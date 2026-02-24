Hlavní témata
včera 24. února 2026 v 15:53
Čas čtení 1:12
Zdenka Hvolková

Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz

Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
Zdroj: Facebook/USA Hockey, Michael M. Santiago/Getty Images
Americký prezident Donald Trump počas telefonátu s mužskou hokejovou reprezentáciou zažartoval, že ak by nepozval aj ženský tím, pravdepodobne by ho odvolali z funkcie. Výrok vyvolal kritiku.

Po zlatom úspechu USA na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne-Cortine sa do centra pozornosti nedostali len športové výkony, ale aj reakcia prezidenta Donalda Trumpa, píše USA Today.

Po víťazstve mužského tímu nad Kanadou prezident hráčom telefonoval priamo do šatne. Trump tímu zablahoželal a vyjadril hrdosť. Počas hovoru im zároveň ponúkol návštevu Bieleho domu vrátane prepravy vojenským lietadlom.

usa hokej zoh milano cortina 2026
Zdroj: TASR/AP

V priebehu rozhovoru Trump spomenul aj ženský tím, ktorý rovnako získal zlato po víťazstve 2:1 nad Kanadou po predĺžení.

„Musím vám povedať, budeme musieť pozvať aj ženský tím, viete o tom?“ povedal prezident, čo v šatni vyvolalo smiech všetkých hráčov. Následne dodal: „Myslím, že keby nie, pravdepodobne by ma odvolali z funkcie.“

@independent

Donald Trump joked about the Olympic women’s hockey team during a phone call with the USA men’s team. After the men’s team won the gold medal against Canada on Sunday (22 February), FBI director Kash Patel joined the celebrations in their locker room, calling the president to congratulate them. Trump invited the boys to Tuesday’s State of the Union, adding, “I must tell you, we’re gonna have to bring the woman’s team.” Click the link in bio for more 🔗

♬ original sound - Independent

Hokejistky pozvanie odmietli

Podľa Newsweek ženský tím pozvanie dostal, no napokon ho odmietol z dôvodu časových a profesionálnych záväzkov. Tie zhrnuli do jasného stanoviska, ktoré je podľa mnohých mierne satirické.

 

„Sme úprimne vďačné za pozvanie pre náš zlatý ženský hokejový tím a veľmi si vážime uznanie ich mimoriadneho úspechu,“ uviedol hovorca tímu v stanovisku. „Vzhľadom na načasovanie a vopred naplánované akademické a profesionálne povinnosti po hrách sa však hráčky nemôžu zúčastniť. Boli poctené, že boli zahrnuté, a sú vďačné za uznanie.“

Ženský hokejový tím USA na ZOH 2026.
Zdroj: Facebook/USA Hockey

Po oznámení odmietnutia sa na sociálnych sieťach objavili pochvalné reakcie smerom k ženskému tímu. Olympijské zlato tak tentoraz zatienila politická poznámka, ktorá opäť rozvírila debatu o rešpekte k ženskému športu.

ŠPORT
Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
včera v 08:39
Potápěč-záchranář Matúš nám v rozhovoru řekl, jak pod vodou prakticky naráží do těl, zda se mu dělá nevolno, jakou mají zastaralou techniku a jestli už pod vodou bojoval o život.
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit
včera v 14:15
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
včera v 15:49
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
včera v 14:00
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před 2 dny
Více
