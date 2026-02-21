Hra Nocturne je vo vývoji už 10 rokov a čoskoro si ju budeš môcť zahrať.
Sú obrovské herné štúdiá (nazývané ako AAA), ktoré majú veľký budget na tvorbu hier a ich marketing. Potom je tu indie sektor, v ktorom sa vývojári snažia spropagovať svoju hru najviac, ako sa len dá – a sociálne siete sú na to skvelým marketingovým nástrojom, pretože vedia zasiahnúť obrovskú cieľovku.
Ako som tak scrollovala Instagram, narazila som na reelsko gameplayu hry s pixelovou grafikou, cez ktorý znel nasledujúci anglický voiceover: „Robil som soundtrack so Slovenským národným orchestrom.“ Iste pochopíš, že ma to dosť prekvapilo, pretože naša krajina nie je až taká výrazná a je v mnohých prípadoch prehliadaná.
Jedná sa o malé štúdio Pracy Studios (s viac ako 30-tisíc sledovateľmi na Instagrame), ktoré vytvára hru Nocturne už úctyhodnú dekádu. Nocturne je hra žánru role-play, ktorá skombinovala rytmický kombat a mysteriózny príbeh do zaujímavého pixelového sveta.
Kontaktovala som vývojára Benjamina Pracyho, ktorý ti v nasledujúcich textoch priblíži titul, prezradí, prečo si vybral zrovna Slovensko pre tvorbu oficiálneho soundtracku, ako prebiehalo nahrávanie, čo bolo najväčšou výzvou vývoja, atď.