Ewa Farna, Václav Noid Bárta, Calin i skupina Kabát obhájili svá prvenství. Do Síně slávy byli uvedeni bratři Nedvědi. Objevem roku se stala Charlotte Gott. V počtu zaslaných hlasů padl rekord.
Největší pozornosti se i letos dočkala Ewa Farna, která obdržela svého pátého Slavíka v kategorii Zpěvačka roku a zároveň třetího Absolutního slavíka. Během děkovné řeči uvedla, že se jednalo o její nejúspěšnější a zároveň nejneúspěšnější rok. Narážela tím na nové album ADHD Pop a tři vyprodané Edeny i na svůj rozchod s manželem Martinem Chobotem.
Za ní se i letos umístila Lucie Bílá. „Letos je to třicet let, co jsem dostala možnost na Slavících poprvé lidem poděkovat. A od té doby mi dali možnost děkovat jim každý rok,“ prozradila při přebírání ceny. Bronzovou sošku i tentokrát převzala Monika Absolonová.
Ztracený bude i poslední pod jednou podmínkou
Loni výhrou v kategorii Zpěvák roku publikum i sebe samotného překvapil Václav Noid Bárta, který letos své první místo obhájil. „To je něco nádherného. Loňský rok byl nejkrásnější v mé kariéře a jsem rád, že můžu prožít stejně i tento,“ uvedl dojatě. Druhé místo připadlo Vojtěchu Dykovi a Marek Ztracený se překvapivě posunul až na třetí příčku.
„Trochu to vypadá, že funguje rovnice, že čím víc lidí chodí na mé koncerty, tím horší je v Českém slavíkovi mé umístění. Ubezpečuju vás, že když by to tak mělo být dál, jsem připraven být i poslední,“ řekl zpěvák při děkovné řeči. Zároveň zvítězil v kategorii Nejoblíbenější píseň posluchačů Radia Impuls se skladbou Obuj si mé boty.
Skupinou roku se opět stal Kabát, její členové na předávání nemohli dorazit, protože jsou právě na turné. Kapela Chinaski byla stříbrná a Mirai si tradičně odnesl bronz.
Prachař si vystřelil z Calinovy tradiční absence
V kategorii Hip hop a rap vyhrál Calin, který stejně jako vždy na galavečer nedorazil. Cenu mu předával jeho kolega ze SuperStar Jakub Prachař. „Je to jeden z nejroztomilejších a nejpracovitějších lidí momentálně v Brně. Důvod, proč tu není, je jasný. Brno je v krizi,“ okomentoval komicky jeho absenci. K tomu si herec oblékl tričko s jeho tváří.
Ve zdravici Calin pogratuloval mnoha kolegům, kteří „z klubů přešli do arén,“ stříbrnou pozici obsadilo ATMO Music a bronzovou Viktor Sheen.
Dojemné vzkazy od Charlotte Gott i Jana Nedvěda
Objevem roku se stala Charlotte Gott. Do Fora Karlín nedorazila, poděkovala v předtočené zdravici. „Mrzí mě, že s vámi nemohu být, ale momentálně pracuji v zahraničí na nové hudbě. Chtěla bych také moc poděkovat svému tatínkovi, bez kterého bych toto ocenění možná nepřebírala tak rychle,“ uvedla dcera Karla Gotta.
Do Síně slávy vešli Jan a František Nedvědovi. Cenu převzali jejich synové. „Táta má nesmírnou radost. Je šťastný, že si někdo všiml, že tu hraje skoro padesát let,“ uvedl Jan Nedvěd mladší. Jeho otec poděkoval svým příznivcům přes video, kde zmínil i svého zesnulého bratra se slovy: „Brácho neboj, já už přijdu.“
Diváci a divačky poslali svým favoritům dohromady 2 618 420 hlasů, čímž padl další historický rekord v novodobé historii ankety.
Nejapné vtipy i tentokrát
Moderátorské duo Ondřej Sokol a Aleš Háma jsou již známí pro to, že během slavnostního galavečera se strefují do známých osobností a ani tento večer tomu nebylo jinak. Terčem jednoho z vtipů se stala Absolutní slavice Ewa Farna. „Co ale můžeme říct? Že Ewa Farna už je definitivně bez Chobota,“ prohlásili moderátoři na adresu jejího bývalého manžela Martina Chobota.
Neobešli se ani bez toho okomentovat rozchod Karlose a Lely Vémolových nebo nové příjmení Evy Saiji Burešové se slovy: „Kdo koho saje?“ Upozornili i na omlazující zákrok Milana Peroutky, který si nechal do obličeje napíchat lososí sperma.
Co na to říct. Stejně tak jako roky předchozí se nejen lidi v sále, ale i velká většina diváctva u televize snad už dopředu styděla za to, co moderátorům zase vypadne z úst. Večer trapnosti máme za sebou a (bohužel) zase za rok.