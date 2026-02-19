KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?

Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.
Zaspomínaj si na predchádzajúci rok.
Rok 2025 bol naozaj bohatý na virálne momenty aj internetové kauzy, ktoré nebolo možné prehliadnuť. Spomeňme napríklad rozchod Jovinečka a Bianky, kauzu okolo reklamy, v ktorej účinkovala herečka Sydney Sweeney či žalobu, ktorú podala Blake Lively na hereckého kolegu Justina Baldoniho po natáčaní úspešného filmu It Ends With Us.
Myslíš si, že máš prehľad o všetkom, čo v uplynulom roku otriaslo internetom? Otestuj sa v našom kvíze a zisti, kde máš medzery.
KVÍZ: Spomenieš si na udalosti, ktoré v roku 2025 otriasli internetom?
Zdroj:
YouTube / ABC7
110
V lete 2025 sa stalo virálnym video z kiss cam, ktorá zachytila objímajúcu sa dvojicu. Neskôr sa ukázalo, že kamera zachytila dvoch neverných partnerov. Na akom koncerte sa táto situácia udiala?
Imagine Dragons
Coldplay
Linkin Park
Vysvětlení
Generálny riaditeľ spoločnosti Astronomer, Andy Byron, bol pristihnutý pri zjavnej nevere, keď sa na koncerte Coldplay túlil so šéfkou HR – Kristin Cabot.
Zdroj:
Refresher
210
Nielen internetom, ale aj politickou scénou otriasla kauza, ktorá dostala prezývku Slayáda. O čo v nej išlo?
ovplyvňovanie voličov prostredníctvom influencerov
predražený štátny nákup outletu Voderady
komunikácia slovenského politika so známou influencerkou
Vysvětlení
Firma, za ktorou stojí aj známa influencerka Ema Lacová, získala milióny za skrachovaný outlet. „No to znie crazy, crazy a to je to slayáda, že sa to takto podarilo no,“ okomentovala situáciu Ema a jej vyjadrenie sa okamžite stalo virálnym.
Zdroj:
Unsplash/Mika Baumeister
310
Ktoré múzeum zaplnilo svetové novinové titulky po tom, ako z neho počas bieleho dňa páchatelia ukradli šperky v hodnote takmer 90 miliónov eur?