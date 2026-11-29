Špeciálna edícia našej zoznamovacej šou Menučko tentokrát privítala manželov Andy a Maxima, aby si spoločne preverili, ako sa naozaj poznajú.
Hoci ich príbeh odštartoval nenápadným zazeraním na fitness súťaži a sledovaním na Instagrame, rýchlo sa zhodli v tom, že je medzi nimi niečo viac. V šou prezradili nielen to, čo kamošky Andy na Maximovi závidia, ale aj detaily toho najromantickejšieho dňa v histórii, nebojím sa napísať, ľudstva.
Pri našej kartovej hre Menučko však nezostalo len pri sladkých vyznaniach a reč prišla aj na poriadne spicy témy. Dvojica bez okolkov prebrala, či je nevera automatickým koncom vzťahu, prečo je podľa nich každodenné upozornenie na zápach z úst základom lásky, ale aj to, koľko detí by si v budúcnosti vedeli predstaviť. Kto z nich napokon ovládol záverečný kvíz, aká známa speváčka pristála Andy v DMs a prečo hrozilo, že po natáčaní doma „nič nebude“, zistíš v tomto videu.