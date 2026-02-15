Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 15. února 2026 v 8:15
Čas čtení 3:07

Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ostravar Aréna sa v sobotu večer otriasla v základoch. Oktagon sa do „najtvrdšieho mesta republiky“ vrátil s nabitou kartou, ktorá priniesla množstvo strhujúcich momentov.

Sobotný turnaj Oktagon 84 sa niesol v znamení smoly pre väčšinu českých bojovníkov – na prvého českého víťaza si totiž fanúšikovia a fanúšičky v vypredanej aréne museli počkať až do siedmeho zápasu. Aj tak však bolo postarané o atraktívne zápasy. Stali sme sa svedkami ukončenia za krátkych 55 sekúnd, trojkolovej bitky a po tvrdej bombe z otočky spoznali meno nového šampióna. Pozri sa, čo všetko akcia ponúkla.

oktagon84 oktagon84 oktagon84 oktagon84
Zobrazit galerii
(13)

Trpká noc pre českých bojovníkov

Galavečer odštartoval stretom dvoch debutantov v Oktagone – sily si v ňom pomerali Oskar Staszczak z Poľska a český zástupca Adam Havran. 

Havran začal aktívne a Poliaka dostal rýchlo na zem, z výhodnej pozície však príliš nevyťažil. Staszczak boj rýchlo otočil a nakoniec tiež potvrdil pozíciu favorita. Obaja si v 15 minútach siahli na dno síl, v troch kolách však väčšiu dominanciu preukázal poľský zápasník, ktorý si tak vyslúžil jasnú výhru na body. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Extrémne vyrovnaný zápas priniesla bitka domáceho Lukáša Zavičáka, ktorý vyzval rakúskeho zástupcu Daniela Schordjeho. Druhý z menovaných prijal ponuku na zápas iba päť dní pred jeho konaním, aj napriek tomu však svoju premiéru v Oktagone zvládol úspešne. Bodových rozhodcov presvedčil najmä vďaka väčšiemu tlaku, tvrdosti a presnosti v postoji až v poslednom kole, ktoré v tesnej bitke rozhodovalo o víťazovi. Pre neho ide o dôležitý skalp, ktorý pre neho predstavuje už desiatu výhru v kariére. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Ukončenie za necelú minútu

Prvé ukončenie večera oslavoval Endrit Brajshori. Ten svojmu súperovi Petrovi Bartoňkovi zasadil hneď v úvodných sekundách tvrdú ranu, po ktorej Čech padol do pletiva. Brajshori v neúprosnom tlaku pokračoval a nasadil nekompromisné škrtenie. Na časomiere ubehlo len 55 sekúnd.

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Mladý talent Vašek Klimša šiel do boja s veľkou podporou domácich fanúšikov, ktorí verili, že „Lenochod“ dokáže nadviazať na svoju poslednú expresnú výhru z Brna. To sa ale nestalo. Poľský bojovník Brajan Przysiwek bol i cez výškovú prevahu Klimšu úspešnejší v postoji a svoju výhru na body si posvetil i vďaka niekoľkým takedownom. Český bojovník tak prvýkrát spoznal chuť porážky, zatiaľ čo Przysiwek oslávil prvú výhru v organizácii. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Prelims kartu završila bitka domáceho oblíbenca Jana Širokého, ktorý asi cez masívne povzbudzovanie tribún nestačil na Františka Fodora. Slovenský bojovník sa vrátil na víťaznú vlnu a po troch kolách dominancie hlavne v postoji zápas ovládol. Široký sa v treťom kole postaral o výstavný takedown, na výhru už však nedosiahol. Fodor odišiel z klietky so zaslúženým víťazstvom a prelomil sériu prehier.

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

A smola českých bojovníkov pokračovala aj naďalej. Skúsený zverenec Andrého Reindersa Matěj Kuzník podľahol mladému talentu Hafenimu Nafukovi, ktorý domáceho borca šesť sekúnd pred koncom druhého kola uškrtil. Pre „Namibijskú nočnú moru“ ide už o piatu výhru na pôde organizácie a už teraz vyhliada svoje ďalšie možné obete. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Ostrá prestrelka nadchla fanúšikov

Prvým českým víťazom večera sa stal Jakub Batfalský. Ten sa s Eugenom Black-Dellom podpísal pod strhujúcu trojkolovú prestrelku, ktorá patrila k najpútavejším zápasom večera. Po troch kolách však nemohlo byť pochyb o víťazstve Batfalského, ktorý skvele využíval výškovú prevahu a hlavne svojim jabom robil súperovi nemalé problémy. Sám síce tiež inkasoval, ale výhru držal pevne v svojich rukách. Od publika po troch kolách zožal obrovský potlesk. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Na úspech prvého českého víťaza už ale nedokázal nadviazať Tomáš Mudroch. Ten si v Oktagone urobil meno vďaka niekoľkým expresným ukončeniam, tentokrát však sám tvrdo narazil. Nemec Fedor Duric ukázal, že je v postoji nebezpečný rovnako ako na zemi a českému súperovi prakticky nedal šancu. Duric trápil domáceho bojovníka na zemi v prvom aj druhom kole, v ktorom rozbehol ground-and-pound a Mudroch nakoniec tvrdým úderom svojho súpera podľahol. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Česká hviezda prelomila sériu prehier

Hlavný predzápas patril Davidovi Kozmovi. Ten sa po troch tvrdých prehrách vrátil do víťazného sedla po tom, čo Jozefa Wittnera porazil na body. Hneď v prvom kole trafil Slovák tvrdý úder, ten však rodák z Karvinej ustál, nenechal sa zlákať do zbytočných prestreliek a zápas takticky ovládol vďaka prevahe na zemi. Po zápase poďakoval fanúšikom, ktorí ho hnali dopredu, a začal tak písať novú kapitolu svojej kariéry. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Tvrdé KO v titulovej bitke

Zlatým klincom večera bol titulový zápas veterána Oktagonu Ronalda Paradeisera s brazílskym zápasníkom Kaikom Britom. Ten už si v organizácii pripísal skalpy takých mien ako David Kozma, Andrej Kalšnik alebo Robert Bryczek. A v sobotu k nim pridal ďalšie.

 

Rozhodujúcim úderom celého zápasu sa stal Britov spinning backfist, ktorý sa mu podarilo zasiahnuť v druhom kole priamo na bradu slovenského súpera a toho tým doslova poslal do kolien. Ochromenému Paradeiserovi Brito ešte stihol zasadiť dva rýchle údery, v tej chvíli však už rozhodca priskočil a boj v prospech Brazílca ukončil. 

Bombardér Kaik Brito sa tak stal novým šampiónom váhovky, získal opasok, ktorý už v minulosti vlastnil, a je jasné, že zosadiť ho z trónu nebude pre žiadneho budúceho vyzývateľa vôbec jednoduché.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

Doporučeno
Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo 10. února 2026 v 11:28
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Doporučeno
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí 12. února 2026 v 17:26
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ŠPORT
Doporučujeme
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
dnes v 10:00
1
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Storky
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Lifestyle news
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
dnes v 13:07
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
dnes v 11:03
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
včera v 14:38
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
včera v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 2 dny
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Zimní olympijské hry 2026 Předpověď počasí Petr Macinka
Více
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
před 3 hodinami 1
Zemřela Zuzana Marešová, poslední „Wintonovo dítě“ v Česku. Dožila se 94 let
dnes v 14:33
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
dnes v 13:42 6

Více z tématu Sport

Všechno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
před 3 dny
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 3 dny
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
před 3 dny
2
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
dnes v 13:07
Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
před 2 dny
Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády
Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády
před 2 dny
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
9. 2. 2026 21:01
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
10. 2. 2026 14:24

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 hodinami
Menstruace, jedna z nejpřirozenějších věcí, které existují. V naší společnosti jde ale o tabu a téma, o kterém ženy poučují ti největší odborníci na ženský cyklus.
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
dnes v 11:03
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
dnes v 10:00
1
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
dnes v 07:00
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
PR zpráva
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
včera v 12:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
dnes v 10:00
1
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 hodinami
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
9. 2. 2026 16:58
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse