Tvorcovia stojaci za kontroverzným hororom Macko Puf: Krv a med prinášajú ďalšiu zvrátenú adaptáciu detskej klasiky.
Legendárna rozprávka o Pinocchiovi je späť, no jej nová verzia ťa zrejme poriadne prekvapí. Pripravovaný hororový projekt z dielne Jagged Edge Productions prináša temnú adaptáciu známeho príbehu a na ikonickú drevenú bábku sa pozerá ako na znepokojivý príbeh dospievania a túžby stať sa „skutočnou“ bytosťou.
„Pinocchia sme vytvorili tak, aby pôsobil čo najskutočnejšie,“ uviedol režisér Rhys Frake-Waterfield. Podľa Variety ide o zvrátený príbeh o dospievaní rozprávaný z pohľadu bábky, ktorá bojuje o vlastnú autonómiu, pričom je manipulovaná temnými a zlovestnými silami.
Film režíruje Rhys Frake-Waterfield a produkuje ho Scott Jeffrey, dvojica stojaca aj za kontroverzným titulom Macko Puf: Krv a med. Už to naznačuje, že divákov čaká brutálnejšia a výrazne temnejšia verzia známeho príbehu, než na akú boli doteraz zvyknutí.
Do rovnakého hororového univerza patria aj tituly ako Bambi: The Reckoning či Peter Pan’s Neverland Nightmare. Premiéra ani ďalšie detaily k filmu zatiaľ neboli zverejnené, no isté však je, že sa brutálneho hororu dočkáme ešte tento rok.