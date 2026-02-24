Americký prezident Donald Trump počas telefonátu s mužskou hokejovou reprezentáciou zažartoval, že ak by nepozval aj ženský tím, pravdepodobne by ho odvolali z funkcie. Výrok vyvolal kritiku.
Po zlatom úspechu USA na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne-Cortine sa do centra pozornosti nedostali len športové výkony, ale aj reakcia prezidenta Donalda Trumpa, píše USA Today.
Po víťazstve mužského tímu nad Kanadou prezident hráčom telefonoval priamo do šatne. Trump tímu zablahoželal a vyjadril hrdosť. Počas hovoru im zároveň ponúkol návštevu Bieleho domu vrátane prepravy vojenským lietadlom.
V priebehu rozhovoru Trump spomenul aj ženský tím, ktorý rovnako získal zlato po víťazstve 2:1 nad Kanadou po predĺžení.
„Musím vám povedať, budeme musieť pozvať aj ženský tím, viete o tom?“ povedal prezident, čo v šatni vyvolalo smiech všetkých hráčov. Následne dodal: „Myslím, že keby nie, pravdepodobne by ma odvolali z funkcie.“
Hokejistky pozvanie odmietli
Podľa Newsweek ženský tím pozvanie dostal, no napokon ho odmietol z dôvodu časových a profesionálnych záväzkov. Tie zhrnuli do jasného stanoviska, ktoré je podľa mnohých mierne satirické.
„Sme úprimne vďačné za pozvanie pre náš zlatý ženský hokejový tím a veľmi si vážime uznanie ich mimoriadneho úspechu,“ uviedol hovorca tímu v stanovisku. „Vzhľadom na načasovanie a vopred naplánované akademické a profesionálne povinnosti po hrách sa však hráčky nemôžu zúčastniť. Boli poctené, že boli zahrnuté, a sú vďačné za uznanie.“
Po oznámení odmietnutia sa na sociálnych sieťach objavili pochvalné reakcie smerom k ženskému tímu. Olympijské zlato tak tentoraz zatienila politická poznámka, ktorá opäť rozvírila debatu o rešpekte k ženskému športu.