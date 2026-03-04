Európska environmentálna agentúra upozorňuje, že znečistenie ovzdušia, chemické látky a nadmerný hluk výrazne ovplyvňujú duševné zdravie Európanov.
Európska environmentálna agentúra (EEA) upozornila, že znečistenie životného prostredia úzko súvisí s výskytom viacerých duševných porúch v Európe.
Podľa jej najnovších zistení môže dôsledné dodržiavanie environmentálnych predpisov prispieť k zníženiu miery depresií a úzkosti medzi obyvateľmi Európskej únie.
Agentúra TASR poukazuje najmä na negatívne účinky znečisteného ovzdušia, chemických látok a nadmerného hluku.
Štúdie podľa EEA potvrdzujú, že jemné pevné častice PM2,5, ktoré dokážu preniknúť do krvného obehu ako oxid dusičitý (NO2), sú spojené s vyšším výskytom depresie a depresívnych príznakov.
Riziko predstavuje aj vystavenie sa škodlivým chemikáliám, napríklad olovu či látkam narúšajúcim endokrinný systém, a to najmä počas vývojových fáz života. Takáto záťaž môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku duševných porúch v neskoršom veku.
Významným faktorom je aj hlukové znečistenie spôsobené cestnou a leteckou dopravou. Dlhodobé vystavenie hluku môže podľa agentúry zvyšovať riziko úzkosti a depresie, predovšetkým u zraniteľných skupín obyvateľstva.
EEA zároveň zdôrazňuje, že pokrok smerom k cieľu nulového znečistenia by mohol priniesť výrazné zlepšenie duševného zdravia. Riešenia založené na prírode, ako je väčší kontakt so zeleňou a prírodným prostredím.
Tieto faktory preukázateľne znižujú stres, úzkosť a depresiu a prispievajú k celkovej pohode. Duševné poruchy pritom v roku 2023 patrili v EÚ medzi najväčšie zdravotné záťaže a boli jednou z najčastejších príčin úmrtí.