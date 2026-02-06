Tohle je top 10 nejoblíbenějších českých hereček podle diváků a divaček.
Filmových a seriálových žebříčků pro tebe máme spoustu. Mohl*a ses u nás třeba dočíst, jaké jsou podle hodnocení lidí nejhorší české filmy, nejhorší české seriály nebo nejhorší české pohádky.
Tentokrát jsme se místo děl zaměřili na osobnosti a přinášíme ti top 10 nejoblíbenějších českých hereček. Alespoň podle žebříčku oblíbenosti na známé filmové databázi.
10. Nataša Gollová
Prvorepubliková herečka se nejvíce proslavila hlavní rolí v komedii Eva tropí hlouposti. Po válce už bohužel neměla tolik příležitostí se prosadit, za zmínku určitě stojí alespoň pohádka Císařův pekař. Herečka má na webu 1 461 fanoušků a fanynek a když bychom brali v potaz celkové pořadí, patří jí v době psaní hezká 81. příčka.
9. Jiřina Bohdalová
Přiznáme se, že Jiřinu Bohdalovou jsme čekali výše. Herečka, která nedávno zazářila v televizním dramatu Svatá, má na databázi přesně 1 461 fanoušků a fanynek. Objevila se v tolika oblíbených filmech a seriálech, že to nelze vyjmenovat. Českého lva má za role v pohádce Nesmrtelná teta a dramatu Fany.