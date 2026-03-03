Slovenská hudobná scéna zažíva nečakanú, no o to pochopiteľnejšiu zmenu plánov. Speváčka Tina sa dnes prostredníctvom videa na Instagrame prihovorila svojim fanúšikom s dôležitou správou
Dlhoočakávaný koncertný projekt TINA ANIČKA - OSTAŇ SVOJA, pôvodne naplánovaný na jeseň tohto roka, mení dátum. Dôvodom je nielen ochrana vlastného zdravia po náročných mesiacoch, ale aj túžba priniesť stopercentný umelecký zážitok.
Na sociálnych sieťach interpretky sa objavilo video, v ktorom oznámila rázny krok. Veľkolepý septembrový koncert pre rok 2026 sa posúva o celý rok na 11. septembra 2027. Ako vo videu priznala, podujatie ohlásili ešte minulý rok bez masívnej kampane s tým, že promo aktivity odštartujú na jar. Život však priniesol nečakaný vývoj udalostí, ktorý si vyžiadal absolútne prehodnotenie doterajších priorít.
„Žijeme pretlak pozlátka a dokonalosti - dovolím si vybočiť z davu a autenticky priznať, že po náročnom období nepôjdem cez svoje hranice a radšej urobím krok, ktorý by kedysi ani v mojom prípade asi nepripadal do úvahy,“ vyjadrila sa Tina v príspevku.
Speváčka otvorene priznala, že záver minulého a úvod tohto roka boli pre ňu mimoriadne vyčerpávajúce. Podľa jej slov sa dostala do „šialeného vleku udalostí“, pre ktorý musela uprednostniť osobné a nepracovné záležitosti. Zdôraznila, že honba za výkonom už dávno nie je jej témou a pripomenula starú známu pravdu: zdravie máme len jedno a dlhodobý stres nie je žiadna sranda.
Presun koncertu však nemá len osobné, ale aj dôležité strategické a umelecké dôvody. Vzniknutý časový priestor jej umožní podujatie nielen lepšie pripraviť, ale ho aj koncepčne odznova uchopiť. Cieľom celej produkcie je totiž priniesť šou na najvyššej možnej úrovni, s emocionálnou silou a jasným odkazom.
Na sociálnych sieťach začali mnohí špekulovať, že môže ísť aj o nedostatočný záujem o koncert. Tina však ubezpečuje, že koncert sa neruší, iba presúva. Tí, ktorým posunutý dátum nevyhovuje, majú, samozrejme, možnosť požiadať o vrátenie peňazí. Zostáva nám tak len trpezlivo si počkať na to, čo unikátne a silné si pre nás Tina po tejto kreatívnej a ozdravnej pauze pripraví.