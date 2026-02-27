Po niekoľkomesačnom boji o legendárne štúdiá Netflix ustúpil. Prevzatie Warner Bros. Discovery je tak v rukách Paramountu.
Spoločnosť Netflix sa rozhodla nevylepšovať svoju ponuku na kúpu Warner Bros. Discovery, čím otvorila cestu pre Paramount Global. Paramount navrhol vyššiu sumu, ktorá podľa vedenia WBD prekonala predchádzajúcu ponuku Netflixu.
Akciová cena 31 dolárov za akciu, ktorú Paramount ponúkol, ohodnotila firmu približne na 111 miliárd dolárov vrátane dlhu. Netflix pritom pôvodne plánoval kúpu len filmových a streamovacích divízií za nižšiu cenu. Podľa riaditeľov Netflixu by dorovnanie ponuky Paramountu už nedávalo zmysel, píše CNBC.
Paramount Skydance je tak najvážnejším kandidátom na prevzatie Warner Bros. Ak by ku kúpe skutočne došlo, pod jednu strechu by sa zjednotili značky ako HBO, CNN, ale aj filmové štúdio Paramount Pictures.