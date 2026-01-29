Peptidové injekcie v USA zažívajú nevídaný boom, napriek tomu, že predajcovia ich účinky zatiaľ nedokážu spoľahlivo preukázať.
Užíva ich podcaster Joe Rogan či herečka Jennifer Aniston. Na svojich sociálnych sieťach ich propagujú stovky skin influencerov, biohackerov a iných wellness nadšencov. Tí doteraz ako zlatý štandard na spomalenie starnutia obhajovali cvičenie, otužovanie, zdravú stravu, kvalitný spánok a možno ešte nejaké vitamíny. Honba za večnou mladosťou má však nový svätý grál – peptidové injekcie.
V USA zažívajú nevídaný boom, napriek tomu, že Úrad na reguláciu liekov a potravín ich na takéto užívanie neschválil. Američania sa do objavovania týchto látok pustili po úspechu GLP-1, peptidu, ktorý tvorí základ injekcií a liekov na chudnutie ako Ozempic či Wegovy.
Zisťovala som, aké riziká hrozia užívateľom peptidových injekcií, koľko sú za ne ochotní zaplatiť, ale aj to, ako sa obdobným produktom na zlepšenie výkonu a potlačenie starnutia darí na slovenskom trhu.
V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Naposledy sme písali o tabletkách na chudnutie, rovnako účinných ako neslávne známy Ozempic. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás aj ty vstupom do klubu Refresher+.
- Ktorí známi americkí influenceri propagujú na svojom Instagrame peptidy.
- O pofidérnom prípravku na regeneráciu Wolverine stack, pri ktorého názve sa predajcovia inšpirovali postavou z Marveloviek.
- Či existujú štúdie, ktoré spoľahlivo preukazujú vplyv peptidových injekcií na spomalenie starnutia.
- Z ktorej krajiny pochádza väčšina peptidových výrobkov a v akých cenách ich predávajú.
- Ako sa darí „peptidovému trhu“ na Slovensku.
Bez peptidov to nepôjde
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktorí známi americkí influenceri propagujú na svojom Instagrame peptidy.
- O pofidérnom prípravku na regeneráciu Wolverine stack, pri ktorého názve sa predajcovia inšpirovali postavou z Marveloviek.
- Či existujú štúdie, ktoré spoľahlivo preukazujú vplyv peptidových injekcií na spomalenie starnutia.
- Z ktorej krajiny pochádza väčšina peptidových výrobkov a v akých cenách ich predávajú.
- Ako sa darí „peptidovému trhu“ na Slovensku.
Na Instagrame sledujem účet Mirandy Wilson. Je to asi tridsaťročná vyštudovaná zdravotná sestra z Kalifornie, ktorá sa živí výkonom estetických zákrokov, ako botox a výplne. Okrem toho je skin influencerka s takmer dvoma miliónmi sledovateľov. Pravidelne pridáva svoj „morning shed“, teda ranné zhadzovanie masiek, natáčiek na vlasy, prsných vankúšov a podobne.
Sledujem ju pre tipy na kórejskú kozmetiku. Okrem toho, že jej rutina má asi 20 krokov, berie enormné množstvo doplnkov výživy. V rámci toho si do brucha pichá NAD+ injekcie.
Hoci si netúžim nič pichať do brucha, zaujalo ma to a chcela som vedieť, čo propaguje. NAD je kľúčová molekula pre energiu a reguláciu starnutia, ktorej hladina v organizme človeka s pribúdajúcim vekom prirodzene klesá. Práve preto sa o ňu zaujímajú všetci biohackeri a wellness ľudia.
Problém je, že FDA túto látku neschválila na injekčné užívanie na tieto účely. Ľudia sa však k injekciám dostanú cez rôzne wellness kliniky a online lekárne, ktoré ich predpisujú na optimalizáciu hladiny energie či spomalenie starnutia.
Dávky vyrobia na mieru každému pacientovi. Navyše, niektorí lekári v súlade so zákonmi predpisujú lieky „off-label“, tak ako oni uznajú za vhodné, že pacient tú látku potrebuje. Je to šedá, no stále legálna zóna.
Dávky vyrobia na mieru každému pacientovi. Niektorí lekári v súlade so zákonmi predpisujú lieky v režime „off-label“ – teda podľa vlastného uváženia. Ide o šedú, no stále legálnu zónu.
Ďalší zaujímavý profil na Instagrame je Gary Brecka. Nesledujem ho, dostala som sa k nemu náhodou. Gary Brecka sám seba opisuje ako „ľudského biológa“ a zakladateľa spoločnosti The Ultimate Human. Biológiu študoval na bakalárskom stupni, a teda nemá plné medicínske vzdelanie. Chodí do podcastov, reční na wellness konferenciách a na svojom účte s takmer troma miliónmi sledovateľov propaguje cvičenie, otužovanie, kvalitné jedlo a spánok. A tiež predáva peptidové suplementy. Ponúka krémy, spreje do nosa a injekcie.
Má 55 rokov a tvrdí, že jeho biologický vek je 20. Na svojej stránke ponúka široký výber peptidov, no populárny je najmä prípravok, ktorý kombinuje látky CJC-1295 a Ipamorelin.
Ide o dva peptidy, ktoré stimulujú rastový hormón, a tak vraj pomáhajú lepšej regenerácii a spomaleniu starnutia. Rovnako ako NAD+ ani tieto látky FDA pre účely anti-ageingu neschválila. Žiadna veľká štúdia zatiaľ nepotvrdila, že by zvyšovanie rastového hormónu u ľudí viedlo k zásadným anti-ageing účinkom. Gary Brecka ich predáva s označením „na výskumné účely“, aby sa vyhol prípadným problémom s regulačným úradom.
Účinky nedokážu spoľahlivo preukázať
Peptidov, ktoré sľubujú spomalenie starnutia, lepšiu regeneráciu a celkový pocit vitality, je na americkom trhu oveľa viac. Napriek tomu, že účinky injekčného užívania akýchkoľvek peptidov na spomalenie starnutia nepreukázala žiadna relevantná štúdia, sledovatelia sú nadšení a míňajú na tieto injekcie nemalé peniaze. Najpopulárnejšie sú tie, ktoré kombinujú viacero látok, napr. Wolverine stack. V názve sa inšpirovali postavou z Marveloviek, ktorá mala neuveriteľné regeneračné schopnosti. To sľubuje aj tento produkt.
Cena jednej dávky sa podľa konkrétneho predajcu pohybuje od 80 do 150 dolárov (67 až 125 eur, pozn. red.). Zvyčajne si ľudia injekcie pichajú raz týždenne. Mesačne tak užívatelia minú aj niekoľko stoviek. Nevadí, že v tomto prípade silno funguje placebo a účinky sú len anekdotické. Napokon, ako si na sebe objektívne zmeriaš, ako rýchlo starneš a ako rýchlo by si starol, keby si si peptidy nepichal?
Peptidy sa z niche scény do mainstreamu dostali za mimoriadne krátky čas. Online reklamy na tieto produkty v roku 2024 vzrástli o 308 % v porovnaní s rokom 2023. Obsah s touto témou na sociálnych sieťach vzrástol o 75 %.
Hrozí kontaminácia aj rozhádzanie hormónov
Ľudia, ktorí si svoje injekcie kupujú od influencerov ako Gary Brecka či iných predajcov, riskujú. Štandardne ich predávajú ako prášok, ktorý si užívateľ musí sám zmiešať so sterilným roztokom – baktériostatickou vodou (sterilná voda, ktorá obsahuje benzylalkohol ako konzervačnú látku, pozn. red.). Peptidové prášky najčastejšie vyrábajú v Číne, ale našla som výrobcu aj v Belgicku.
Z Číny ich predávajú americkým predajcom, ktorí ich prebalia a nalepia nové etikety. Pri tomto procese hrozí kontaminácia a navyše, užívateľ si nikdy nemôže byť istý, či sa v balíčku naozaj nachádza látka, ktorú si objednal. Ďalšie riziko súvisí so samotným užívaním – ľudia doma nie vždy zachovajú sterilitu.
Okrem prostredia, v ktorom tento trh prekvitá, varujú odborníci aj pred samotnými látkami. Peptidy ovplyvňujú rastový hormón aj inzulín, čo môže viesť k poruchám hormonálneho systému, inzulínovej rezistencii, únave či bolestiam kĺbov. Niektorí zdravotníci sa obávajú, že peptidy, ktoré podporujú rýchlejšiu obnovu tkanív a stimulujú rast buniek, podporia aj rast rakovinových buniek a prispejú tak k vzniku rakoviny.
Peptidové injekcie kúpiš aj na Slovensku
Stránky, ktoré predávajú peptidy na injekčné použitie, máme už aj na Slovensku. Oproti USA je to stále malý trh, no kopíruje ho takmer do bodky. Predajcovia ponúkajú rovnaké produkty na zlepšenie výkonu a potlačenie starnutia, takisto sú to prášky, ktoré si užívatelia doma sami miešajú.
Rovnako ako v USA, ani v Európe ich neschválila lieková agentúra. Nechýba teda varovanie, že produkty sú len na vedecké účely a nemajú sa používať ako liek, liečivo, účinná látka či výživový doplnok. Zákazníci musia mať 18 rokov.
Veľký pozor na užívanie peptidových injekcií by si mali dávať profesionálni športovci. Svetová antidopingová agentúra dala väčšinu z nich – najmä tie, ktoré vplývajú na výkon a regeneráciu – na zoznam zakázaných látok. V USA na ich užívanie doplatil napríklad triatlonista Anthony McCauley.
Herečka Jennifer Aniston v rozhovore pre Wall Street Journal povedala, že peptidy sú budúcnosť anti-ageingu a netají sa tým, že si ich raz týždenne pichá. Lekárska obec nevylučuje, že to tak naozaj bude, no v súčasnom stave výskumov a legislatívy od ich užívania skôr odrádza. Možné riziká zatiaľ prevyšujú možné benefity.