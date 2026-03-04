Moderátorka Športových novín Janka Hospodárová na čas opúšťa spravodajský pult. Môže za to jej účasť v populárnej šou Let’s Dance.
Známa moderátorka Športových novín Jana Hospodárová dočasne končí v športových novinách. Stopku jej udelila samotná televízia Markíza. Dôvodom sú nové interné pravidlá televízie.
Tie teraz zakazujú moderátorom spravodajstva súčasne účinkovať v hlavnej zábavnej šou a v spravodajských reláciách, aby si tak televízia zachovala profesionalitu a nezávislosť spravodajských relácií, píše Nový čas.
Jana, ktorá je jedna z najobľúbenejších tvárí športového spravodajstva, sa tento rok zúčastní známej zábavnej šou Let’s Dance. Sama priznala, že o dôsledkoch svojho rozhodnutia vedela vopred.
„Na Let’s Dance sa veľmi teším a aj keď mi bude za Športovými novinami trochu smutno, išla som do toho s vedomím, že ich na nejaký čas opustím,“ povedala. Jej účasť však nie je úplne novou skúsenosťou, pretože v minulosti už v šou súťažila.
Diváci Športových novín môžu očakávať dočasnú zmenu moderátorského tímu, no televízia aj samotná Janka ubezpečujú, že po skončení tanečnej súťaže sa vráti späť pred kameru.