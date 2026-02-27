Slovenský raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský pripravuje udalosť, ktorá sa nepochybne zapíše do histórie domácej hudobnej scény.
Pri príležitosti svojich blížiacich sa päťdesiatych narodenín ohlásil exkluzívny koncert v najväčšej slovenskej hale. Podľa jeho vlastných slov to však nebude len bežné hudobné vystúpenie, ale intímna bilancia polstoročia plného pádov, nesplnených snov a napokon aj ohromných víťazstiev.
Na svojom instagramovom profile zverejnil vizuál, ktorý okamžite zarezonoval nielen u jeho skalných fanúšikov. Plagát zachytáva aktuálneho, sebavedomého rapera v ikonickom outfite, ako stojí zoči-voči malému chlapcovi - svojmu mladšiemu ja. Tento silný obraz doplnil Rytmus nečakane hlbokým a sebareflexívnym odkazom. Vracia sa v ňom do čias, keď nemal nič okrem tichej viery a nádeje, pochyboval o svete aj o sebe samom a nikto netušil, kam ho život nakoniec zavedie.
Cesta na absolútny vrchol domáceho šoubiznisu však nebola prechádzkou ružovou záhradou. Raper vo svojom statuse úprimne priznáva rany a facky, ktoré v priebehu rokov od života dostal.
„Prešiel som cestami, kde som padal aj vstával. Boli dni, keď som pochyboval o všetkom… aj o sebe. Boli chvíle, keď som nemal nič, iba nádej, že raz to bude mať nejaký zmysel. Každá rana ma niečo naučila, aby som to neopakoval a stal sa nezastaviteľným,“ opisuje.
Plánovaný koncert pod úderným názvom „50“ má byť oslavou cesty, ktorú nikdy nevzdal. Bude to večer, kde sa symbolicky stretnú všetky jeho verzie, od obyčajného chlapca s veľkými snami až po ikonu, ktorá vypredáva štadióny. Rytmus zároveň nezabudol vzdať hold svojim priaznivcom, bez ktorých by tento míľnik podľa jeho slov „nemal srdce“.
Pre fanúšikov to znamená jasný budíček. Megalomanská narodeninová šou sa uskutoční 19. decembra 2026 na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu. Oficiálny predpredaj vstupeniek štartuje už najbližší pondelok o 8:00 ráno.