dnes 2. března 2026 v 12:18
Čas čtení 6:55

Petra nahrávala songy v LA, teraz tvorí v Londýne: „Bola som skeptická voči slovenskému showbiznisu. Hovorili mi, že som divná“

Petra nahrávala songy v LA, teraz tvorí v Londýne: „Bola som skeptická voči slovenskému showbiznisu. Hovorili mi, že som divná“
Zdroj: instagram / @evelyn_bencicova, @faceoffpetra
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Speváčka a TikTok-hviezda Petra (@faceoffpetra) v našom rozhovore rozprávala o tom, prečo odišla zo Slovenska a ako si láska k hudbe našla ju.

Petra je speváčka zo Šamorína a je rozhodne risk takerka. Je to jej metóda žitia – žije len raz, je to jej život a rozhodne ho nechce mrhať niečím, čo ju nebaví. Je open-minded a verí v slobodu, no aj v to, že tvoja duša by mala byť naplnená tým, čo ťa baví.

Hudba bola jej únikom od malička. Vždy čakala, kým všetci odídu z domu, aby mohla „vyvrieskavať“ hore na poschodí a predstavovať si, že je na pódiu. Keď žila na Slovensku, bola nonstop vo svojom svete snov. Poznať ju môžeš nielen z Instagramu, ale aj z TikToku, na ktorých má dokopy cez tristotisíc followerov.

Od malička ma to tam ťahalo a neviem ako a prečo, ale proste som to mala nejako v sebe.

OK
HUDBA
