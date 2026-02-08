Hlavní témata
dnes 8. února 2026 v 9:00
Čas čtení 7:53

Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život

Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
Zdroj: Olha Komich
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Ukazuje, že úspech si vyžaduje nielen talent, ale aj obetu, vytrvalosť a schopnosť zladiť kariéru s osobným životom.

Keď si Olha Komich požičiavala peniaze od otca na svoje prvé make-up kurzy, nebol nadšený. Ona mu však sľúbila, že mu všetko vráti. Dlhé roky líčila zadarmo, začiatky ju stáli veľa času aj peňazí a učila sa, že byť vizážistkou znamená byť zároveň marketérkou, administrátorkou aj psychologičkou.

Na Slovensko sa z Ukrajiny presťahovali s rodinou v čase covidu. Prišla bez kontaktov, zázemia a bez istoty. Denne oslovovala desiatky modeliek na Instagrame, mnohé jej ani neodpísali, a predsa sa nevzdala.

O Zuzane Plačkovej snívala dlho. Písala jej správy, dúfala, že jedného dňa sa jej podarí ju nalíčiť. A nakoniec to vyšlo. „Keď prišla Zuzka do môjho kresla, zmenilo sa všetko, nielen klientela, ale aj spôsob, ako sama vnímam svoju prácu,“ hovorí v rozhovore pre Refresher Olha. Dnes líči známe tváre, vedie školenia a ukazuje, že úspech nie je len o talente, ale o obetovanom čase, vytrvalosti a schopnosti zladiť kariéru s osobným životom. „Certifikát ti nezaručí klientov. Certifikát je len začiatok,“ dopĺňa.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s úspešnými Slovákmi. Prečítaj si napríklad o Veronike a Martinovi, ktorí odišli do dôchodku v 30-tke, či o 20-ročnej Aline, ktorá žije a pracuje v Dubaji. Ak ťa naša tvorba baví, staň sa ešte dnes členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity.

olha komich, make up, celebrity, líčenie, beauty, krása, influenceri, zuzana plačková
Máš za sebou dlhé roky skúseností. Ako vyzerali tvoje začiatky?

Líčenie bolo moja druhá voľba, nie úplne sen, ku ktorému som smerovala. Po univerzite som hľadala svoju cestu, lákalo ma napríklad herectvo alebo moderovanie, dokonca som vo voľnom čase moderovala svadby. Chvíľu som pracovala aj ako novinárka, ale nevyšlo to podľa očakávaní a ponuky boli zle platené.

 

Rozhodla som sa teda dať šancu make-up kurzom. Bolo to veľmi drahé. Školenia, kozmetika, štetce. Chcela som si požičať peniaze od otca, no on nebol práve nadšený. Sľúbila som mu, že mu všetko vrátim a stálo ma to veľa odhodlania.

SHOWBIZ & ZÁBAVA
Lifestyle
Zpravodajství
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Gastro
před 34 minutami
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
před 34 minutami
Pod značkou Kro Kitchen dnes Vojtěch Václavík provozuje několik konceptů po Praze. Do jeho portfolia přibyl také podnik Alma, který nedávno získal ocenění Bib Gourmand od Michelin Guide.
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
před 2 hodinami
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
před 3 hodinami
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
včera v 13:00
Více
