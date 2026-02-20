Sníval si niekedy o vlastnom ostrove? Organizácia Visit Sweden prichádza s kampaňou, ktorá tento sen mení na realitu.
Organizácia pre cestovný ruch spúšťa iniciatívu, v rámci ktorej rozdá päť súkromných ostrovov, aby ľuďom sprostredkovala „švédsky pohľad na slobodu a zodpovednosť v prírode“, píše EuroNews.
Ako vysvetľuje Susanne Andersson, riaditeľka Visit Sweden, krajina disponuje najväčším počtom ostrovov na svete a chce sa podeliť o tú najúprimnejšiu formu luxusu - pokoj a harmóniu. Kampaň má za cieľ predefinovať luxus tak, aby nepredstavoval materiálny prebytok, ale skôr spomínané ticho a slobodu. Presne z tohto dôvodu sú z prihlasovania do súťaže striktne vylúčení všetci miliardári.
Ktoré ostrovy môžeš získať?
V hre je pätica idylických ostrovov: Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen a Marsten. Súčasťou lákavej výhry je aj spiatočná letenka do Švédska pre dve osoby. Cesta na samotný ostrov už ale ostáva v tvojej réžii. Organizátori upozorňujú, že výhercovia by sa mali pripraviť na prenájom kajaku, paddleboardu alebo menšieho člna.
Ak si už v hlave kreslíš plány na výstavbu luxusného rezortu, musíme ťa trochu pribrzdiť. Výherca ostrov nezíska do trvalého vlastníctva a dokonca ho ani nemôže premenovať podľa seba. Namiesto toho sa stane oficiálnym „správcom ostrova“ s právom využívať ho po dobu jedného roka, čo mu potvrdí aj špeciálny diplom.
Počas tohto obdobia tu môžeš kempovať, plávať, tráviť čas v prírode a pozývať si priateľov. Všetko sa však musí niesť v duchu rešpektu k miestnej faune a flóre. Taktiež treba počítať s tým, že švédske zákony garantujú právo verejného prístupu k prírode, takže sa na tvojom ostrove môžu z času na čas zastaviť aj iní turisti.
Ako sa stať ostrovným pánom?
Súťaž je otvorená pre všetkých medzinárodných cestovateľov starších ako 18 rokov, pochopiteľne, s výnimkou spomínaných miliardárov. Úlohou záujemcov je natočiť krátke, maximálne minútové video, v ktorom vysvetlia, prečo by mali ostrov získať práve oni.
Svoje šance môžeš zvýšiť zdieľaním videa na sociálnych sieťach s hashtagom #YourSwedishIsland. Čas na podanie prihlášky máš do 17. apríla 2026. Najkreatívnejšie príspevky následne vyberie porota, ktorá mená nových správcov oznámi v máji tohto roku.