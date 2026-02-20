Smutná správa zasiahla filmový a seriálový svet.
„S ťažkým srdcom oznamujeme, že vo štvrtok popoludní zomrel po statočnom boji s ALS Eric Dane. Svoje posledné dni strávil obklopený blízkymi priateľmi, oddanou manželkou a svojimi dvoma krásnymi dcérkami, Billie a Georgiou, ktoré boli stredobodom jeho sveta,“ uviedla rodina herca vo vyhlásení, ktoré zdieľal People.
„Počas svojej cesty s ALS sa Eric stal hlasom osvety a výskumu o tejto chorobe, bol odhodlaný pomôcť ostatným, ktorí čelia rovnakému boju. Bude nám hlboko chýbať a navždy naňho budeme s láskou spomínať. Eric miloval svojich fanúšikov a veľmi si vážil príval lásky a podpory, ktorú dostával,“ dodala rodina na záver.
Boj s ALS
Herec diagnózu ALS odhalil v apríli minulého roka. Vzhľadom na povahu choroby a fakt, že ide o nevyliečiteľný stav, bolo už pred rokom jasné, že jeho ďalšia životná cesta nebude vôbec veselá.
Napriek tomu sa o chorobe snažil hovoriť otvorene, s kľudom, odhodlaním a zároveň bez akýchkoľvek náznakov rezignácie. Dokonca si zahral aj v seriáli Brilliant Minds, kde stvárnil postavu práve s touto chorobou.