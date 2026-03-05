V novom podcaste otvorene hovorí o terapii, manických epizódach aj podpore partnera.
Selena Gomez bola hosťkou v podcaste „Friends Keep Secrets“, ktorý moderuje jej manžel, hudobný producent Benny Blanco. V epizóde z 3. marca otvorene hovorila o svojom duševnom zdraví a priznala, že roky cítila, že s jej psychikou niečo nie je v poriadku, no lekári ju najprv nesprávne diagnostikovali.
Správnu diagnózu bipolárnej poruchy dostala až po rokoch, počas ktorých vystriedala viacerých terapeutov a absolvovala až štyri liečebné pobyty. „Vedela som, že niečo nie je v poriadku. Ľudia len predpokladali, a ja som vyskúšala viacerých terapeutov. Preto je to také ťažké. Je naozaj náročné o týchto veciach hovoriť. Pre mňa je ísť za terapeutom a riešiť to všetko neuveriteľne komplikované,“ priznala speváčka.
Gomez zároveň vysvetlila, že nájdenie správnej diagnózy (čas 13:18) a liečby si vyžadovalo dlhý čas a stretnutia s rôznymi odborníkmi. Zdôraznila však, že aj napriek tomu je dôležité nevzdať sa a pokračovať v hľadaní pomoci.
K jej zdravotnému stavu sa vyjadril aj Benny Blanco, ktorý povedal, že Selena má občas manické epizódy, ktoré si nie vždy hneď uvedomí. Niekedy si podľa neho uvedomí, čo sa deje, až počas nich alebo dokonca až spätne.
Speváčka však zdôraznila, že sa za tieto momenty nehanbí. Práve naopak, vďaka terapii a podpore partnera dnes lepšie rozumie svojim emóciám a správaniu. Dodala, že postupne sa učí žiť so svojou diagnózou slobodnejšie a zároveň upozornila na stigmu, ktorá stále sprevádza témy duševného zdravia a vyhľadanie odbornej pomoci.