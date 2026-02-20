Hlavní témata
Tento článok je PR správa spoločnosti Medicine.
včera 20. února 2026 v 17:00
Čas čtení 1:48
Značka Medicine predstavila kolekciu Frida. Diela slávnej mexickej maliarky Fridy Kahlo ožili na oblečení

Keď sa móda stretne s umením, väčšinou to znamená jednu z dvoch vecí: buď galériu plnú konceptuálnych outfitov, ktoré si v bežný deň nevieš predstaviť obliecť, alebo kolekciu, ktorá dokáže preniesť silnú myšlienku priamo do každodenného života.

Nová kolekcia Frida od značky Medicine patrí skôr do tej druhej kategórie. A možno práve preto má šancu osloviť generáciu, ktorá módu nevníma len ako trend, ale ako spôsob, ako povedať svetu, kto vlastne je.

Frida Kahlo mimo múzea

Medicine sa už dlhšie hrá s hranicou medzi módou a vizuálnym umením, no tentoraz siaha po jednej z najikonickejších osobností 20. storočia. Kolekcia Frida čerpá z tvorby mexickej maliarky Fridy Kahlo — ženy, ktorá dokázala premeniť vlastnú bolesť, identitu aj kultúrne korene na vizuálny jazyk rozpoznateľný dodnes.

Zaujímavé je, že nejde len o voľnú inšpiráciu. Po prvýkrát sa v ponuke značky objavujú priamo reprodukcie jej obrazov prenesené na oblečenie, doplnky aj bytové prvky. Umenie tak neostáva zatvorené v galérii, ale dostáva sa do ulíc, šatníkov aj domácností.

Medicine
Zdroj: Medicine

Odkaz, ktorý stále pretrváva?

Ak by Frida Kahlo žila dnes, pravdepodobne by ju našiel algoritmus skôr na Instagrame než v učebnici dejín umenia. Autoportréty, ktoré tvorili takmer polovicu jej diela, fungovali ako osobný vizuálny denník — otvorené priznanie emócií, identity aj zraniteľnosti.

A práve v tom je jej odkaz prekvapivo blízky dnešku. Generácia vyrastajúca na sociálnych sieťach hľadá autenticitu a odvahu byť sama sebou, aj keď to nie je vždy „pekné“. Kahlo vo svojej tvorbe spájala mexický folklór, surrealizmus a realitu ženských skúseností, pričom často spochybňovala očakávania spoločnosti voči ženám.

Medicine tento kontext prenáša do kolekcie skôr cez atmosféru než doslovnosť. Výsledkom nie je kostýmová nostalgia, ale vizuálne výrazné kúsky, ktoré pracujú s farbami, symbolmi a kontrastmi typickými pre jej obrazy.

Medicine
Zdroj: Medicine

Umenie, ktoré sa dá nosiť

Dominantou kolekcie sú maliarske potlače a výrazné florálne motívy. Objavujú sa na vzdušných šatách, blúzkach aj modernejších siluetách, ktoré kombinujú umelecký detail s každodennou nositeľnosťou. Silná je práve práca s textúrami a kontrastmi — jemné materiály dopĺňajú sýte farby alebo prírodné vzory odkazujúce na mexickú symboliku.

Doplnky, ako šatky, tašky či šperky, fungujú skôr ako akcent než hlavný statement. Pridávajú outfitu energiu bez toho, aby pôsobili prehnane. Kolekcia zároveň nekončí pri móde. Medicine rozširuje Fridin svet aj do interiéru prostredníctvom dekorácií a bytových textílií, ktoré prenášajú umelecké motívy do každodenného priestoru.

Je to celkom logický krok. Ak je dnes trendom vytvárať si vlastný estetický mikrosvet — od outfitu až po izbu či byt — spojenie fashion a home doplnkov dáva zmysel.

Medicine
Zdroj: Medicine

Medicine a ich dlhodobý flirt s umením

Značka Medicine si dlhodobo buduje identitu práve cez spolupráce s umením a ilustráciou. Kolekcia Frida tak nepôsobí ako náhodný marketingový experiment, ale skôr ako ďalšia kapitola konceptu, ktorý stavia kreativitu nad rýchlu sezónnosť.

Aj preto kolekcia cieli na ľudí, ktorí módu používajú ako formu sebavyjadrenia — nie ako uniformu. Odvážnejšie potlače alebo výrazné kompozície nemusia sadnúť každému, no práve to je ich pointa.

👉🏻 Kolekcia Frida je dostupná v predajniach Medicine aj online na www.wearmedicine.sk
pozri si kolekciu
DESIGN & ART
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
před hodinou
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
před 2 hodinami
Vyroste na Aljašce reálný Jurský park? První mamut by se mohl narodit už za dva roky
dnes v 07:10
