornej strany výraznú vlnitú textúru – pri pohľade zhora pripomína organickú ulitu, po ktorej stúpajú teplé drevené stupne až k hornému svetlíku, odkiaľ dovnútra prichádza rozptýlené denné svetlo.
V spodnej časti pozemku sa dom opäť otvára prírode. Široké drevené terasy plynulo prechádzajú do udržiavaného trávnika a vytvárajú pokojné vonkajšie zóny na oddych, ktoré bez akýchkoľvek prekážok splývajú s okolitým lesom.
Rezidencia v Tbilisi, ktorá bola dokončená v roku 2026, je tak dôkazom, že súčasná architektúra nemusí s krajinou súperiť, dokáže ju citlivo dopĺňať a vytvoriť pokojné rodinné útočisko.
Autorom galérie je Grigory Sokolinsky.