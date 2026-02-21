Hlavní témata
dnes 21. února 2026 v 12:47
Čas čtení 0:46
Anja Samardžija/refresher.cz

Vírálna opica Punch neurobí bez svojho plyšáka ani krok. Zoo reaguje na útoky ostatných opíc

Šesťmesačný japonský makak Punch sa stal hviezdou internetu, avšak z trochu smutných dôvodov.

Po narodení ho opustila Puncheho mama, a tak mu opatrovatelia v zoologickej záhrade Ichikawa v Japonsku dali plyšového orangutana. Malý opičiak si na hračku tak zvykol, že ju začal nosiť všade so sebou, z čoho sa stal rýchlo virálny hit.

Problémy so začlenením

Posledné dni sa na internete objavilo video, kde inú opicu vláči malý Punch po zemi. Ľudia sa začali báť o jeho zdravie. K situácii sa teraz vyjadrila samotná zoo, ktorá vysvetlila, čo sa vlastne stalo.

„Keď sa Punch pokúsil komunikovať s ďalším mláďaťom z tlupy, mláďa sa mu vyhlo. Punch sa potom posadil, pravdepodobne rezignoval na komunikáciu, a tak ho dospelá opica pokarhala a odtiahla,“ vysvetľuje zoo Ichikawa.

„Pri snahe začleniť Puncha medzi ďalšie skupiny japonských makakov sme predpokladali, že sa môžu objaviť podobné problémy. Hoci bol Punch viackrát opicami pokarhaný, žiadna z nich neprejavila vážnu agresivitu,“ dodáva. Na internete sa totiž objavili príspevky, ktoré dokonca tvrdili, že sa ostatné opice snažili Puncha zabiť.

Zoo zároveň tvrdí, že sa Punch počas kŕmenia neskôr správal úplne rovnako, ako každý iný deň.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
