Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 4. března 2026 v 12:00
Čas čtení 4:11

5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať v apríli. Uži si grécke slnko či taliansky vibe, niektoré letenky ťa vyjdú menej ako 50 €

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kam to bude?

Jar patrí medzi najlepšie obdobia na cestovanie – počasie je príjemné, ceny bývajú priaznivejšie a obľúbené miesta ešte nie sú preplnené. Navyše, v apríli je aj Veľká noc, ktorá prináša ideálnu príležitosť vyraziť na predĺžený víkend a vymeniť tradičné sviatky doma za objavovanie nových miest.

Či už túžiš po slnečných uličkách historických miest, rozkvitnutej prírode alebo oddychu pri mori, práve jarné mesiace ponúkajú perfektnú kombináciu atmosféry, pohodlia a zážitkov. 

Vybrali sme pre teba destinácie, ktoré ti nielen vyrazia dych, ale prinesú aj zážitky, na ktoré budeš ešte dlho spomínať. Aby sme ti plánovanie čo najviac uľahčili, pri každej krajine nájdeš aj konkrétny tip na letenku a ubytovanie. Stačí si vybrať, zbaliť kufor a vyraziť za jarnými zážitkami.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Ponuky sú vybrané nezávisle redakciou.
Ceny a dostupnosť ponúk sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Bratislava → Korfu, Grécko

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

💶 Cena jednosmernej letenky: od 20 € (apríl)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 50 minút

Ostrov sa v tomto období zahalí do sviežej zelene a rozkvitnutých kvetov, vďaka čomu pôsobí ešte čarovnejšie než počas horúceho leta. Úzke kamenné uličky hlavného mesta lákajú na pokojné prechádzky, posedenia v kaviarňach a objavovanie miestnej architektúry s benátskym nádychom.

Teploty sú ideálne na spoznávanie pamiatok, výlety po pobreží aj turistiku v kopcovitom vnútrozemí. Pláže sú tichšie, takže si môžeš vychutnať výhľady na tyrkysové more v oveľa pokojnejšej atmosfére. 

@ritsastav Spring in Corfù #fyp#fy#fypシ#greece#corfu♬ πρωτότυπος ήχος - LyricsGreekSongs🎶
letenky na korfu
📌Tip na ubytovanie: Mouragia Suites Corfu sa nachádza v historickom centre hlavného mesta len pár minút od pláže. Už od 124 € za noc (ak cestujú dvaja), máš k dispozícii útulný apartmán s výhľadom na more s vlastnou kúpeľňou aj kuchyňou.

Bratislava → Bari, Taliansko

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

💶 Cena jednosmernej letenky: od 24,49 € (apríl)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 35 minút

Bari je ideálnou vstupnou bránou do regiónu Apúlia, najmä ak chceš zažiť pravú južanskú atmosféru Talianska bez masového turizmu. Historické centrum Bari ťa očarí úzkymi uličkami, kde miestne babičky vyrábajú cestoviny orecchiette priamo pred domami.

Mesto je skvelým základom na výlety po okolí, preto sa určite oplatí požičať si auto a vyraziť objavovať ďalšie poklady regiónu. Len kúsok odtiaľ nájdeš malebné pobrežné mestečko Monopoli s bielymi domami a tyrkysovým morom, či ikonické Polignano a Mare s dramatickými útesmi. Za návštevu stojí aj Matera, preslávená unikátnymi kamennými obydliami vytesanými do skál, ktorá patrí medzi najfotogenickejšie miesta v Taliansku. 

@travelluxemoments Planning a trip to Puglia, Italy? Here are the must-see spots! 🏛🌊 🍽 Grotta Palazzese – Dine in a breathtaking cave. 🏡 Alberobello – Wander through a fairy-tale village of trulli houses. 🏚 Matera – Explore an ancient cave city. 🏖 Polignano a Mare – Swim in crystal-clear waters beneath cliffs. 🌊 Monopoli – Experience a charming coastal town. 🌅 Torre Canne – Watch stunning seaside views. ✈️ Fly into Bari Airport & rent a car for the best experience! 👉 Save this pin & follow for more travel inspo! ✨ #TravelGuide #VisitItaly #HiddenGems #BucketListTravel #EuropeanDestinations#TravelInspo#ExploreItaly ♬ original sound - elliesluxetravel
letenky do bari
📌Tip na ubytovanie: Casa Maya sa nachádza v centre Bari len pár minút o hlavnej vlakovej stanice. Noc vo dvojici ťa tu vyjde necelých 100 €, k dispozícii budeš mať dvojlôžkovú izbu s vlastnou kúpeľňou a balkónom. 

Viedeň → Rím, Taliansko

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

💶 Cena jednosmernej letenky: od 26,49 € (apríl)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 45 minút

Rím je na jar ideálny – nie je tam ešte neznesiteľné teplo a mesto sa dá pohodlne prechodiť pešo. Medzi pamiatkami sa netlačia také davy ako v lete, takže si Koloseum či Fontanu di Trevi užiješ bez čakania pred turniketom.

Príjemné je len tak sa túlať uličkami, zastaviť sa na kávu či Aperol a sledovať bežný život miestnych. Večer má mesto úplne inú energiu – posedíš na námestí, dáš si cestoviny a pohár vína. Ak chceš spojiť históriu s oddychom a dobrým jedlom, Rím je na jarný výlet stávka na istotu.

@whatalifetours April in Rome, Italy 🇮🇹💐 Ready to elevate your next Italian getaway? Secure your spot on one of our top-rated guided tours—we can't wait to share the magic of Rome with you! #whatalifetours #aprilinrome #romeinapril #springinrome #rome #italy #travel #travelguide #romeguide #foryoupage #4upage #4u #fyp #fypシ #whatalife #tourrome #rometour #rometours ♬ End of beginning by djo - Toria
letenky do ríma
📌Tip na ubytovanie: Basilica Hotel má vynikajúce hodnotenie, hostia si pochvaľujú najmä výhodnú polohu a tiež pohodlie a čistotu. Ako dvojica tu zaplatíte od 156 € za noc, priplatiť si môžete za raňajky.

Viedeň → Trapani, Taliansko

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

💶 Cena jednosmernej letenky: od 24,49 € (apríl)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 10 minút

Trapani má presne ten pravý sicílsky vibe – pomalý, slnečný a trochu chaotický. Stačí sa prejsť úzkymi kamennými uličkami historického centra, kde sa medzi starými domami suší bielizeň a z malých pekární rozvoniavajú čerstvé cannoli.

Mesto leží priamo pri mori, takže si vieš deň rozdeliť medzi objavovanie pamiatok a oddych pri vode. Na každom rohu nájdeš malú kaviareň či trattoriu, kde ochutnáš lokálne špeciality a s pohárom vína si vychutnáš deň podľa filozofie dolce far niente.

@taya.traveler 📍Trapani is a small town on the north-west coast of Sicily, right where the Tyrrhenian Sea meets the Mediterranean🌊 It’s known as one of the windiest cities in Italy🌬️🌬️🌬️#trapani #sicily #travel #architecture #vacation ♬ La Mentira - Luis Miguel
letenky do trapani
📌Tip na ubytovanie: V centre mesta sa nachádza príjemné ubytovanie San Lorenzo Room, ktoré ponúka dobrý pomer medzi cenou a kvalitou. Ubytovanie s vynikajúcim hodnotením môžete mať vo dvojici za 105 € na noc.

Bratislava → Barcelona, Španielsko

✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair

💶 Cena jednosmernej letenky: od 29,49 € (apríl)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 35 minút

Gaudího rukopis dáva Barcelone nezameniteľný charakter – farebné mozaiky, zvlnené línie a hravé detaily robia z každej prechádzky malý vizuálny zážitok. Večer sa život presúva na námestia a terasy, kde sa mieša smiech, hudba a vôňa čerstvo pripravovaných tapas.

Mesto chutí rovnako dobre, ako vyzerá – od jednoduchých pintxos a patatas bravas až po paellu či čerstvé morské plody na trhu La Boqueria. K tomu pohár sangrie alebo vína a máš dokonalý barcelonský večer. 

@ranaelenax barcelona is the ultimate citybreak🥝🍉🍇 . . . . . #citybreak #barcelonacity #barcelonatiktok #girlsholiday #springcitybreak #springholiday #citybreakideas #europetravel #spaintravel #spainholiday #holidayideas ♬ Soso - Kabusa Oriental Choir
letenky do barcelony
📌Tip na ubytovanie: Napriek tomu, že ubytovanie v Barcelone rozhodne nepatrí medzi najlacnejšie, nám sa podarilo nájsť útulné ubytovanie už od 134 € na noc pre dvoch. Yomo Hostal BCN Port ponúka izby s vlastnou kúpeľňou, hodnotenia sú skvelé. 
Doporučeno
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen 2. března 2026 v 16:29
Doporučeno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ 1. března 2026 v 7:00
Doporučeno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu 27. února 2026 v 10:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
Doporučujeme
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 3 hodinami
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
před 2 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
včera v 07:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
před 3 dny
Storky
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Lifestyle news
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
před 11 minutami
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
před hodinou
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
před 2 hodinami
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
dnes v 07:49
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
včera v 17:06
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
včera v 16:06
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026. Tato jména hýbou kulturou či byznysem
včera v 14:16
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
včera v 13:30
Apple představil nový iPhone 17e. Má být výkonnější, odolnější a dostupnější než jiné modely
včera v 12:40
„Vypadá, jako by s*al v lese.“ Tvůrce God of War komentoval první fotku z chystaného seriálu
včera v 11:30
Zpravodajství
Írán Spojené státy americké (USA) Česko Válka
Více
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
před 46 minutami
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
před hodinou
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 2 hodinami
Více z tématu Sport Všechno
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
15. 2. 2026 13:07
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 3 hodinami
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
včera v 17:06
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
Filmy a Seriály
před 2 hodinami
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
před 2 hodinami
Obě ženy do hry vstoupily jako nové kapitánky kmenů. Johanka se postavila do čela Hrdinů, Kristina převzala vedení Padouchů. Jejich příchodem nastal ve hře obrovský zvrat.
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 3 hodinami
Gerta Schnirch, Poberta nebo Bojovník. Tohle jsou nejočekávanější české filmy roku 2026
Gerta Schnirch, Poberta nebo Bojovník. Tohle jsou nejočekávanější české filmy roku 2026
dnes v 07:00
KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?
KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?
včera v 15:00
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026. Tato jména hýbou kulturou či byznysem
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026. Tato jména hýbou kulturou či byznysem
včera v 14:16
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
včera v 07:00
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
včera v 13:00
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
před 2 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
před 2 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
včera v 07:00
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
před 3 dny
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse