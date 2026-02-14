Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS

Nadčasový interiér, ktorý dokazuje, že dobrý dizajn nezávisí od veľkosti priestoru.
Ateliér Create Space predstavuje realizáciu interiéru 1-izbového bytu v rezidenčnom projekte GUTHAUS od rakúskych architektov Alles wird Gut, ktorý patrí medzi najkrajšie v Bratislave.
Byt s úžitkovou plochou 35 štvorcových metrov predstavuje pokojnú oázu uprostred mesta a je miestom, kde každý detail má svoj zmysel, kde sa funkčnosť stretáva s estetikou a kde panuje atmosféra, ktorá podnecuje k oddychu aj tvorivosti.
Autormi návrhu sú DI. Silvia Mládenková Fritsch a Ing. arch. Peter Fritsch.
