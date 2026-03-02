Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 2. března 2026 v 14:00
Čas čtení 2:52

MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu

MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
Zdroj: Alza
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V našom výbere sú iba pekné, praktické a voňavé darčeky.

Chceš nám povedať, že Medzinárodný deň žien je za dverami (8. marec) a ty vôbec nepremýšľaš nad darčekom? Neboj, mysleli sme za teba a našli sme 12 darčekov pre každý rozpočet, z ktorých si zaručene niečo vyberieš. V zozname nájdeš niečo pre milovníčku beauty, pekných dekoratívnych vecí a lahodných maškŕt.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou. Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. Paris Corner Discover Your Fragrance

Dubajské vône majú momentálne hype. Ak žena, ktorú chceš obdarovať, miluje objavovať nové vône, tento set sa jej bude páčiť. Obsahuje až 8 mini flakónikov (15 mililitrov) značky Paris Corner, ktoré ulahodia milovníčkam kvetinových, ovocných, gurmánskych a korenistých vôní.

Notino
Zdroj: Notino
Paris Corner Discover Your Fragrance

2. KORIKA sheet masks

Set 5 kórejských pleťových masiek sľubuje menej viditeľné vrásky, podporu tvorby kolagénu a rozžiarenie pleti v priebehu niekoľkých minút. Plátenné masky sú obohatené o adenozín a o tradičné kórejské suroviny ako ženšen či extrakt zo sladkého drievka.

Notino
Zdroj: Notino
Korika sheet masks

3. RoseAmor Fuchsia

Ak chceš darovať kvetinku, podaruj takú, ktorá aj vydrží. Stabilizovaná ruža na stonke pochádza z vysokohorských oblastí Ekvádoru, kde klíma zaručuje krásne a silné ruže. Po zbere sú ruže starostlivo ošetrené špeciálnym eko roztokom, ktorý zachová ich prirodzenú krásu.

Pokiaľ sú chránené pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a teplom, zostanú žiarivé, mäkké a farebné až 2 – 3 roky.

Modrú, žltú a ružovú verziu ružičky nájdeš tu. 🌹
Notino
Zdroj: Notino
RoseAmor Fuchsia

4. LEGO® Botanicals Ruže

Keď je reč o večných kvetoch, myslíme si, že LEGO® ruža rozhodne víťazí vo svojej životnosti. Balenie obsahuje 120 dielikov.

Ak nechceš kúpiť ruže, na výber máš aj narcisy, slnečnice, lotosové kvety či rozkvitnuté čerešne. Stačí rozkliknúť „ďalšie varianty.“
Notino
Zdroj: Notino
LEGO® Botanicals Ruže

5. RITUALS The Ritual Of Ayurveda

Set rozmaznávacej kozmetiky RITUALS poteší každú vekovú skupinu. V elegantnej krabičke nájde tvoja obdarovaná sprchovú penu, telový peeling, telový krém a vonnú sviečku.  Táto kolekcia je obohatená o ošetrujúci olej zo sladkých mandlí a indickú ružu so sladkou a jemnou vôňou. 

Notino
Zdroj: Notino
RITUALS The Ritual Of Ayurveda

6. Bery Jones Degustačná sada mix

Chceš dať radšej nejakú maškrtu? Tento degustačný mix je ideálny na snackovanie – obsahuje karamelizované arašidy so sezamom, kukuricu solenú praženú s príchuťou barbecue, mandle údené, ryžové krekry s príchuťou záhradnej bylinky a japonskú zmes.

Alza
Zdroj: Alza
Bery Jones Degustačná sada mix

7. Big Boy Big Degustační set Big Bestseller

Radšej niečo sladké? V tom prípade je degustačný set Big Boy skvelá voľba. 6 lahodných orieškových masiel si zamiluje každý maškrtný jazyk a doplní akúkoľvek raňajkovú kašu, pečivo či koláč. V balení sú aj dve tyčinky.

Notino
Zdroj: Notino
Degustačný set Big Boy

8. I Heart Revolution Teddy Bear bomby do kúpeľa

Ak tvoja obdarovaná strávi aj hodiny vo vani, myslíme si, že darček je jasný. Štyria farební medvedíci vytvoria obrovskú voňavú penu, ktorá sa postará o dokonalý relax.

Notino
Zdroj: Notino
I Heart Revolution Teddy Bear

9. Collalloc Bioaktívny Morský Kolagén

Kolagén s pribúdajúcim vekom ubúda, a preto je dobré ho dopĺňať, napríklad vo forme prášku. Doplnok stravy Collalloc Bioaktívny morský kolagén stimuluje tvorbu vlastného kolagénu a podporuje správne fungovanie tela. Bioaktivita zaručuje dobrú vstrebateľnosť a telo kolagén používa tam, kde práve treba.

Notino
Zdroj: Notino
collaloc

10. Zoë Ayla Brightening Self Care Kit

Každá správna wellness girlie potrebuje svoj self care kit. V minimalistickej praktickej taštičke nájde tvoja obdarovaná tri páry chladivých vankúšikov pod oči, ľadovú masážnu pomôcku na tvár a gua shu.

Notino
Zdroj: Notino
Zoë Ayla Brightening Self Care Kit

11. Šálka Grespresso

Rozkošná šálka z kvalitnej keramiky si zamiluje každá milovníčka ranného espressa. Každý kus má jedinečný vzhľad vďaka reaktívnej glazúre a dekoratívnemu krakelovaniu na okrajoch. Na výber máš 8 farieb.

Bonami
Zdroj: Bonami
šálka Grespresso

12. Kniha Búrlivé výšiny (Emily Bronte)

Filmové spracovanie Búrlivých výšín zožalo obrovský úspech, tak prečo nepodarovať pôvodnú knihu?

Tento ikonický gotický román ťa vtiahne do surového prostredia yorkshirských vresovísk. Príbeh sleduje osudový vzťah nájducha Heathcliffa a nespútanej Kataríny Earnshawovej, ktorých deštruktívne puto nedokáže rozdeliť spoločenské postavenie a ani smrť. Kniha je plná drámy, nenávisti a lásky, ktorá sa zmenila na čistú, ničiacu posadnutosť.

Martinus
Zdroj: Martinus
Búrlivé výšiny
Doporučeno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 25. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen 2. března 2026 v 16:29
Doporučeno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ 1. března 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX
Doporučujeme
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 hodinami
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
včera v 07:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
před 3 dny
1
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 4 dny
Storky
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
Lifestyle news
Bude Cillian Murphy novým Voldemortem? Herec prolomil mlčení a vyjádřil se ke spekulacím
před hodinou
VIDEO: Z nevinné pohádky se stal temný horor pro dospělé. Tento Pinocchio rozhodně není pro děti
před 2 hodinami
VIDEO: Konečně je tady trailer na Scary Movie 6! Vrací se oblíbené postavy, připrav se i na pořádnou dávku bizarností
včera v 17:52
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
včera v 17:02
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
včera v 16:29
„Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit.“ Tadeáš Růžička je po 17 měsících za mřížemi znovu na svobodě
včera v 13:41
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
včera v 12:57
VIDEO: „Kde je učitel Majer?“ Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin
včera v 11:01
Zpravodajství
Írán Spojené státy americké (USA) Andrej Babiš METRO
Více
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
před 8 minutami
Útok USA a Izraele na Írán zvedl ceny ropy. Pohonné hmoty mohou zdražit o dva až pět centů za litr
před hodinou
Tisíce turistů uvízly v SAE. Stát i soukromníci jim poskytnou ubytování a stravu zdarma
před 3 hodinami

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Jak cestovat v roce 2026: Tohle je pět věcí, bez kterých bys neměl*a odjíždět na dovolenou
PR zpráva
Jak cestovat v roce 2026: Tohle je pět věcí, bez kterých bys neměl*a odjíždět na dovolenou
před hodinou
Dovolená za rohem a ty už přemýšlíš, co si sbalit s sebou? Ať už vyrážíš na hory, nebo raději dáváš přednost exotice, máme pro tebe pět věcí, bez kterých se nevyplatí odjíždět.
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 hodinami
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
včera v 18:00
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
včera v 17:02
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
včera v 16:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
včera v 16:29
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 hodinami
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
včera v 16:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 4 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
před 3 dny
1
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
před 2 dny
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
25. 2. 2026 7:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 4 dny
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse