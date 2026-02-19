Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Slovak Telekom.
dnes 19. února 2026 v 10:00
Čas čtení 1:00
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zaspomínaj si na predchádzajúci rok.

Rok 2025 bol naozaj bohatý na virálne momenty aj internetové kauzy, ktoré nebolo možné prehliadnuť. Spomeňme napríklad rozchod Jovinečka a Bianky, kauzu okolo reklamy, v ktorej účinkovala herečka Sydney Sweeney či žalobu, ktorú podala  Blake Lively na hereckého kolegu Justina Baldoniho po natáčaní úspešného filmu It Ends With Us.

Myslíš si, že máš prehľad o všetkom, čo v uplynulom roku otriaslo internetom? Otestuj sa v našom kvíze a zisti, kde máš medzery. 

Nekonečné scrollovanie a prehľad o všetkom, čo sa udeje na internete, si môžeš užiť aj vďaka výhodnému programu SWIPE pre mladých od 15 do 28 rokov. Najväčšou výhodou programu je flexibilita. Svoj balíček služieb si môžeš vyskladať úplne podľa seba a meniť ich každý mesiac. Stačí ti len posunutie prstom v appke. 

Ak si vyberieš Nekonečný SWIPE za 22,55 eur mesačne, ako darček získaš členstvo Refresher + vrátane všetkých benefitov.

telekom swipe
Zdroj: Telekom
Program SWIPE si môžeš objednať a aktivovať veľmi jednoducho – stačí si stiahnuť SWIPE aplikáciu. Následne si zvolíš, či budeš používať fyzickú SIM kartu alebo e-SIM. Program sa vždy predpláca na 30 dní vopred. Môžeš si vybrať z troch cenových relácií – SWIPE za 22,55 eur, 20,50 eur alebo 12,30 eur. 

Nastavený balík sa po 30 dňoch následne buď obnoví s rovnakými parametrami, alebo si môžeš nastaviť nový. Program môžeš kedykoľvek zrušiť, pozastaviť až na pol roka alebo ho prestať používať.
aktivuj si program swipe

Ešte pred tým, ako sa pustíš do aktivácie nového programu, urob si náš krátky kvíz a opráš svoje znalosti o kauzách a virálnych momentoch roku 2025. Dáš plný počet bodov?

Doporučeno
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí 12. února 2026 v 11:46
Doporučeno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ 16. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Kvíz
KVÍZ: Spomenieš si na udalosti, ktoré v roku 2025 otriasli internetom?
V lete 2025 sa stalo virálnym video z kiss cam, ktorá zachytila objímajúcu sa dvojicu. Neskôr sa ukázalo, že kamera zachytila dvoch neverných partnerov. Na akom koncerte sa táto situácia udiala?
Zdroj: YouTube / ABC7
1 10
V lete 2025 sa stalo virálnym video z kiss cam, ktorá zachytila objímajúcu sa dvojicu. Neskôr sa ukázalo, že kamera zachytila dvoch neverných partnerov. Na akom koncerte sa táto situácia udiala?
Imagine Dragons
Coldplay
Linkin Park
Vysvětlení
Generálny riaditeľ spoločnosti Astronomer, Andy Byron, bol pristihnutý pri zjavnej nevere, keď sa na koncerte Coldplay túlil so šéfkou HR – Kristin Cabot.
Nielen internetom, ale aj politickou scénou otriasla kauza, ktorá dostala prezývku Slayáda. O čo v nej išlo?
Zdroj: Refresher
2 10
Nielen internetom, ale aj politickou scénou otriasla kauza, ktorá dostala prezývku Slayáda. O čo v nej išlo?
ovplyvňovanie voličov prostredníctvom influencerov
predražený štátny nákup outletu Voderady
komunikácia slovenského politika so známou influencerkou
Vysvětlení
Firma, za ktorou stojí aj známa influencerka Ema Lacová, získala milióny za skrachovaný outlet. „No to znie crazy, crazy a to je to slayáda, že sa to takto podarilo no,“ okomentovala situáciu Ema a jej vyjadrenie sa okamžite stalo virálnym.
Ktoré múzeum zaplnilo svetové novinové titulky po tom, ako z neho počas bieleho dňa páchatelia ukradli šperky v hodnote takmer 90 miliónov eur?
Zdroj: Unsplash/Mika Baumeister
3 10
Ktoré múzeum zaplnilo svetové novinové titulky po tom, ako z neho počas bieleho dňa páchatelia ukradli šperky v hodnote takmer 90 miliónov eur?
British Museum (Londýn)
Museum of Modern Art (New York)
Louvre (Paríž)
Vysvětlení
Z Apolónovej galérie múzea Louvre zlodeji 19. októbra ukradli deväť vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť.
Niektorými kritizovaná, inými obdivovaná. Spomenieš si, ktorá známa tvár letela v roku 2025 do vesmíru?
Zdroj: Pexels/Pixabay
4 10
Niektorými kritizovaná, inými obdivovaná. Spomenieš si, ktorá známa tvár letela v roku 2025 do vesmíru?
Katy Perry
Taylor Swift
Mariah Carey
Vysvětlení
Katy Perry bola v apríli súčasťou prvého čisto ženského letu do vesmíru s názvom Blue Origin.
Hneď začiatkom roka 2025 slovenským internetom otriasol rozchod Jovinečka a Bianky Rumanovej. Spomenieš si, kedy známa dvojica natočila video plné sĺz, v ktorom oznámila koniec?
Zdroj: Refresher
5 10
Hneď začiatkom roka 2025 slovenským internetom otriasol rozchod Jovinečka a Bianky Rumanovej. Spomenieš si, kedy známa dvojica natočila video plné sĺz, v ktorom oznámila koniec?
v januári
v marci
v apríli
Vysvětlení
Krátko po tom, ako sa Jovinečko a Bianka v septembri 2024 zasnúbili, prišiel nečakaný rozchod. Dvojica svoj koniec oznámila v marci 2025 prostredníctvom emotívneho videa.
Okrem vyhrotených momentov a káuz sme v roku 2025 boli svedkami a cute momentov. Jedným z nich boli aj zásnuby Taylor Swift. Spomenieš si, kedy Travis Kelce pokľakol?
Zdroj: Flickr / Eva Rinaldi (CC BY-SA 2.0)
6 10
Okrem vyhrotených momentov a káuz sme v roku 2025 boli svedkami a cute momentov. Jedným z nich boli aj zásnuby Taylor Swift. Spomenieš si, kedy Travis Kelce pokľakol?
na jar 2025
v lete 2025
na jeseň 2025
Vysvětlení
Dvojica sa zasnúbila v auguste 2025.
Virálnym sa v roku 2025 stal aj takmer 6-minútový prejav známeho amerického herca na Oscaroch, ktorý sa tak stal najdlhším v histórii. Kto ho predniesol?
Zdroj: Flickr/Ben Terret
7 10
Virálnym sa v roku 2025 stal aj takmer 6-minútový prejav známeho amerického herca na Oscaroch, ktorý sa tak stal najdlhším v histórii. Kto ho predniesol?
Adrien Brody
Sean Baker
Timothée Chalamet
Vysvětlení
Počas minuloročného odovzdávania Oscarov sa Adrien Brody stal nielen držiteľom zlatej sošky, ale aj rekordu za najdlhšiu ďakovnú reč.
Ktorý slovenský travel influencer koncom roka čelil obvineniam, že obral ľudí o tisícky eur?
Zdroj: Refresher
8 10
Ktorý slovenský travel influencer koncom roka čelil obvineniam, že obral ľudí o tisícky eur?
Nick Papcun
Milan Bez Mapy
Cestuj s Tomom
Vysvětlení
Podľa niekoľkých obvinení mal travel influencer Nick Papcun ľudí obrať o tisícky eur.
Kritike v roku 2025 čelila aj sexi herečka Sydney Sweeney. Dôvodom bola reklama, v ktorej sa objavila. Spomenieš si, čo bolo predmetom tejto kontroverznej reklamy?
Zdroj: Wikimedia (Creative Commons) / JoshPopov (Attribution 4.0 International)
9 10
Kritike v roku 2025 čelila aj sexi herečka Sydney Sweeney. Dôvodom bola reklama, v ktorej sa objavila. Spomenieš si, čo bolo predmetom tejto kontroverznej reklamy?
spodné prádlo
džínsy
lieky na chudnutie
Vysvětlení
Sydney Sweeney v uplynulom roku čelila kritike, keďže jej reklamu na džínsy niektorí ľudia označili za rasistickú.
Čo bolo predmetom žaloby, ktorú podala herečka Blake Lively na kolegu Justina Baldoniho po natáčaní filmu It Ends With Us?
Zdroj: Sony Pictures Releasing
10 10
Čo bolo predmetom žaloby, ktorú podala herečka Blake Lively na kolegu Justina Baldoniho po natáčaní filmu It Ends With Us?
spory o kreatívne rozhodnutia pri filme
nevhodné poznámky počas natáčania
sexuálne obťažovanie a nepriateľské pracovné prostredie
Vysvětlení
Blake Lively podala na kolegu Justina Baldoniho žalobu za sexuálne obťažovanie a nepriateľské pracovné prostredie.
Vyhodnotit kvíz
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA
Doporučujeme
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
dnes v 07:00
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginia měla jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginia měla jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
včera v 07:00
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
15. 2. 2026 10:00
1
Storky
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Lifestyle news
Gastro překvapení na olympiádě. Michelinský kuchař vytvořil těstoviny v povědomém tvaru
před 2 hodinami
LEGO otevře další prodejnu v Praze, nabídne i nové zážitky. Víme, kdy a kde ji najdeš
dnes v 08:16
Český porcelánový pop-up. Růžová kolekce inspirovaná Dolores z Harryho Pottera tě nadchne
dnes v 07:41
Mikina Jeffreyho Epsteina jako bizarní módní trend? Objevila se v online obchodech
včera v 17:44
Hvězdu z Transformerů zatkli. Herec měl napadnout dvě osoby, na sítě napsal krátký vzkaz
včera v 17:06
Lindsey Vonn je po děsivém pádu a operacích zpátky doma. Lidem poslala dojemný vzkaz
včera v 15:38
Martin Scorsese jako mimozemšťan? Podívej se, koho slavný režisér v novém Star Wars filmu ztvární
včera v 14:31
Pitbull chce stanovit nový světový rekord. Chystá největší shromáždění lidí s „pleškou“
včera v 12:28
Hannah Montana je po 20 letech oficiálně zpět. Miley Cyrus přichází se speciálem na Disney+
včera v 09:53
„Mimozemšťané existují, ale já jsem je neviděl,“ řekl Obama v podcastu. Zbořil tím internet
včera v 09:23
Zpravodajství
Česko Evropská unie Předpověď počasí Andrej Babiš
Více
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
před 29 minutami
AKTUÁLNĚ: Britská policie zatkla bývalého prince Andrewa
před hodinou
Předpověď na víkend: Mrazivé dny ukončí výrazné oteplení
před hodinou

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Coca-Cola vypíchla deset ikonických momentů z historie olympijských her. Připomeň si je před koncem olympiády
PR zpráva
Coca-Cola vypíchla deset ikonických momentů z historie olympijských her. Připomeň si je před koncem olympiády
před hodinou
Pojď se ohlédnout za společnými vítězstvími a nezapomenutelnými okamžiky, které po generace spojují sportovce a sportovkyně i fans z celého světa.
Český porcelánový pop-up. Růžová kolekce inspirovaná Dolores z Harryho Pottera tě nadchne
Český porcelánový pop-up. Růžová kolekce inspirovaná Dolores z Harryho Pottera tě nadchne
dnes v 07:41
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
dnes v 07:00
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
včera v 13:00
Pitbull chce stanovit nový světový rekord. Chystá největší shromáždění lidí s „pleškou“
Pitbull chce stanovit nový světový rekord. Chystá největší shromáždění lidí s „pleškou“
včera v 12:28
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
dnes v 07:00
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
před 2 dny
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
včera v 10:00
Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech
Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech
před 2 dny
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginia měla jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginia měla jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
včera v 07:00
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
před 3 dny
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
12. 2. 2026 12:29
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
před 3 dny
5
Domů
Sdílet
Diskuse