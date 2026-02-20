Po tom, čo hviezda Upírskych denníkov Paul Wesley prekvapil fanúšikov zábermi z Bratislavy či Štrbského plesa jeho kroky viedli do srdca stredného Slovenska. K charizmatickému hercovi sa v Banskej Štiavnici pridala aj talentovaná herečka Kristine Froseth.
Iba prednedávnom obletela slovenský internet správa o prítomnosti slávneho „Stefana Salvatora“ v našom hlavnom meste. Kto si však myslel, že Paul Wesley si Slovensko vybral len ako krátku turistickú zastávku, ten sa mýlil. Herec sa na svojom Instagrame podelil o nové zábery, tentoraz z večerných, husto zasnežených uličiek.
Ikonická architektúra, pouličné lampy a úzke, romantické cesty nenechali nikoho na pochybách. Hollywoodsky herec momentálne nasáva atmosféru historickej Banskej Štiavnice.
Do skladačky vzápätí zapadla ďalšia dôležitá časť. Rovnakú lokalitu na svojich sociálnych sieťach odhalila aj nórsko-americká herečka a modelka Kristine Froseth, ktorú diváci poznajú z úspešných projektov ako The Society, Looking for Alaska či The Buccaneers.
Vo svojich príspevkoch zachytila nielen detail na zasneženú vežu štiavnickej radnice, ale aj drobný street art v podobe Batmana na jednej z historických fasád. Prítomnosť dvoch známych mien na rovnakom mieste okamžite vyvolala medzi fanúšikmi vlnu nadšenia.
Výber tejto lokácie filmármi vôbec neprekvapuje. Banská Štiavnica, zapísaná na zozname UNESCO, so svojou nezameniteľnou melancholickou estetikou, banskou históriou a aktuálnou bohatou snehovou nádielkou, predstavuje dokonalé vizuálne pozadie pre strieborné plátno.