dnes 19. února 2026 v 11:10
Čas čtení 2:44

Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky

Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
Zdroj: Wikipedia, SwissASAP
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Pre väčšinu cestovateľov je verejná doprava len nutným zlom. Existuje však spôsob prepravy, ktorý povyšuje obyčajný presun na estetický zážitok. Európa je posiata lanovkami, ktoré popierajú gravitáciu, testujú odvahu alebo ponúkajú náramný luxus.

Od parížskeho predmestia až po fínsku saunu v oblakoch. Prinášame ti výber vzdušných trás, ktoré budú samotným zážitkom ešte pred príchodom do cieľovej destinácie.

1. Najdlhšia lanovka v rámci jedného mesta

Parížska vzdušná linka (Francúzsko)

Zatiaľ čo svet sa do Paríža hrnie za Eiffelovkou, miestni obyvatelia na predmestí oslavujú iný technický triumf, píše portál Time Out. Koncom roka 2025 bola spustená linka Câble C1, ktorá sa pýši titulom najdlhšej mestskej lanovky v Európe.

paríž
Zdroj: Unsplash/Kateryna T

Tento projekt nevznikol z rozmaru, ale z geografickej nutnosti. Kopcovitý terén medzi stanicami Pointe du Lac a Villa Nova by predražil a skomplikoval predĺženie metra či električky. Inžinieri preto zvolili vzdušnú cestu. Trasa meria 4,5 kilometra a jazda trvá približne 18 minút. Pre turistov je to lacná vyhliadková jazda, pre Parížanov revolúcia v dochádzaní.

cable c1
Zdroj: iledefrance-mobilites.fr

2. Vertikálny extrém

Schilthorn (Švajčiarsko)

Ak máš rád svoje martini „pretrepané, nie miešané“, tento vrchol ti bude povedomý. Otáčajúca sa reštaurácia Piz Gloria sa preslávila v bondovke V službách Jej Veličenstva z roku 1969, uvádza EuroNews. Cesta k nej je však sama o sebe kaskadérskym kúskom.

Schilthorn Schilthorn
Zobrazit galerii
(2)

Prvý úsek lanovky zo Stechelbergu do Mürrenu drží svetový rekord ako najstrmšia lanovka svojho druhu. Na krátkom úseku prekonáva prevýšenie 775 metrov, čo predstavuje sklon až 159,4 %. Kabína stúpa popri skalnej stene takmer kolmo nahor, čo u slabších pováh vyvoláva závraty, no u inžinierov nemý úžas.

Schilthorn lanovka
Zdroj: Schilthorn

3. Kabriolet na lane

CabriO Stanserhorn (Švajčiarsko)

Švajčiari sú majstri v tom, ako predať výhľad. Na hore Stanserhorn posunuli zážitok na novú úroveň s lanovkou CabriO. Ide o dvojpodlažnú kabínu, kde spodné poschodie je klasické, presklené, no horné poschodie je otvorenou terasou.

CabriO Stanserhorn
Zdroj: Holidays to Switzerland

Cestujúci tak stoja na streche kabíny, cítia vietor vo vlasoch a majú ničím nerušený 360-stupňový výhľad, zatiaľ čo sa vznášajú nad údolím Kälti. Tento technický skvost premáva len v letných mesiacoch a je dokonalou ukážkou švajčiarskej precíznosti spojenej s hravosťou.

CabriO Stanserhorn
Zdroj: Swiss Activities

4. Sauna v oblakoch

Ylläs (Fínsko)

Kým v Alpách mrzne, vo Fínsku sa v lanovke doslova spotíš. Lyžiarske stredisko Ylläs ponúka svetový unikát - saunovú gondolu. Zvonku vyzerá ako bežná kabínka, no vnútri je obložená drevom a vyhriata na typickú fínsku teplotu.

Ylläs
Zdroj: Ylläs

Jazda trvá približne 20 minút a do kabíny sa zmestia štyria ľudia. Najväčším lákadlom je však nočná jazda. Predstava, že sedíš v horúcej saune, visíš desiatky metrov nad zasneženou tajgou a za oknom tancuje polárna žiara, je definíciou severského luxusu.

Ylläs
Zdroj: Ylläs Ski Resort

5. Klaustrofobická výzva

Sassolungo (Taliansko)

V talianskych Dolomitoch nájdeš lanovku, ktorú prezývajú „rakvy“. Lanovka spájajúca Passo Sella a chatu Toni Demetz je reliktom starej školy. Ide o malé úzke kabínky určené len pre dve stojace osoby.

Sassolungo
Zdroj: Wikipedia

To však nie je všetko. Lanovka nezastavuje. Ak chceš nastúpiť, musíš sa rozbehnúť a naskočiť do pohybujúcej sa „rakvy“, pričom ťa obsluha doslova postrčí dnu a zabuchne dvere. Je to adrenalínový zážitok, ktorý odrádza klaustrofobikov, no milovníci retro techniky a turistiky na ňu nedajú dopustiť.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Naveen Punj (@naveen.punj)

6. Nekonečná jazda

Najdlhšia lanovka na svete (Arménsko)

Hoci geograficky leží Arménsko na pomedzí Európy a Ázie, lanovka Wings of Tatev je technickým zázrakom, ktorý v tomto zozname nesmie chýbať. Často sa mylne označuje za absolútne najdlhšiu na svete (tento titul patrí lanovke Hon Thom vo Vietname s dĺžkou takmer 8 km), no Tatev drží iný prestížny Guinnessov rekord.

Wings of Tatev lanovka
Zdroj: Wings of Tatev

Ide o najdlhšiu reverznú (kyvadlovú) lanovku na svete, ktorá premáva v jednom kuse bez zastávky. Na rozdiel od bežných obežných lanoviek tu premávajú len dve masívne kabíny kyvadlovým spôsobom. Trasa meria 5 752 metrov a spája dedinu Halidzor s historickým kláštorom Tatev z 9. storočia. Cesta trvá 12 minút a nahrádza hodinovú jazdu autom po nebezpečných serpentínach.

Wings of Tatev
Zdroj: Wikipedia

7. Stará dáma

Predigtstuhlbahn (Nemecko)

Ak je parížska lanovka pohľadom do budúcnosti, lanovka v nemeckom Bad Reichenhall je oknom do minulosti. Predigtstuhlbahn je najstaršia stále fungujúca veľkokapacitná lanovka na svete, ktorá si zachovala svoj pôvodný stav.

Predigtstuhlbahn lanovka
Zdroj: Predigtstuhlbahn

Premáva od roku 1928 a dodnes využíva pôvodnú technológiu. Nečakaj žiadne futuristické kapsule, nastupuješ do elegantného pavilónu zo skla a ocele, ktorý pripomína zlatú éru 20. rokov minulého storočia. Jazda je pomalá, majestátna a dokonale tichá. Na vrchole ťa navyše čaká hotel a reštaurácia v rovnakom historickom štýle, čo z tohto miesta robí živé múzeum techniky.

lanovka
Zdroj: Filmlocations Bayern
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
