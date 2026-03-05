Nestihol si minulý rok kúpiť lístky na Pitbulla, pretože sa vypredali behom niekoľkých minút? Tento rok máš opäť šancu, Pitbull sa v novembri vracia do O2 arény!
Mr. Worldwide tento rok roztancuje českých fanúšikov a fanúšičky hneď dvakrát. V lete, 26. júla, zmení pražské Letisko Letňany na jednu obrovskú pulzujúcu šou. Pre veľký úspech teraz oznámil druhý koncert turné I'm Back!, 22. novembra svoju energickú párty rozpúta znovu v O2 aréne po minuloročnom triumfe.
Do Prahy v júli aj novembri dorazí so špeciálnym hosťom Lil Jonom.
Je čas pripraviť si plešku
Pitbullových hitov jednoducho nikdy nie je dosť. Legendárne piesne ako Give Me Everything, Feel This Moment alebo Hotel Room Service v roku 2025 nadchli celú Európu počas turné Party After Dark. Spolu s ním prišiel do Prahy aj spevák Shaggy.
Zároveň sa počas turné rozmohol trend „The Bald E’s“, ako ho sám Pitbull neskôr pomenoval. Tisíce fanúšikov a fanúšičiek chodili na koncerty prezlečení za neho, v oblekoch, slnečných okuliaroch a hlavným ťahákom kostýmu je falošná pleška na počesť charakteristického vzhľadu umelca.
Trend rozhodne neutícha, práve naopak. Sám Pitbull sa nechal počuť, že ho chce dostať do Guinnessovej knihy rekordov. Svetový rekord v najväčšom zhromaždení ľudí s falošnou pleškou sa pokúsi prekonať počas koncertu v Londýne na festivale BST Hyde Park Festival. Dá sa však očakávať, že „plešatci“ budú chodiť na všetky jeho koncerty vo všetkých krajinách.
Priprav sa na boj o lístky
Ak chceš zažiť Pitbullove najväčšie hity naživo aj na konci roka, pozri sa nižšie, kedy pôjdu lístky na koncert v O2 aréne do predaja:
- Fan klub predpredaj: 11. marca o 10:00
- Live Nation klub a Evropa 2 a O2 predpredaj: 12. marca o 10:00
- Spotify predpredaj: 12. marca o 12:00
- Lístky v predaji v sieti Ticketmaster a Ticketportal: 13. marca o 12:00
Cena lístkov bude začínať na 70 eurách.
Pitbull, vlastným menom Armando Christian Pérez, je držiteľom ceny Grammy a umelcom s miliardami prehratí na Spotify a zhliadnutí na YouTube. Okrem hudby sa venuje podnikaniu, založil nahrávaciu spoločnosť Mr. 305 a značku vodky Voli 305a, a filantropii. Stojí za sieťou 14 verejných škôl bez školného SLAM! (Sports Leadership Arts Management), ktoré poskytujú vzdelanie viac než 10 tisícom študentov a študentiek v Spojených štátoch.
Nedávno sa zapísal do histórie tým, že v spojení s floridskou univerzitou premenoval jej futbalový štadión na Pitbull Stadium. Je to prvý športový štadión v USA pomenovaný po umelcovi.