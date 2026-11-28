Tentokrát sme Čoje dobré zobrali na poriadny roadtrip, aby sme zistili, kde sa naješ najlepšie priamo pozdĺž diaľnice D1.
Počas cesty sme otestovali päticu zastávok. Od legendárnej Koliby Dechtáre a reštaurácie Rooza (bývalý Kozí vŕšok) až po obľúbený Salaš Krajinka pri Ružomberku, kde si majitelia nie celkom želajú natáčanie vnútri, takže sme bryndzové halušky s jahňacím perkeltom jedli z polystyrénu. Na stole počas jazdy nechýbal ani netradičný baraní perkelt, sous-vide kačka s bryndzovými pirohmi či čučoriedková parená buchta.
V závere trasy sme si posvietili aj na klasické diaľničné táckarne, konkrétne na Hot Pot pri Červeníku so sviečkovou a držkovou a americky ladený motorest Čataj s drive-in, kde sme otestovali chicken burger aj vyprážané hermelíny.
Ktorý podnik napokon ovládol náš rebríček piatich diaľničných zastávok, kde sa skrýval najväčší gastro flop a kam sa oplatí odbočiť nabudúce, sa dozvieš v tomto videu.