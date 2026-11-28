V zahraničí strávil roky, no neustále cestovanie ho prestalo baviť. Dnes pracuje na vlastnú päsť v Bratislave, zákazky si vyberá a na jeho termín si klienti počkajú aj viac ako pol roka.
Obkladač Vlado nám porozprával, koľko si dokáže zarobiť, čo obnáša podnikanie na Slovensku a prečo sa remeselník musí neustále posúvať.
Vlado má 38 rokov, pochádza zo Žiliny a už od osemnástich cestoval za prácou. Vyskúšal si Česko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko aj Nemecko. Dnes žije a pracuje v Bratislave, kde sa pred viac ako rokom osamostatnil a začal podnikať na „vlastnú päsť“.
Zákaziek má toľko, že väčšinu ponúk odmieta a klienti si na jeho prácu počkajú aj viac ako pol roka. „Práce mám až-až. Každý deň mi pristane nejaká ponuka. Tento rok ich bolo cez 300, ale reálne zoberiem jednu z 30, lebo to nestíham kapacitne,“ hovorí.
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Koľko zaplatíš za rekonštrukciu kúpeľne a prečo sa jej cena môže líšiť aj o tisíce eur.
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Prečo sa Vlado po rokoch práce v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko a ako sa mu tu darí.
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Ako sa jeho zárobky na Slovensku líšia od tých v zahraničí.
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Ako sa obkladačské remeslo za posledné roky zmenilo a prečo sa remeselníci musia neustále vzdelávať.
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Koľko môže stáť kompletné vybavenie obkladača.
Za prácou cestoval od osemnástich, neskôr uprednostnil súkromný život
Vlado vyrastal v Žiline, no už od osemnástich rokov cestoval za prácou. V zahraničí spočiatku robil rôzne stavebné práce, postupne sa dostal k obkladaniu. „Bolo to nejakých päť až sedem rokov takto po zahraničí. Už ma nebavilo to cestovanie, pretože som bol stále preč a nemal som na nikoho čas, ani na vzťahy, ani na ostatné veci,“ spomína.
Po rokoch strávených mimo Slovenska sa rozhodol pre zmenu. Prijal ponuku do Bratislavy, kde mal obkladať bytovku a v hlavnom meste žije už približne 11 rokov. Dlhý čas pracoval v jednej firme, pred viac ako rokom sa rozhodol osamostatniť. Chcel mať väčšiu kontrolu nad svojím pracovným životom. „Keď robíš na seba, je super v tom, že nemáš svojho šéfa. Si sám sebe pánom, robíš, čo chceš, a vyberáš si zákazky,“ vysvetľuje.
Podnikanie však podľa neho nie je len o samotnom obkladaní. „Má to svoje plusy aj mínusy. Je tam viac stresu, musíš riešiť cenové ponuky, chodiť za klientmi a dohadovať veci. Už to nie je len manuálna práca,“ opisuje.
Koľko si dokáže zarobiť obkladač na Slovensku?
Mnohí Slováci žijú v domnení, že práca v zahraničí je oveľa lepšie ohodnotená. Vlado hovorí, že v skutočnosti nezarábal také sumy, aké si ľudia často predstavujú.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko zaplatíš za rekonštrukciu kúpeľne a prečo sa jej cena môže líšiť aj o tisíce eur.
- Prečo sa Vlado po rokoch práce v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko a ako sa mu tu darí.
- Ako sa jeho zárobky na Slovensku líšia od tých v zahraničí.
- Ako sa obkladačské remeslo za posledné roky zmenilo a prečo sa remeselníci musia neustále vzdelávať.
- Koľko môže stáť kompletné vybavenie obkladača.
V Česku pred približne 15 až 17 rokmi dostával mesačne okolo 1 200 eur. „Ja som v zahraničí nezarábal nejaké horibilné peniaze. Robil som päť rokov Prahu a okolie a mal som tam 1 200 eur mesačne, päť až šesť eur na hodinu. Potom som bol vo Francúzsku, tam som možno zarobil maximálne tri tisícky. Nie je to tak, ako si každý myslí, že v zahraničí zarobíš päťtisíc bez problémov. Sú ľudia, ktorí tak zarábajú, môžu, ale nie všetci,“ hovorí Vlado.
Podľa Vlada si šikovný človek vie zarobiť aj na Slovensku. Musí však reagovať na požiadavky zákazníkov, zlepšovať svoje zručnosti a neostať pri rovnakých postupoch – to podľa neho rozhoduje o tom, či sa remeselník medzi konkurenciou dokáže presadiť. Kým mnohé profesie prežívajú AI revolúciu, manuálne zruční ľudia majú obrovskú výhodu. „Teraz sú tie vtipy, že sa uč dobre, aby si si potom mohol dovoliť remeselníka,“ hovorí s úsmevom Vlado, podľa ktorého už dávno neplatí, že dobre si zarobia len vysokoškolsky vzdelaní ľudia v kanceláriách. V súčasnosti sa mu mesačne darí zarobiť aj niekoľko tisíc eur.
Za rok dostal vyše 300 ponúk, prijme jednu z 30
Vlado dnes nemá problém nájsť si prácu. Po osamostatnení sa obával, či bude mať dostatok zákaziek. Vystrelil aj vďaka sociálnym sieťam, kde začal zverejňovať svoju prácu. „Mojím cieľom nebolo byť influencerom. Keď som sa osamostatnil, bál som sa, aby som mal prácu. Založil som si Instagram a Facebook, aby ľudia o mne vedeli, a úplne to zabralo,“ vysvetľuje.
Obsah na internete využíva ako reklamu aj ako reálnu ukážku práce. Sociálne siete mu pomáhajú dostať sa k ľuďom, ktorí ho predtým nepoznali. Potenciálni klienti si môžu pozrieť realizácie, detaily aj náročnejšie projekty. „Musíš robiť obsah a venovať sa tomu. Keď tam raz začneš, niečo pridáš a potom sa tomu nevenuješ, nemá to význam,“ hovorí.
Vlado priznáva, že tento rok dostal viac ako 300 ponúk. Zoberie však približne jednu z 30. Ak by si ho chcel osloviť, vyzbroj sa trpezlivosťou. „Momentálne som v štádiu schvaľovania zákaziek. Ak mi všetko vyjde, najbližší voľný termín mám v auguste,“ hovorí.
Keď má remeselník dostatok zákaziek, môže si podľa Vlada vyberať aj to, akú prácu prijme. Nejde pritom o to, že by odmietal klientov podľa ich finančných možností. Rozhodujúca je najmä lokalita a typ realizácie.
Vlado sa chce sústrediť na Bratislavu a jej okolie. Vyhýba sa napríklad rekonštrukciám kúpeľní v panelákových bytoch, kde majitelia počas prác často zostávajú bývať. „Ja nerozlišujem, či ide o lepšiu alebo horšiu klientelu. Či je to, nazvime to, stredná trieda, alebo ktokoľvek iný, stále mám rovnakú cenu. Nerozlišujem, kto je odkiaľ alebo koľko zarába. To by bolo asi troška povrchné. Panelákové kúpeľne ma však nikdy nebavili. Ťažko sa robí, keď tam majitelia bývajú. Keď chcú prerobiť kúpeľňu alebo záchod a stále tam žijú, to je čistý stres pre obkladača,“ hovorí otvorene.
Dôvodom je najmä obmedzený priestor. „Nemáš sa kde rozťahovať. Ja potrebujem na náradie celú izbu a potom ešte ďalšiu, kde môžem pracovať. V malom panelákovom byte je to ťažké.“
Vďaka tomu, že si môže vyberať, sa venuje najradšej náročnejším realizáciám, veľkoformátovým obkladom či atypickým kúpeľniam. Tieto realizácie môžeš vidieť na jeho profile najčastejšie. Ide o zákazky, ktoré si vyžadujú viac skúseností, presnosti, prípravy a zároveň sú Vladovou výkladnou skriňou a inšpiráciou nielen pre bežných ľudí, ale aj kolegov.
Kvalitná kúpeľňa nie je len o pekne položených obkladoch
Laik si pri kúpeľni často všíma finálny výsledok. Pre obkladača je však dôležité aj to, čo zostáva skryté pod obkladom. Vlado upozorňuje, že kvalitná práca nie je len o presnom rezaní dlaždíc a pekných škárach, ale aj o správnej technológii.
Problémom je podľa skúseného obkladača napríklad nedostatočné zvládnutie niektorých novších postupov. Spomína epoxidové škárovanie, ktoré sa stáva populárnejším, no pri nesprávnej realizácii môže spôsobiť komplikácie. Rovnako dôležitá je izolácia, správne spracovanie detailov či silikónovanie v okolí žľabov. „Môžeš byť vynikajúci obkladač, ale ak používaš zlú technológiu, odzrkadlí sa to na výsledku,“ upozorňuje.
Aj preto si myslí, že remeselníci by nemali zostať pri postupoch, ktoré sa naučili pred rokmi. Nové materiály a technológie prinášajú ďalšie nároky, a ak sa ich človek nechce naučiť, môže to ovplyvniť kvalitu jeho práce.
Obkladačstvo sa podľa Vlada mení aj vďaka novému náradiu. Kým kedysi si obkladač vystačil so základným náradím, dnes potrebuje pri náročnejších realizáciách množstvo vybavenia. Keď si všetko náradie navozí na zákazku, zaberie mu prakticky celú miestnosť.
„Pamätám si, že keď som pred 13 či 14 rokmi obkladal, mal som jednu flexku, malú rezačku a ešte nejaké ďalšie drobnosti. Zmestil som sa maximálne do dvoch malých kufríkov na náradie. Keď začínaš, je to masaker. My to zbierame už roky. Niekto môže mať za náradie desať, niekto dvadsať, niekto tridsaťtisíc eur,“ vysvetľuje.
Okrem investícií do vybavenia je dôležité aj vzdelávanie. Vlado sa zúčastňuje školení o obkladoch a stavebnej chémii. Nové postupy si skúša aj na vlastných materiáloch. „Podľa mňa máš neobmedzený priestor na vzdelávanie. Vždy si vieš kúpiť vlastný obklad a vyskúšať si nejaké veci,“ hovorí.
Dôležité je podľa neho predovšetkým to, aby remeselník vedel, ako pracovať s novými materiálmi, a nestalo sa, že mu klient po niekoľkých mesiacoch zavolá, že sa mu obklady začínajú odlepovať.
Ako spoznať dobrého obkladača?
Ak plánuješ rekonštrukciu kúpeľne, Vlado odporúča pozerať si realizácie, recenzie a sociálne siete. Najlepšie je podľa neho vidieť prácu remeselníka aj naživo. „Najlepšie je, keď si chceš pozrieť jeho prácu a môžeš sa ísť niekam pozrieť, ako to naozaj vyzerá,“ radí.
Zároveň pripomína, že nie každý obkladač musí robiť všetko. „Niektorí sú, nazvime to tak, ‚dedinskí obkladači‘. Babke na dedine obložia kúpeľňu, babka je šťastná, on je spokojný, že urobil ľahkú a rýchlu robotu. A potom sú obkladači, ktorí sa špecializujú na veľkoformáty a náročné kúpeľne. Nepovedal by som však, že nás je málo. Za posledný rok som spoznal nových chalanov, ktorí sú fakt špičkoví obkladači. Síce nemajú sociálne siete, ale mám sa od nich čo učiť,“ hovorí.
Za rovnakú kúpeľňu môžeš zaplatiť 4-tisíc aj 10-tisíc eur
V moderných kúpeľniach dnes podľa Vlada dominujú čisté línie a minimum rušivých prvkov. „Do popredia idú zásuvky, vypínače, záchodové tlačidlá, aby tam človek nemal ďalších dvadsať prvkov, ktoré v kúpeľni rušia, ale aby bolo všetko skryté a zapracované do obkladu,“ vysvetľuje obkladač.
Tieto detaily posunú celkový vzhľad kúpeľne na vyššiu úroveň, no zároveň výrazne ovplyvnia konečnú cenu realizácie. Aj dve rovnako veľké kúpeľne môžu vyjsť na úplne odlišné sumy. Kým pri klasickom riešení sa cena podľa Vladových slov môže pohybovať okolo 3- až 4-tisíc eur, pri náročnejších prvkoch sa môže vyšplhať aj na dvojnásobok či trojnásobok.
„Keď máš dve úplne identické kúpeľne, jedna môže stáť tri až štyritisíc eur. Majiteľ si v nej dá urobiť klasickú kúpeľňu. Keď si však druhý zvolí tlačidlá, zásuvky, nejakú niku, žľab, epoxidovú škárovaciu hmotu a ďalšie náročnejšie veci, tá kúpeľňa môže byť pokojne dva- až trikrát drahšia. Na jednej sa môžeš dostať na štyritisíc eur, na druhej aj na desaťtisíc. Všetko závisí od toho, čo majiteľ chce,“ hovorí Vlado.
Rozdiel pritom nespočíva len v cene použitých materiálov. Náročnejšie riešenia si vyžadujú aj viac času a precíznejšiu prácu. „S každým takýmto prvkom môžem stráviť pokojne aj ďalší deň práce. Nie je to totiž len o mojej práci, ale musím kúpiť aj samotný komponent. Napríklad splachovacie tlačidlo potrebuje modul, na ktorý potom urobím obklad. Aj ten modul niečo stojí, a preto sa kúpeľňa predražuje,“ vysvetľuje.