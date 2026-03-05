Najväčšia tanečná párty roka je späť a my sme pri tom nemohli chýbať. Pri príležitosti štartu nového ročníka obľúbenej šou Let's Dance sa konala veľkolepá otváracia párty, na ktorej sa zišli najžiarivejšie hviezdy tohto ročníka.
Vyspovedali sme nielen samotné tanečné páry, ale aj Pepeho Majeského, ktorý to má celé pod palcom. Vo fenomenálnom ročníku „najlepších z najlepších“ sa môžeš tešiť na poriadnu dávku zábavy od Petry Polnišovej a Viléma Šíra, energiu od Jána Koleníka, Dominiky Roškovej aj úradujúceho kráľa tanečného parketu, Kristiána Barana s Eliškou Lenčešovou (Betákovou), no aj mnoho ďalších úžasných vystúpení. Večerom nás sprevádzal moderátor Adam Bárdy.
Kto z párov má pred akým tancom najväčší rešpekt, kto koho považuje za najväčšiu konkurenciu a čo je najväčšou nočnou morou režiséra celej šou?
1. Gabika Marcinková a Jaroslav Ihring
2. Juraj Mokrý a Natália Glosíková
3. Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová
4. Kristián Baran a Eliška Lenčešová
5. Jakub Jablonský a Anna Riebauerová
6. Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec
7. Jana Hospodárová a Fabio Bellucci
8. Petra Polnišová a Vilém Šír
9. Ján Koleník a Dominika Rošková
10. Nela Pocisková a Filip Kucman
Jakub Jablonský si Aničku Riebauerovú vypýtal
Anna Riebauerová pôvodne zvažovala, či ponuku do šou vôbec prijme pre časové dôvody spojené s prácou v Prahe. Všetko sa však zmenilo, keď zistila, s kým bude tancovať.
„Keď som sa dozvedela, že to bol Jakub, tak som bola, že ok, beriem,“ prezradila. Jakub Jablonský si ju naopak priamo vyžiadal po tom, čo zistil, že nebude môcť tancovať so svojou predchádzajúcou partnerkou Eliškou.
Na tréningoch ich čakalo niekoľko prekvapení. Jakuba zaskočilo, že má Anička podľa jeho slov „najostrejšie gélové nechty na svete“. Aničku naopak prekvapilo, že aj keď Jakub pôsobí veľmi elegantne, občas je to „trdlo“.
Na otázku, z akého tanca majú najväčší rešpekt, odpovedal Jakub slovom jive. Priznal, že sa mu tento tanec pred dvoma rokmi pred porotou veľmi nepodaril a chce to napraviť.
Gabika Marcinková a Jaro Ihring už majú úvodný tanec za sebou
Pre Gabiku Marcinkovú bola tohtoročná otváracia párty konečne príjemným zážitkom. Ako sama priznala, na dvoch predchádzajúcich párty v minulých rokoch bývala v strese, no tentokrát si to konečne užíva. Z pridelenia Jara Ihringa bola nadšená už od momentu, kedy videla jeho choreografie so Zuzkou Porubjakovou v minulom ročníku.
Jaro priznal, že na prvý spoločný tanec vlastne ani nemuseli dlho čakať. Našiel totiž staré video z jednej žúrky, kde s Gabikou tancovali sambu až do rána.
A koho považujú za svoju najväčšiu konkurenciu? Podľa Gabiky je to jednoznačne Ján Koleník. Jaro však dodal, že každý pár je v prvom kole veľmi osobitý a sústredia sa hlavne na seba.
Nela Pocisková musí Filipovi Kucmanovi pripomínať, aby jedol
Tento pár má zjavne úplne iný prístup k stravovaniu. Nela nám so žartom prezradila, že tréningy u nej začínajú tým, že sa naje.
„Najprv kávička, potom dvadsať minút pauzička, potom si prejdeme jednu zostavičku, potom ide obedík...“ vtipkoval Filip na Nelinu adresu. Tá však dodala, že Filip naopak neje vôbec.
Nela nešetrila na svojho partnera chválou a označila ho za jedného z najlepších tanečníkov na Slovensku. Sama má však najväčší rešpekt pred štandardnými tancami ako waltz, slowfox či quickstep, ktorých presné pravidlá sú mimo jej komfortnej zóny. Teší sa však na hip-hop.
Ján Koleník prekvapil Dominiku Roškovú svojím jadrom
Spojenie Jána Koleníka a Dominiky Roškovej vyvolalo obrovské nadšenie na oboch stranách. Dominiku však na Jánovi niečo predsa len prekvapilo. Ján Koleník podľa nej navonok pôsobí ako veľmi krehký, umelecký a dobrý človek. Keď však mala možnosť spoznať ho bližšie až do samotného jadra, bola z jeho pravej podstaty poriadne zaskočená (v dobrom slova zmysle).
Ján vníma tanečný proces s Dominikou ako veľmi obohacujúci, pretože je to pre neho zároveň aj dialóg. Stres si podľa neho netreba pripúšťať, skôr to berie ako výzvu. Spoločne si dokonca zavtipkovali aj pri hľadaní ideálnej pesničky a zaspievali si hit „Papaoutai“.
Gladiátorská aréna a nočné mory Pepeho Majeského
O vizuál a celkový priebeh šou sa okrem obrovského štábu ľudí stará aj samotný režisér Pepe Majeský. Prezradil nám, že jeho absolútnou nočnou morou pri živých prenosoch sú akékoľvek technické zlyhania, napríklad ak by niečo padlo, zrútila sa dekorácia alebo by zrazu zhaslo svetlo.
Za roky praxe si už pamätá rôzne momenty, ktoré mu utkveli v pamäti, pričom medzi jeho najobľúbenejšie patrí tanečné číslo s mimoňom, vystúpenia Jána Koleníka či choreografia na pieseň „Voilà“, ktorú milujú aj jeho deti.
A ako vôbec vznikol nápad na aktuálnu, priam epickú upútavku v gladiátorskej aréne? „Sedeli sme, brainstormovali sme a z konceptu 'najlepší z najlepších' nám od začiatku evokovalo gladiátorov,“ vysvetlil Pepe s tým, že vďaka skvelému kreatívnemu a marketingovému tímu to nakoniec dopadlo nad ich očakávania.