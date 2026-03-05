Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 5. března 2026 v 13:59
Čas čtení 2:55

Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti

Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Najväčšia tanečná párty roka je späť a my sme pri tom nemohli chýbať. Pri príležitosti štartu nového ročníka obľúbenej šou Let's Dance sa konala veľkolepá otváracia párty, na ktorej sa zišli najžiarivejšie hviezdy tohto ročníka.

Vyspovedali sme nielen samotné tanečné páry, ale aj Pepeho Majeského, ktorý to má celé pod palcom. Vo fenomenálnom ročníku „najlepších z najlepších“ sa môžeš tešiť na poriadnu dávku zábavy od Petry Polnišovej a Viléma Šíra, energiu od Jána Koleníka, Dominiky Roškovej aj úradujúceho kráľa tanečného parketu, Kristiána Barana s Eliškou Lenčešovou (Betákovou), no aj mnoho ďalších úžasných vystúpení. Večerom nás sprevádzal moderátor Adam Bárdy.

Kto z párov má pred akým tancom najväčší rešpekt, kto koho považuje za najväčšiu konkurenciu a čo je najväčšou nočnou morou režiséra celej šou?

Páry 11. série Let´s Dance - Najlepší z najlepších:

1. Gabika Marcinková a Jaroslav Ihring
2. Juraj Mokrý a Natália Glosíková
3. Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová
4. ​Kristián Baran a Eliška Lenčešová
5. Jakub Jablonský a Anna Riebauerová
6. Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec
7. ​Jana Hospodárová a Fabio Bellucci
8. ​Petra Polnišová a Vilém Šír
9. Ján Koleník a Dominika Rošková
10. ​Nela Pocisková a Filip Kucman
lets dance lets dance lets dance lets dance
Zobrazit galerii
(8)

Jakub Jablonský si Aničku Riebauerovú vypýtal

Anna Riebauerová pôvodne zvažovala, či ponuku do šou vôbec prijme pre časové dôvody spojené s prácou v Prahe. Všetko sa však zmenilo, keď zistila, s kým bude tancovať.

 

„Keď som sa dozvedela, že to bol Jakub, tak som bola, že ok, beriem,“ prezradila. Jakub Jablonský si ju naopak priamo vyžiadal po tom, čo zistil, že nebude môcť tancovať so svojou predchádzajúcou partnerkou Eliškou.

Na tréningoch ich čakalo niekoľko prekvapení. Jakuba zaskočilo, že má Anička podľa jeho slov „najostrejšie gélové nechty na svete“. Aničku naopak prekvapilo, že aj keď Jakub pôsobí veľmi elegantne, občas je to „trdlo“.

Na otázku, z akého tanca majú najväčší rešpekt, odpovedal Jakub slovom jive. Priznal, že sa mu tento tanec pred dvoma rokmi pred porotou veľmi nepodaril a chce to napraviť.

jakub jablonský
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Gabika Marcinková a Jaro Ihring už majú úvodný tanec za sebou

Pre Gabiku Marcinkovú bola tohtoročná otváracia párty konečne príjemným zážitkom. Ako sama priznala, na dvoch predchádzajúcich párty v minulých rokoch bývala v strese, no tentokrát si to konečne užíva. Z pridelenia Jara Ihringa bola nadšená už od momentu, kedy videla jeho choreografie so Zuzkou Porubjakovou v minulom ročníku.

 

Jaro priznal, že na prvý spoločný tanec vlastne ani nemuseli dlho čakať. Našiel totiž staré video z jednej žúrky, kde s Gabikou tancovali sambu až do rána.

A koho považujú za svoju najväčšiu konkurenciu? Podľa Gabiky je to jednoznačne Ján Koleník. Jaro však dodal, že každý pár je v prvom kole veľmi osobitý a sústredia sa hlavne na seba.

gabika marcinková
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Nela Pocisková musí Filipovi Kucmanovi pripomínať, aby jedol

Tento pár má zjavne úplne iný prístup k stravovaniu. Nela nám so žartom prezradila, že tréningy u nej začínajú tým, že sa naje.

„Najprv kávička, potom dvadsať minút pauzička, potom si prejdeme jednu zostavičku, potom ide obedík...“ vtipkoval Filip na Nelinu adresu. Tá však dodala, že Filip naopak neje vôbec.

 

Nela nešetrila na svojho partnera chválou a označila ho za jedného z najlepších tanečníkov na Slovensku. Sama má však najväčší rešpekt pred štandardnými tancami ako waltz, slowfox či quickstep, ktorých presné pravidlá sú mimo jej komfortnej zóny. Teší sa však na hip-hop.

nela pocisková
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Ján Koleník prekvapil Dominiku Roškovú svojím jadrom

Spojenie Jána Koleníka a Dominiky Roškovej vyvolalo obrovské nadšenie na oboch stranách. Dominiku však na Jánovi niečo predsa len prekvapilo. Ján Koleník podľa nej navonok pôsobí ako veľmi krehký, umelecký a dobrý človek. Keď však mala možnosť spoznať ho bližšie až do samotného jadra, bola z jeho pravej podstaty poriadne zaskočená (v dobrom slova zmysle).

 

Ján vníma tanečný proces s Dominikou ako veľmi obohacujúci, pretože je to pre neho zároveň aj dialóg. Stres si podľa neho netreba pripúšťať, skôr to berie ako výzvu. Spoločne si dokonca zavtipkovali aj pri hľadaní ideálnej pesničky a zaspievali si hit „Papaoutai“.

ján koleník
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Gladiátorská aréna a nočné mory Pepeho Majeského

O vizuál a celkový priebeh šou sa okrem obrovského štábu ľudí stará aj samotný režisér Pepe Majeský. Prezradil nám, že jeho absolútnou nočnou morou pri živých prenosoch sú akékoľvek technické zlyhania, napríklad ak by niečo padlo, zrútila sa dekorácia alebo by zrazu zhaslo svetlo.

Za roky praxe si už pamätá rôzne momenty, ktoré mu utkveli v pamäti, pričom medzi jeho najobľúbenejšie patrí tanečné číslo s mimoňom, vystúpenia Jána Koleníka či choreografia na pieseň „Voilà“, ktorú milujú aj jeho deti.

 

A ako vôbec vznikol nápad na aktuálnu, priam epickú upútavku v gladiátorskej aréne? „Sedeli sme, brainstormovali sme a z konceptu 'najlepší z najlepších' nám od začiatku evokovalo gladiátorov,“ vysvetlil Pepe s tým, že vďaka skvelému kreatívnemu a marketingovému tímu to nakoniec dopadlo nad ich očakávania.

pepe majeský
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková
Doporučeno
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let 5. března 2026 v 19:16
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí 5. března 2026 v 8:34
Doporučeno
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila 3. března 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA
Doporučujeme
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
včera v 10:00
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 2 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 11 minutami
Storky
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
Lifestyle news
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
před 3 hodinami
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
včera v 12:06
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
včera v 11:05
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Předpověď počasí Sport Zahraničí
Více
PŘEDPOVĚĎ: V sobotu bude azurová obloha a teplo, ale pozor na mrazíky
před 22 minutami
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před hodinou
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
před 3 hodinami
Více z tématu Sport Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před hodinou
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 10 minutami
Navštívit a prožít Japonsko je sen, který si ročně splní přes 40 milionů lidí a další miliony na jeho splnění dychtivě čekají. V zemi, kterou ale ze všech koutů světa obdivují, vyrůstá generace, která v ní ztrácí víru.
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
PR zpráva
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
před 3 hodinami
WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně
WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně
dnes v 07:00
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
před 3 hodinami
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Domů
Sdílet
Diskuse